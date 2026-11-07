Maragogi por dentro: turismo, resorts e experiências na Costa dos Corais - (crédito: Uai Turismo)

Maragogi por dentro: turismo, resorts e experiências na Costa dos Corais ((Foto: Uai Turismo))

Uai Turismo passou três dias no litoral de Alagoas e encontrou um destino que combina águas cristalinas, passeios pelo mar, boa gastronomia e uma hotelaria que se tornou parte da própria experiência de viagem.

Águas mornas e cristalinas, coqueirais a perder de vista e um mar que permite caminhar por longas distâncias com a água ainda na altura da cintura. Maragogi, no litoral norte de Alagoas, reúne alguns dos cenários que ajudaram a transformar o município em um dos destinos mais desejados do Nordeste.

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Durante três dias, o Uai Turismo percorreu a região para conhecer não apenas suas praias, mas também a estrutura oferecida ao visitante. E uma característica logo chama a atenção: por ali, escolher onde ficar, ou mesmo onde passar o dia, pode ser tão importante quanto decidir qual praia conhecer.

O destino também chama a atenção pela presença de estrangeiros. Argentinos e uruguaios são facilmente encontrados pelas praias, hotéis e passeios, dividindo espaço com turistas de diferentes regiões do Brasil.

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No coração da Costa dos Corais

(Foto: Uai Turismo)

Maragogi integra a Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (APACC), que se estende pelo litoral de Alagoas e Pernambuco por aproximadamente 120 quilômetros. Criada em 1997, é considerada a maior unidade de conservação federal marinha costeira do Brasil e protege um dos mais importantes ambientes recifais do país.

É nesse cenário que estão algumas das imagens mais famosas de Maragogi: as piscinas naturais formadas durante a maré baixa, quando bancos de areia e formações de corais transformam partes do oceano em grandes piscinas de águas transparentes.

Mas a experiência do Uai Turismo mostrou também outro lado do destino.

A reportagem esteve em Maragogi durante um período de maré alta. Por isso, não foi possível realizar a tradicional visita às piscinas naturais. Ainda assim, o mar continuou sendo o protagonista do roteiro.

Maré alta? Ainda dá para aproveitar

(Foto: Uai Turismo)

Uma das alternativas são os passeios de catamarã que partem do Pontal de Maragogi e seguem pela costa. A experiência permite observar o litoral de outro ângulo e ajuda a compreender uma das características mais impressionantes da região: a pouca profundidade do mar em determinados pontos.

Mesmo a quilômetros da faixa de areia, é possível encontrar trechos em que a água chega apenas à altura da cintura. O barco está distante da praia, mas, ao entrar no mar, o visitante consegue permanecer em pé e caminhar pelas águas mornas e transparentes.

O passeio também reserva algumas das cenas mais instagramáveis da viagem. Em diferentes paradas, o azul do mar e a transparência da água se transformam em cenário para fotografias que exploram tanto a paisagem quanto a vida marinha da região.

E quem quiser levar para casa registros mais elaborados encontra até serviços de fotografia profissional durante os passeios. Fotógrafos acompanham turistas em pontos estratégicos e produzem imagens em meio às águas cristalinas e à vida marinha, transformando o próprio registro da viagem em mais uma experiência oferecida no destino.

A atividade também reforça uma dica importante para quem planeja viajar para Maragogi: acompanhar a tábua das marés. Ela interfere diretamente no tipo de passeio disponível e na paisagem encontrada durante a viagem.

A maré baixa é a condição mais procurada para conhecer as famosas piscinas naturais, mas viajar durante a maré alta não significa ficar sem opções. Passeios de catamarã, praias, atividades aquáticas e a estrutura dos hotéis e resorts continuam compondo o roteiro.

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Turismo e preservação precisam caminhar juntos

A popularidade de Maragogi também traz uma responsabilidade: preservar o ambiente que sustenta boa parte da atividade turística local.

Em conversa com o Uai Turismo, Carlos Santiago, presidente do Costa dos Corais Convention, destacou ações desenvolvidas para aproximar a comunidade da conservação ambiental, especialmente crianças e adolescentes.

Entre as iniciativas estão atividades de conscientização e educação ambiental direcionadas a estudantes da rede pública da região.

A proposta é ajudar a formar, desde cedo, uma população consciente da importância de preservar praias, manguezais, recifes e os demais ecossistemas que fazem da Costa dos Corais um dos patrimônios naturais mais importantes do litoral brasileiro.

É uma discussão particularmente relevante em um destino que recebe um fluxo crescente de visitantes. Quanto maior a procura, maior também é o desafio de conciliar desenvolvimento turístico, geração de renda e preservação ambiental.

Resorts ajudam a moldar a experiência

(Foto: Uai Turismo)

Outro aspecto percebido durante os três dias de reportagem foi o protagonismo da hotelaria.

Fora das áreas mais movimentadas, alguns trechos da costa possuem oferta mais limitada de restaurantes, bares e infraestrutura turística. Nesse cenário, resorts, hotéis e pousadas acabam assumindo um papel que vai muito além da hospedagem.

São empreendimentos que concentram alimentação, lazer, serviço de praia e atividades para diferentes públicos. Alguns também oferecem day use, modalidade em que o visitante paga para utilizar parte da estrutura durante o dia sem precisar estar hospedado.

Dependendo do estabelecimento, a experiência pode incluir cadeiras e guarda-sóis na praia, piscinas, áreas de descanso, ofurôs e atividades como caiaque e stand up paddle.

Na prática, esses locais se tornam verdadeiros pontos de apoio para aproveitar o litoral com conforto.

Praia Dourada: estrutura para toda a família

(Foto: Uai Turismo)

Durante a passagem por Maragogi, o Uai Turismo ficou hospedado no Praia Dourada Resort, empreendimento à beira-mar que tem na estrutura de lazer e na programação para famílias alguns de seus principais diferenciais.

As acomodações atendem desde grupos menores até famílias maiores, mas boa parte da experiência acontece fora dos quartos.

A ampla área de piscinas é um dos destaques. A estrutura se soma ao acesso à praia e a uma programação de recreação que acompanha os hóspedes durante diferentes momentos do dia.

As crianças encontram atividades específicas, enquanto os adultos também contam com opções de lazer e entretenimento. A estrutura ainda inclui academia bem equipada, salão de jogos, área infantil e até loja de roupas. À noite, a programação continua, inclusive com atrações voltadas ao público adulto.

(Foto: Uai Turismo)

A proposta permite uma experiência bastante comum em Maragogi: reservar um dia inteiro da viagem simplesmente para aproveitar o próprio hotel.

Diferentemente de outros empreendimentos da região, o Praia Dourada não oferece day use. Para utilizar sua estrutura, portanto, é necessário estar hospedado.

Árvo: outra maneira de aproveitar Maragogi

(Foto: Uai Turismo)

A reportagem também conheceu uma proposta diferente durante um day use no Árvo Boutique Hotel, em Barra Grande.

Se no Praia Dourada predominam a estrutura ampla e a programação voltada para diferentes públicos, no Árvo a experiência é mais intimista.

Com número reduzido de acomodações, o empreendimento aposta em espaços amplos e em uma relação mais próxima com o mar. Algumas unidades contam inclusive com cozinha, característica interessante principalmente para famílias ou para quem pretende permanecer mais tempo no destino.

(Foto: Uai Turismo)

No day use experimentado pela reportagem, foi possível aproveitar a praia com estrutura de apoio, cadeiras e guarda-sóis, além de piscina, áreas de descanso, ofurô e atividades aquáticas, como caiaque.

É uma alternativa interessante mesmo para quem já está hospedado em outro ponto de Maragogi: passar o dia em uma nova praia, contar com infraestrutura completa e, no fim da tarde, retornar ao próprio hotel.

Um contraste para além dos resorts

Se por um lado Maragogi impressiona pela estrutura encontrada em resorts, hotéis e pousadas, por outro, basta deixar alguns desses empreendimentos para perceber um contraste.

Durante os três dias na região, a reportagem observou que, em determinados trechos, a infraestrutura disponível dentro dos grandes complexos turísticos não encontra correspondência no entorno. A oferta de comércio, serviços, restaurantes e infraestrutura urbana é mais limitada, enquanto comunidades locais convivem lado a lado com empreendimentos que oferecem aos visitantes uma estrutura completa de lazer e comodidade.

A percepção é de que o desenvolvimento impulsionado pelo turismo não se distribuiu com a mesma intensidade por todo o território. O contraste chama ainda mais a atenção em um destino que recebe visitantes de várias partes do Brasil e do exterior e que consolidou uma hotelaria capaz de oferecer experiências de alto padrão.

Isso não diminui os atrativos de Maragogi, mas acrescenta uma questão importante à experiência de quem observa o destino para além das praias: como fazer com que o crescimento do turismo e a riqueza movimentada pelo setor se traduzam, cada vez mais, em desenvolvimento também para as comunidades que vivem no entorno?

Muito além de uma foto nas piscinas naturais

(Foto: Uai Turismo)

As piscinas naturais continuam sendo um dos grandes cartões-postais de Maragogi. Mas os três dias percorrendo o destino mostraram que a viagem não precisa depender exclusivamente delas.

Mesmo com a maré alta, foi possível navegar de catamarã, caminhar pelo mar a uma distância surpreendente da praia, registrar imagens em cenários que parecem feitos para as redes sociais, aproveitar diferentes trechos da costa e experimentar duas propostas bastante distintas de hotelaria.

E talvez esteja justamente aí uma das explicações para o sucesso de Maragogi entre brasileiros e estrangeiros.

A natureza continua sendo a protagonista, mas a experiência turística construída ao redor dela ganhou importância. Resorts voltados para famílias convivem com hotéis menores e intimistas, enquanto passeios, gastronomia e serviços oferecidos no próprio mar ajudam a apresentar diferentes faces da Costa dos Corais.

Para quem pretende conhecer o destino, vale uma recomendação: consulte a tábua das marés antes de viajar, mas não encare a maré alta como motivo para desistir.

Maragogi muda conforme o movimento do oceano. E descobrir essas diferentes versões do destino também faz parte da viagem.

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