Japão conquista o primeiro lugar no ranking mundial de turismo em 2026 - (crédito: Uai Turismo)

Japão conquista o primeiro lugar no ranking mundial de turismo em 2026 (A modernidade de Tóquio é um dos cartões-postais do Japão. (Foto: Divulgação))

O Japão voltou ao topo do turismo mundial. O país conquistou o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento de Viagens e Turismo (TTDI) 2026, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial (WEF), em parceria com o Zurich Insurance Group. O levantamento, divulgado em 25 de setembro, avaliou 110 economias e colocou os Estados Unidos na segunda posição e a Espanha na terceira.

O resultado reforça a posição japonesa como uma das principais referências internacionais do setor. Mais do que a popularidade do destino entre viajantes, o reconhecimento considera fatores como infraestrutura, conectividade, patrimônio cultural, serviços turísticos, políticas públicas e sustentabilidade.

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A combinação entre tradição e inovação também ajuda a explicar o destaque do país. De grandes metrópoles tecnológicas a cidades históricas, o Japão oferece experiências que aproximam o visitante de diferentes épocas, paisagens e manifestações culturais.

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Onde tradição e modernidade caminham juntas

Uma das características mais marcantes do Japão é a convivência entre passado e futuro. Em Tóquio, bairros como Shibuya representam o dinamismo das grandes cidades asiáticas, com cruzamentos movimentados, painéis luminosos, tecnologia e uma intensa cena cultural.

A poucas horas de distância, Quioto apresenta outro ritmo. Antiga capital imperial, a cidade reúne templos históricos, jardins tradicionais, casas de madeira e santuários que preservam parte importante da identidade japonesa.

O patrimônio cultural não está restrito aos monumentos. Festivais tradicionais, conhecidos como matsuris, a cerimônia do chá, o artesanato e a gastronomia fazem parte da experiência de quem visita o país.

Da culinária refinada dos restaurantes especializados aos mercados populares, a gastronomia também funciona como uma porta de entrada para conhecer os costumes e a diversidade regional japonesa.

Templos e construções históricas preservam tradições japonesas. (Foto: Divulgacão)

Infraestrutura e transporte facilitam a viagem

A infraestrutura de transportes é um dos pontos fortes do Japão. A rede ferroviária conecta grandes centros urbanos e diferentes regiões, oferecendo aos turistas alternativas eficientes para organizar os deslocamentos.

O destaque fica por conta do Shinkansen, o famoso trem-bala, que opera em diferentes linhas e pode alcançar velocidades de até 320 km/h em determinados trechos.

Além da rapidez, o sistema ferroviário é conhecido pela organização e pela integração entre estações e serviços de transporte. Para quem deseja conhecer mais de uma cidade durante a mesma viagem, essa estrutura facilita a elaboração dos roteiros.

A conectividade também contribui para a experiência internacional. Informações em outros idiomas, aplicativos de navegação, serviços de internet e sinalização nas principais estações ajudam os visitantes a circular pelo país com mais autonomia.

O Shinkansen (Trem bala) conecta importantes cidades e regiões do Japão. (Foto: Divulgação)

Segurança e hospitalidade fazem a diferença

A segurança é outro atributo frequentemente associado ao Japão. O país apresenta baixos índices de criminalidade em comparação com muitos destinos internacionais, característica que contribui para a sensação de tranquilidade dos visitantes.

Mas a experiência japonesa vai além da organização das cidades. Um dos conceitos mais conhecidos da cultura local é o omotenashi, expressão relacionada à hospitalidade e à atenção dedicada ao visitante.

A ideia está na prestação de um atendimento cuidadoso, na cordialidade e na preocupação em antecipar as necessidades de quem recebe. Essa filosofia pode ser percebida em hotéis, restaurantes, estabelecimentos comerciais e diferentes serviços turísticos.

A limpeza dos espaços públicos, a organização dos ambientes e a atenção aos detalhes também integram a experiência de quem percorre o país.

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Um destino para conhecer em todas as estações

O Japão oferece experiências diferentes ao longo do ano. Cada estação transforma as paisagens e proporciona oportunidades para conhecer outras tradições e atrações.

Primavera: é a época das cerejeiras em flor, conhecidas como sakura. Parques, jardins e ruas ficam cobertos por tons de rosa e branco, atraindo visitantes interessados em acompanhar o fenômeno.

Verão: festivais tradicionais, apresentações culturais e espetáculos de fogos de artifício movimentam diversas cidades. Também é uma época procurada por quem deseja explorar trilhas e regiões montanhosas.

Outono: as folhas das árvores assumem tons de vermelho, laranja e dourado, em um fenômeno conhecido como koyo. Templos, jardins e paisagens naturais ganham cenários especialmente procurados pelos turistas.

Inverno: regiões como Hokkaido atraem visitantes interessados em esportes na neve e estações de esqui. Os tradicionais onsen, banhos em águas termais, também fazem parte das experiências características dessa época.

A paisagem japonesa ganha cores especiais durante a primavera. (Foto: Divulgacão)

Japão registra recorde de visitantes internacionais

O desempenho do Japão no ranking também acompanha o crescimento da demanda turística. Segundo informações divulgadas pelo Fórum Econômico Mundial, o país recebeu 42,7 milhões de visitantes internacionais em 2025, estabelecendo um novo recorde.

Os gastos desses viajantes chegaram a aproximadamente US$ 59,7 bilhões, equivalentes a 9,5 trilhões de ienes.

Parte da estratégia japonesa está na diversificação dos destinos e na tentativa de distribuir melhor o fluxo de visitantes, incentivando viagens para além dos grandes centros tradicionalmente procurados, como Tóquio, Quioto, Hiroshima e Osaka.

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Uma experiência que vai além dos cartões-postais

O primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento de Viagens e Turismo de 2026 confirma a capacidade japonesa de reunir infraestrutura, recursos culturais e condições favoráveis ao desenvolvimento do setor.

Para o viajante, o país oferece muito mais do que monumentos famosos e paisagens conhecidas. É uma oportunidade de conhecer uma cultura singular, experimentar sabores, descobrir tradições e observar como diferentes gerações convivem com a inovação.

Seja nas grandes cidades, nos templos históricos ou nas paisagens naturais, o Japão reúne experiências que justificam sua posição entre os destinos mais relevantes do turismo internacional.

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