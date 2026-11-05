Turismo do café em Minas: experiências para além da xícara ((Foto: Uai Turismo))

Em Minas Gerais, o cafezinho acompanha encontros, conversas e visitas. Mas também pode ser o motivo para fazer as malas. O turismo do café em Minas aproxima viajantes das lavouras, das famílias produtoras e dos saberes que dão identidade à bebida. O passeio pode incluir uma degustação, uma experiência de torrefação ou um piquenique diante das montanhas.

Essas possibilidades são o tema da conversa com Nathália Heringer, coordenadora estadual de Turismo do Sebrae Minas, na quinta temporada do Podcast Uai Turismo. Na entrevista, ela explica como a produção cafeeira se conecta à cultura, à natureza e a novas oportunidades para os pequenos negócios.

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Caparaó reúne café, montanhas e experiências

No Caparaó Mineiro, o visitante pode combinar os atrativos naturais da região com atividades relacionadas ao café. Entre os exemplos apresentados por Nathália está a oportunidade de aprender sobre torrefação, participar do processo e levar para casa o café que ajudou a torrar.

Para quem prefere contemplar a paisagem, há experiências de piquenique com café e vista para a Serra do Caparaó. A proposta é oferecer atividades para diferentes perfis, incluindo quem chega à região interessado no Pico da Bandeira e descobre outros motivos para permanecer.

Canastra, Cerrado e Sul do estado também nas rotas de café em Minas

A conversa também passa pela Canastra, onde café e queijo dividem espaço com os atrativos naturais. São Roque de Minas, Piumhí e Vargem Bonita estão entre os municípios citados.

No Sul de Minas, Nathália menciona São Lourenço, Baependi, Carmo de Minas, Três Pontas e Varginha. Já no Cerrado Mineiro, destaca Patrocínio. Cada território reúne características próprias, e as visitas não precisam repetir a mesma experiência: diferentes propriedades podem explorar etapas da produção, histórias e formas de preparo.

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É preciso agendar a visita?

Antes de sair de casa, vale planejar. Nathália ressalta que as propriedades continuam produzindo enquanto recebem turistas. Por isso, é necessário respeitar horários, agendamentos e orientações dos anfitriões.

Também é importante distinguir rota turística de roteiro de viagem. A rota reúne e organiza experiências de um território, já o roteiro pode ser montado com apoio de agências receptivas, considerando os interesses do visitante e a disponibilidade das atividades.

Semana Internacional do Café – SIC, conecta visitantes e regiões produtoras na próxima semana em Belo Horizonte

A Semana Internacional do Café também aparece na entrevista como uma oportunidade de conhecer produtores, degustar cafés e descobrir destinos de café em Minas. O encontro pode ser o primeiro contato com uma experiência que continuará nas regiões cafeeiras.

Para Nathália, visitar esses lugares é uma maneira de reconhecer o trabalho das famílias e se aproximar da cultura mineira. Para quem cresceu perto de uma lavoura, pode ser também uma viagem às próprias memórias.

Assista à entrevista completa:

Para planejar sua experiência: consulte as informações da Semana Internacional do Café.