Resort em Minas Gerais inaugura safári com 24 animais mecatrônicos (O safari do Resort Parque do Avestruz já está em funcionamento (Foto: Uai Turismo))

Quem procura um resort em Minas Gerais para viajar com crianças tem uma nova atração no roteiro. O Parque do Avestruz Eco Resort, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, inaugurou em 31 de outubro um complexo inspirado nos safáris africanos. O espaço reúne 24 animais mecatrônicos em tamanho real, espécies vivas e atividades que combinam recreação e aprendizado.

Com aproximadamente 12 mil m², o Complexo Safári tem réplicas de leões, elefantes, girafas, rinocerontes e zebras, entre outros animais. Alguns exemplares chegam a três metros de altura e reproduzem sons, movimentos, respiração e piscar de olhos. Os elefantes também lançam jatos de água pela tromba. O acesso está incluído na hospedagem all inclusive, sem cobrança adicional de ingresso para os hóspedes.

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Safári combina diversão e aprendizado

Além das réplicas mecatrônicas, o complexo reúne 14 animais vivos da fazendinha, entre avestruzes, emas, faisões e minipôneis. Segundo Fabiana Silveira, diretora comercial e de marketing do empreendimento, a proposta educativa começa com a equipe de recreação, que apresenta curiosidades sobre as espécies e seus comportamentos. A interação com os animais vivos conta com a participação da veterinária do resort.

Segundo a diretora, o resort também vem investindo na preparação da equipe para acolher crianças atípicas com diferentes necessidades. A proposta é respeitar as particularidades de cada uma e ampliar as condições para que todas possam brincar, se divertir e participar das experiências em família.

No Garimpo Safári, as crianças recebem um kit com areia e cristais escondidos. Com o auxílio de peneiras, procuram as pedras em um cenário com rochas e água corrente. Os achados podem ser levados para casa como lembrança.

O Parquinho Safári reúne carrossel, trenzinho e torre. Já o acampamento temático oferece atividades conduzidas pelos recreadores, como montagem de barracas e preparo de marshmallows na fogueira. Uma loja completa o espaço com pelúcias, roupas e acessórios, além de um guia ilustrado com informações sobre os animais representados no percurso.

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Resort em Minas Gerais amplia estrutura para famílias

Com 12 anos de trajetória, o Parque do Avestruz é um empreendimento familiar instalado em uma área de 40 hectares. O hotel tem estrutura horizontal e, segundo a direção, conta com 97 unidades habitacionais. A previsão é chegar a 126 em 2027.

A oferta de lazer inclui um complexo aquático com 13 toboáguas, piscinas aquecidas e a Praia do Cerrado. Na gastronomia, o empreendimento reúne restaurantes e uma cafeteria Starbucks. De acordo com Fabiana, a expansão mantém o foco no turismo em família, no contato com a natureza e no atendimento humanizado. A expectativa da direção é aumentar a demanda em 25% com as novas atrações.

Parque de dinossauros está previsto para 2027

Além da inauguração do Safari, a diretora comercial e de marketing Fabiana Silveira comunicou a abertura do Dinos Parque Temático para 2027, que deverá ser o maior parque temático com parque de diversões da América Latina e será aberto também para não hóspedes. (Foto: Uai Turismo)

A próxima etapa de expansão prevê um parque temático de dinossauros, com inauguração estimada para dezembro de 2027. Segundo a direção, o projeto deverá reunir mais de 100 animais mecatrônicos, roda-gigante, montanha-russa e brinquedos imersivos.

A proposta inclui atividades educativas e visitas escolares durante a semana. Acessibilidade e acolhimento de crianças atípicas também estão entre as diretrizes citadas pela diretora. O valor dos investimentos não foi divulgado.

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