Almir Sater e Sérgio Reis se encontram em Belo Horizonte no espetáculo Modas & Memórias

Belo Horizonte receberá, em 20 de março de 2027, um encontro de duas gerações da música sertaneja brasileira. Almir Sater e Sérgio Reis dividem o palco do Parque de Exposições da Gameleira com o espetáculo Modas & Memórias, projeto que celebra os clássicos da música caipira e sertaneja de raiz.
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A abertura das vendas está prevista para 9 de novembro, exclusivamente pelo site e aplicativo da BaladApp.
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A apresentação promete reunir canções que atravessaram gerações, além de histórias e momentos de interação entre os artistas. A proposta é aproximar o público de um repertório que faz parte da memória afetiva da música brasileira, combinando a viola e a poesia de Almir Sater com a interpretação marcante de Sérgio Reis.
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Duas trajetórias que marcaram a música brasileira
Com mais de seis décadas de carreira, Sérgio Reis se tornou um dos nomes conhecidos da música sertaneja. Canções como Menino da Porteira, Panela Velha e Pinga Ni Mim ajudaram a consolidar sua trajetória e permanecem presentes no repertório popular brasileiro.
Além da música, o artista também construiu uma carreira na televisão, participando de novelas e levando personagens ligados ao universo rural para o público de diferentes gerações.
Almir Sater, por sua vez, construiu uma identidade musical própria ao combinar a tradição da viola caipira com influências do folk, do blues e da música regional sul-americana. Compositor, cantor e instrumentista, tornou-se referência pelo trabalho com a viola de dez cordas e pela valorização da cultura pantaneira.
Entre suas canções mais conhecidas estão Chalana, Tocando em Frente, parceria com Renato Teixeira, e Um Violeiro Toca. Sua obra aproxima a música de raiz de diferentes públicos, preservando a simplicidade e a poesia das tradições do interior do Brasil.
Modas & Memórias: uma viagem pela música de raiz
A proposta do espetáculo é celebrar a música sertaneja tradicional por meio de sucessos que marcaram diferentes épocas. A apresentação reúne dois artistas com trajetórias distintas, mas unidos pela valorização da cultura caipira e pela presença da viola na identidade musical brasileira.
A expectativa é de uma noite dedicada à memória musical, com canções conhecidas do público e um repertório que percorre décadas da música popular brasileira.
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Serviço
Modas & Memórias Almir Sater e Sérgio Reis
- Data: 20 de março de 2027 (sábado)
- Horário: abertura dos portões às 20h
- Local: Parque de Exposições da Gameleira
- Endereço: Avenida Amazonas, Gameleira, Belo Horizonte (MG)
- Início das vendas: 9 de novembro de 2026
- Ingressos: site e aplicativo BaladApp
- Vendas online: BaladApp Modas & Memórias
Ingressos sujeitos à disponibilidade e ao esgotamento dos lotes.
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