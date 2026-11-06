2ª Conferência Municipal de Turismo debate futuro do setor em Belo Horizonte ( Planejamento estratégico, governança e novas metas para o setor guiam os debates da 2ª Conferência Municipal de Turismo de Belo Horizonte. (Foto: Uai Turismo IA))

Belo Horizonte recebe, nos dias 10 e 11 de novembro, a 2ª Conferência Municipal de Turismo. Realizado na sede da Prefeitura, na Avenida Afonso Pena, 1.212, no Centro, o encontro reunirá representantes do poder público, iniciativa privada, especialistas, instituições de ensino e profissionais do trade turístico para discutir os rumos do turismo na capital mineira.

Com o tema Continuidade, Governança e Resultados, a conferência terá como principal objetivo avaliar a execução do Plano Estratégico de Turismo 20232027 e construir, de maneira participativa, as diretrizes e prioridades que vão orientar o desenvolvimento do setor no biênio 20282029.

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Promovido pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), com participação do Conselho Municipal de Turismo (Comtur-BH) e parceria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Sebrae Minas, o encontro dá continuidade ao processo de planejamento iniciado na primeira conferência, realizada em 2022.

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Planejamento e participação do trade turístico

A programação foi estruturada em dois momentos complementares. Durante as manhãs, serão realizados painéis com especialistas e representantes de diferentes experiências de gestão turística. À tarde, os participantes estarão envolvidos em oficinas e grupos de trabalho para avaliar os resultados do planejamento atual e apresentar propostas para os próximos anos.

No primeiro dia, 10 de novembro, os debates abordarão a relação entre turismo e transformação social, sustentabilidade, governança e reconhecimento internacional dos destinos. Entre os convidados estão representantes do Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, da ONU Turismo, do Instituto Inhotim e do Instituto Vivejar.

Também está previsto um painel dedicado ao monitoramento do Plano Estratégico de Turismo 20232027, com discussão sobre os resultados alcançados, os ajustes necessários e os desafios para a continuidade das políticas públicas municipais.

Gastronomia, grandes eventos e destinos inteligentes

No dia 11 de novembro, a conferência terá como foco o planejamento, a inteligência de mercado e as estratégias para fortalecer Belo Horizonte como destino turístico.

A programação inclui experiências de gestão de destinos, com participação de representantes de Maringá, no Paraná, e da Belotur. Outro painel discutirá a influência dos grandes eventos na movimentação turística e econômica, além do potencial da gastronomia como elemento de identidade e atração de visitantes.

As atividades da tarde serão dedicadas à consolidação das propostas para o novo ciclo de planejamento. A expectativa é reunir contribuições do setor para estabelecer diretrizes e ações que orientem o turismo de Belo Horizonte em 2028 e 2029.

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Novo ciclo para o turismo de Belo Horizonte

A conferência representa uma oportunidade para aproximar poder público, empresários, trabalhadores, entidades e instituições acadêmicas em torno de uma estratégia comum para o desenvolvimento turístico da capital.

Mais do que avaliar o planejamento em vigor, o encontro pretende estabelecer prioridades para os próximos anos, considerando temas como sustentabilidade, governança, inteligência de mercado, valorização dos territórios, gastronomia e realização de grandes eventos.

As contribuições consolidadas durante a conferência vão subsidiar a elaboração do Plano Estratégico de Turismo 20282029, que deverá ser disponibilizado posteriormente para consulta pública.

Serviço

2ª Conferência Municipal de Turismo de Belo Horizonte

Data: 10 e 11 de novembro de 2026

Horário: das 8h15 às 17h

Local: Prefeitura de Belo Horizonte Avenida Afonso Pena, 1.212, Centro.

Realização: Belotur e Prefeitura de Belo Horizonte.

Parcerias: Conselho Municipal de Turismo (Comtur-BH), UFMG e Sebrae Minas.

Informações e programação: Portal Belo Horizonte 2ª Conferência Municipal de Turismo.

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