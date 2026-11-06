Santiago além das montanhas: descubra a capital que reinventa a experiência de viajar na América do Sul - (crédito: Uai Turismo)

Santiago além das montanhas: descubra a capital que reinventa a experiência de viajar na América do Sul (La imagen muestra una cabina roja del Teleférico Santiago ascendiendo por el Cerro San Cristóbal, con la Torre Costanera y la cordillera nevada de fondo en Santiago, Chile. (Foto: Divulgacão) )

Para muitos brasileiros, o primeiro sinal de amor por Santiago começa ainda na janela do avião. Ver a majestosa Cordilheira dos Andes nos receber lá do alto, mantendo sua vigília guardiã sobre a cidade, é um espetáculo inesquecível especialmente nos meses em que os picos cobertos de neve desenham o horizonte.

No entanto, Santiago é infinitamente mais do que a porta de entrada para as estações de esqui. A capital chilena é uma metrópole vibrante, moderna, segura e com uma alma urbana única que merece ser vivida em detalhes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao longo dos últimos anos, a cidade tem sido sucessivamente premiada e reconhecida nos principais rankings internacionais. Santiago foi eleita o Melhor Destino de Cidade da América do Sul no World Travel Awards em 2024 e acumula distinções de prestígio, como ser reconhecida como uma das capitais mais caminháveis da América Latina e obter prêmios internacionais de sustentabilidade e mobilidade urbana.

Essa vocação para ser explorada a pé é sustentada por um dos maiores orgulhos de nosso país: o Metrô de Santiago. Conhecido mundialmente como um dos sistemas mais limpos, eficientes e seguros do planeta, o metrô conta com amplo reconhecimento internacional, incluindo prêmios de inovação financeira verde e distinções globais de arquitetura pelo design sustentável de suas estações, conectando com extrema rapidez os pontos mais distantes da cidade para transitar sem complicações entre o histórico e o moderno.

Do Voo 360° à Integração Urbana

Visitar Santiago exige vivenciar dois de seus edifícios e conceitos urbanos mais emblemáticos. De um lado está o Costanera Center com o seu mirante Sky Costanera, o prédio mais alto da América Latina, erguendo-se a 300 metros de altura.

Subir até o topo proporciona uma vista panorâmica em 360 graus absolutamente arrebatadora: a cidade inteira se espalha aos pés do visitante com a cordilheira como pano de fundo.

Por outro lado, o charme da cidade reside na forma como os seus espaços urbanos integrados dialogam com quem nos visita. A arquitetura envolvente, o design autoral, as boutiques exclusivas e os jardins impecáveis criam um verdadeiro “triângulo urbano” de encontros, estética e hospitalidade, mostrando exatamente como os chilenos gostam de acolher quem vem de fora.

LEIA MAIS: Empreender no Turismo: O Papel da Gestão de Projetos

Um Polo Gastronômico em Alto Desenvolvimento

Santiago vem se consolidando como um polo gastronômico em alto desenvolvimento, atraindo os olhares de críticos de todo o mundo e conquistando posições de destaque nos rankings do Latin Americas 50 Best Restaurants.

Essa cena vibrante combina a alta cozinha sustentável baseada em ingredientes nativos do aclamado Boragó com propostas inovadoras e autorais que celebram a riqueza do nosso território. A diversidade culinária da capital se expressa com maestria em endereços de excelência como o Yum Cha, focado na harmonização de chás e produtos do mar, a Casa Las Cujas, o Demo Magnolia, o Karai by Mitsuharu, além do sofisticado La Calma, a autoral Pulpería Santa Elvira, o reconhecido bistro Ambrosía, o arrojado Demencia e o contemporâneo Fukasawa.

Yum cha, de autor del chef Nicolás Tapia que combina la cocina china con productos del mar y vegetales chilenos. (Foto: Divulgação)

Um Percurso de Um Dia e Meio: Centro Histórico, Yungay, París-Londres, Lastarria e Bellas Artes

Para compreender o coração de Santiago, vale a pena dedicar pelo menos um dia e meio a um circuito contínuo de bairros históricos e culturais. Começando pelo Centro Histórico e o Barrio Yungay um reduto patrimonial de vida comunitária vibrante, arquitetura do século XIX e museus, a caminhada avança até o imperdível Barrio París-Londres, com suas ruelas de paralelepípedo e fachadas de inspiração europeia.

O trajeto culmina no eixo Lastarria e Bellas Artes, a área mais boêmia e intelectual da cidade, repleta de livrarias, cafés na calçada, galerias de arte e praças arborizadas. Bem no coração dessa travessia ergue-se o icônico Cerro Santa Lucía, um antigo penhasco vulcânico transformado em parque urbano neoclássico, de onde se tem uma das vistas históricas mais belas do centro da capital.

Barrio Italia: Design, Antiguidades e Charme em Providencia

Localizado no coração da comuna de Providencia, o Barrio Italia merece uma exploração detalhada e sem pressa. Antigo reduto de artesãos e imigrantes italianos, o bairro transformou-se no grande distrito de design, moda autoral e restauração de móveis antigos da cidade. Suas antigas casas térreas foram convertidas em galerias abertas que escondem pátios internos repletos de cafeterias de especialidade, livrarias independentes, oficinas de artesanato e restaurantes intimistas. É o lugar perfeito para uma tarde de caminhada e compras exclusivas.

LEIA MAIS: Paes entrevista Chef Roberta Sudbrack: Eu viajei demais com quiabo na mala para mostrar um Brasil que é lindo. E pagando do próprio bolso

Barrio Bellavista & o Novo Polo Cultural

O Barrio Bellavista reafirma-se como o motor da vida noturna, gastronômica e cultural de Santiago. Além da casa-museu La Chascona (de Pablo Neruda), o bairro abriga um impressionante eixo cultural que inclui o GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral) e o marco arquitetônico do novo complexo teatral e sala de concertos da Universidad de Chile, que será a nova casa da Orquestra Sinfônica Nacional, consolidando a região como o grande polo de artes cênicas e música do país.

A Rota dos Parques, o Eixo Alonso de Córdova e as Manhãs de Domingo

A relação de Santiago com a natureza e o ar livre se reflete em sua impressionante rede de parques urbanos. O grande pulmão verde da cidade conecta o sofisticado Parque Bicentenario que margeia o exclusivo polo de alta gastronomia, galerias de arte e boutiques de luxo na avenida Alonso de Córdova até o charmoso Parque de las Esculturas, um museu ao ar livre à beira do rio Mapocho.

A partir dali, o percurso leva diretamente ao Parque Metropolitano (Cerro San Cristóbal), onde é possível embarcar no famoso Teleférico de Santiago para sobrevoar a cidade e contemplar os Andes no topo. Além disso, todos os domingos pela manhã, a movimentada Avenida Andrés Bello é fechada para veículos e aberta exclusivamente para pedestres e ciclistas através da CicloRecreoVía, permitindo que milhares de pessoas caminhem, andem de bicicleta e desfrutem da cidade com tranquilidade e ar puro.

Um Universo ao Redor

Para quem deseja ir além dos limites urbanos, as opções ao redor de Santiago são igualmente cativantes: desde as rotas do vinho nos vales do Maipo e Casablanca, até a magia costeira de Valparaíso e Viña del Mar, ou o turismo de aventura aos pés das altas cumes andinas.

Santiago nos acolhe desde o momento em que desembarcamos, com a cordilheira desenhando o horizonte em cada caminhada. Uma cidade moderna, viva e pronta para surpreender os brasileiros em cada esquina.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo.