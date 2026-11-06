Enquanto eu andava pelo mundo observando tudo, eu olhava para dentro de mim (Livro Viajando e Viajando por Sérgio Stangler. (Foto: Divulgacão))

Conversamos com o escritor Sérgio Stangler, que em seu terceiro livro percorreu vinte e dois países como Grécia, Sibéria, China, Rússia e Mongólia

Livros de viajantes me fascinam, pois é uma forma de conhecer lugares distantes ou mesmo saber a opinião de outras pessoas sobre lugares que visitamos. Por isso recebi com entusiasmo a ideia de Sérgio Stangler para publicar suas crônicas, ainda em 2018, em um livro chamado Viajando e Viajando, com mais de 300 páginas e 136 fotos coloridas de 45 cidades do mundo todo.

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No ano seguinte o autor publicou A penúltima fronteira, em que Sérgio Stangler revela que depois de ter perambulado por diversos locais de difícil acesso espalhados pelos quatro cantos do mundo, decidi conhecer o mais distante de todos: o Polo Norte, com a pueril expectativa de chegar à última fronteira. A escolha de chegar via Finlândia se deu pela descoberta da existência dos Sami, a única tribo indígena da Europa, habitantes do Norte do país e por ter sido eleito pela ONU, por dois anos consecutivos, o país mais feliz do mundo.

Pois agora em 2026 o autor nos presenteia com seu terceiro livro de viagens, mudando das crônicas para o relato longo. Para escrever Liberdade Brutal (Editora Metamorfose, 2026), Sérgio Stangler percorreu com sua esposa cerca de vinte e dois países ao longo de oito meses de viagem. Foram em torno de 65 mil quilômetros percorridos, o que é mais do que a circunferência da Terra na linha do Equador. Conversamos com o autor sobre seu lançamento, seu processo criativo e, claro, sobre viagens e destinos. Destaque para a ideia central do livro, deixando claro não se tratar de um guia de viagem: queria o oposto de guia de viagem, colocar alguns entendimentos e reflexões pessoais caso aparecessem. Quem sou eu para dizer a alguém o que é imperdível ou recomendado em algum lugar? Prefiro mostrar o que o acaso me levou a conhecer e que cada leitor faça suas próprias opções sem sugestioná-lo.

Penúltima Fronteira e Liberdade Brutal livros publicados por Sérgio Stangler. (Foto: Divulgação)

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Confira abaixo a íntegra da entrevista

Marcelo Spalding: Na apresentação do livro, Fabiane Grudzinski diz que “Liberdade Brutal não é apenas o título do livro de viagens de Sérgio Stangler, é também a mais nova categoria de estado de espírito dos viajantes”. Como você descreveria esse estado de espírito?

Sérgio Stangler: A Fabiane e o Eduardo, meus prefaciadores, foram importantíssimos para o livro, porque quando eu saí de casa não sabia se conseguiria escrever, eles me incentivaram bastante e acompanharam todo o processo, pois eu mandava os textos sempre que saía de um país. Foram incansáveis leitores críticos. Eu acredito que quando a Fabi faz essa observação, esteja se referindo às reflexões pessoais que faço ao longo da escrita, permeadas por informações geográficas e históricas dos locais onde me encontrava. Eu gosto muito da ideia do Ítalo Calvino de que a gente se reconhece vendo o diferente. Andamos por países budistas, muçulmanos, comunistas, todos os contrastes que víamos destacavam características nossas que ainda não tínhamos percebido. Conhecendo outras culturas e formas de enfrentar o cotidiano ou questões maiores da Vida, a gente constata que a maneira como entendemos o mundo não é a certa nem a normal, é apenas uma forma como outras tantas. E isso gera uma empatia e uma humildade. Ao mesmo tempo que entendemos que não somos os melhores, percebemos que somos únicos e isso tem um grande valor. Me parece que é o mais importante que temos para oferecer quando nos expressamos: aquilo que apenas a gente carrega nessas muitas etapas em que fomos forjados ao longo da vida. Enquanto eu andava pelo mundo observando tudo, eu olhava para dentro de mim.

Desde quando você planeja essa viagem?

Eu matutava em silêncio a ideia de dar uma pausa na profissão. A ideia principal era me desconectar por completo e andar pelo mundo sem planejamento algum, ao acaso, pelo maior tempo que conseguisse. Daí o título. Então, eu maturei bastante, mas planejamento mesmo foram cinco minutos no total. Eu explico na apresentação do livro.

Você define este livro como o “livro que eu sempre quis escrever”. Por quê? Passa por ser a “viagem que você sempre quis fazer?”

O livro que eu sempre quis escrever. E acho que, vendo ele pronto, ficou perto do que imaginava. Eu queria mostrar o que via sem me ater a dicas e sugestões para futuros viajantes. Queria o oposto de guia de viagem. Colocar alguns entendimentos e reflexões pessoais caso aparecessem. Quem sou eu para dizer a alguém o que é imperdível ou recomendado em algum lugar? Prefiro mostrar o que o acaso me levou a conhecer e que cada leitor faça suas próprias opções sem sugestioná-lo.

Como foi a escolha dos destinos? Houve algum tipo de planejamento?

A escolha dos destinos foi aleatória. Marquei três locais que abrangiam o mapa mundi (Meteora, na Grécia, Okinawa, no Japão, e a Sibéria). O restante fui decidindo de acordo com o que encontrava pelo caminho. Um exemplo: entrei quatro vezes na China, em uma delas coincidiu com a golden week, que é um feriado com grande migração interna, o que superlota e encarece os deslocamentos. Então decidi ir para a Sibéria e depois voltamos à China. Alguns critérios eu tinha: evitar burocracia, se um país exigisse visto e outro não, íamos para o que não exigia. Se o país vizinho tinha a passagem mais barata, íamos para ele. Não tive nenhum tipo de auxílio financeiro, então, para que a viagem fosse prolongada ao máximo, como eu queria, precisava gerenciar o orçamento.

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Você diz que a China é outro mundo. E olha que você conheceu boa parte do mundo. O que você destacaria da China?

A China foi o país mais surpreendente. A organização e administração dos serviços muito superior a todos os outros. Cito uma historieta no livro: quando chegamos em Xangai pela primeira vez, não havia fila alguma na alfândega, vários funcionários orientando os viajantes para evitar atrapalhações e tal. No guichê com o funcionário, não falávamos com ele e sim com uma máquina onde os passaportes eram escaneados. A gente mesmo colocava o passaporte no local apropriado. A Cindy é chilena e estava no guichê ao lado do meu. Quando coloquei meu passaporte na máquina, ela começou a me dar as orientações do tipo coloque o seu polegar direito em um bom português. Eis que escuto a máquina da Cindy orientando ela em espanhol, já que seu passaporte é chileno. Esses pequenos cuidados não vimos em nenhum outro país.

Você passou por zonas conflituosas em um mundo que está longe de viver tempos de paz. Houve algum momento em que você teve medo, correu riscos?

Em nenhum momento tive qualquer situação em que senti algum tipo de risco ou hostilidade. Pelo contrário, o mundo e as pessoas que encontrei foram muito acolhedores com a gente. Baseado nas informações que recebemos pelos meios de comunicação e redes sociais que dispomos, formamos uma opinião. Ao longo da viagem fui entendendo que essa opinião não corresponde à verdade. Estava na Mongólia e perguntei para uma brasileira que encontramos na rua se a Geórgia era um país seguro para visitar. Do alto da minha ignorância sobre essa região do planeta. Ela me disse que sim e fomos até a Geórgia. Tbilisi é uma capital linda, estava decorada para o Natal, uma cidade cheia de atrações, das que a gente mais gostou. E, andando pelas suas ruas iluminadas à noite, senti constrangimento de mim mesmo por ter uma ideia tão equivocada e preconceituosa. Prometi ali mesmo que evitaria questionar sobre a segurança dos países dali por diante. Mesmo na Rússia em guerra, a segurança do nosso cotidiano lá foi total.

Diferentemente dos seus outros livros, neste há um coprotagonismo da sua esposa, Cindy Palominos. Além de parceira de viagem, de alguma forma ela é parceira na escrita?

Esse é um livro bem diferente do Viajando, é uma narrativa longa enquanto o Viajando era mais uma coletânea de crônicas independentes entre si. A Cindy também foi leitora crítica dos textos e me ajudou bastante. Mas a escrita é minha. Ela participou nas fotografias, hobby que adora e que se sai muito bem. A grande contribuição dela foi como apoio emocional e companheirismo, não era fácil enfrentar de forma independente alguns locais onde fomos e ela esteve sempre dando suporte quando alguma dificuldade aparecia.

Como foi seu processo de escrita. Foi escrevendo ao longo da viagem? Havia pautas pré-definidas?

O processo de escrita foi como um quebra-cabeças. Escrevi parágrafo por parágrafo enquanto as situações aconteciam. Caminhando, dentro de ônibus urbanos, em bares e cafés. O tempo todo anotando. À noite, no apartamento, eu montava o quebra-cabeças, respeitando uma ordem cronológica. E depois nas inúmeras revisões ia lapidando, tentando dar fluidez ao texto.

Há planos para próximas viagens e/ou próximos livros? Ou este é o momento de curtir o regresso, a casa e o próprio livro?

A gente tem ideia de repetir a experiência, caso a saúde física e financeira permitirem. Gostamos muito das vivências e das descobertas que fizemos. Mas o momento agora é de reflexão, uma viagem como essa quebra algumas coisas dentro da gente e da rotina que tínhamos e precisamos reordená-las. Ando bastante pensativo e sem grandes iniciativas desde que cheguei. Diria até um pouco paralisado. E acredito que seja por esse motivo.

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