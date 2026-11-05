Atravesse um portal e entre em um mundo imersivo: Eu fui conhecer o Epic Universe! - (crédito: Uai Turismo)

Atravesse um portal e entre em um mundo imersivo: Eu fui conhecer o Epic Universe! ((Foto: @viajandocomhistoria))

Muito mais do que um novo parque da Universal Orlando Resort, que completou um ano recentemente, o Epic Universe leva a experiência de um parque temático a um outro patamar. Mas porque exatamente ele é tão impactante e disruptivo?

Aí vai minha experiência pessoal: É genial a forma como o visitante interage com o parque. Ao invés de simplesmente caminhar de atração em atração, é um portal que te leva a cada um dos 5 mundos imersivos. E ao atravessar, a sensação é de estar mudando de dimensão, já que o mundo anterior desapareceu.

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É como se uma orquestra trabalhasse em perfeita sinergia combinando som, ambiente, música, iluminação, personagem, efeito, e cor e enquanto isso o visitante vai viajando entre os mundos. E quais são estes mundos?

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– O 1º e meu preferido é o Mundo Mágico de Harry Potter Ministério da Magia. Os cenários de Paris Bruxa dos anos 20 até o ministério da magia britânico dos anos 90 são sensacionais, recheados de detalhes nos edifícios, cafés e restaurantes. E combina o universo do filme Animais Fantásticos. A cenografia de Paris chama atenção e parece nos transportar para a cidade. Um destaque para o restaurante Lair de la Siréne: a comida é excelente e a ambientação é impecável.

As 2 atrações nesta área são fantásticas. Na batalha no ministério o visitante embarca em um tipo de elevador mágico que viaja pelo Ministério da Magia Britânico. Já o Circo Arcanus o espetáculo é inspirado no universo de Animais Fantásticos. A combinação de artistas, efeitos especiais, malabarismo é surpreendente.

– No Universo Sombrio a inspiração vem dos monstros clássicos da Universal e a riqueza de detalhes dos cenários misteriosos, e castelos são impressionantes.

– Super Nintendo World é intenso, colorido e interativo. Você está dentro de um videogame enfrentando os desafios para chegar na sua melhor pontuação. O universo encanta crianças e adultos.

Perdida no Reino do Cogumelo e sem nenhuma intenção de voltar. (Foto: @viajandocomhistoria)

– Em Como treinar o seu dragão, Ilha de Berk você entra em uma gigante vila viking que simula os cenários do universo de Soluço e seus dragões.

– E no centro de tudo está o Celestial Park que conecta todos os diferentes mundos, funciona como o coração do parque e serve de passagem entre os diferentes universos. E aqui que o visitante encontra restaurantes e lojas.

Foram 4 dias visitando e revisitando os parques da Universal Orlando Resort. E a cereja do bolo? a hospedagem. Minha primeira vez em um hotel dentro do complexo da Universal. Quem já foi a um parque temático na Florida sabe que o movimento é frenético, que o dia é longo, que são muitas horas caminhando, e o cansaço chega no fim da tarde. Então aí vai, mais uma vez a minha experiência pessoal. A proximidade do hotel é excelente, pegamos um barco e o trajeto curto já é pura diversão.

Acordar olhando para o parque mais moderno do mundo não tem preço. Que lugar espetacular. (Foto: @viajandocomhistoria)

Mas existem outras opções como ônibus que também é bem rápido. E mesmo uma caminhada tem um sabor especial. O caminho passa por hotéis, cenários e lagos. E na volta ainda ter tempo de chegar e dar uma descansada na piscina, e se preparar para o próximo dia faz diferença.

Inspirado no Caribe, minha hospedagem foi no Loews Sapphire Falls Resort que possui uma atmosfera tropical, com muita vegetação, palmeiras, uma vista cênica, piscinas, restaurantes, e a arquitetura remete as ilhas caribenhas. O quarto é confortável, tem muito espaço, a decoração é contemporânea e acomoda até 4 pessoas.

A chave do quarto virou um souvenir, o nome do hóspede é gravado no cartão. Mas ela ainda tem uma 2ª função. O hóspede pode fazer compras no complexo da Universal e pedir para serem entregues no hotel, sem precisar carregar sacolas durante o dia.

Agora se você é do tipo de viajante que não cansa nunca, aproveite a entrada antecipada nos parques para hospedes dos hotéis que fazem parte da Universal Orlando Resort – 1hora antes dos demais visitantes. Em outras palavras, significa menos fila, mais tempo e mais diversão. A sugestão para estadia é de pelo menos 4 dias para conhecer os 3 parques e o Volcano Bay que é a parte aquática.

Resumindo os 4 dias: é sobre magia, memórias inesquecíveis, estar em família, realizar sonhos, aproveitar cada minuto e agradecer! Boa leitura e até a próxima!

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