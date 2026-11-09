Na rota do papa: Peru convida brasileiros a unir fé, cultura e descobertas em viagem histórica - (crédito: Uai Turismo)

Na rota do papa: Peru convida brasileiros a unir fé, cultura e descobertas em viagem histórica (Lima reúne patrimônio histórico, arquitetura colonial e atrações culturais. A capital peruana será a primeira parada do papa Leão XIV durante sua visita ao país. (Foto: PROMPERÚ))

A visita do papa Leão XIV ao Peru, entre 11 e 16 de novembro de 2026, coloca o país sul-americano no centro das atenções internacionais. Além de acompanhar um dos acontecimentos religiosos mais importantes do ano, os brasileiros terão a oportunidade de conhecer destinos que reúnem história, arqueologia, gastronomia, tradições e paisagens naturais.

A proximidade entre Brasil e Peru e as opções de voos internacionais facilitam o planejamento da viagem. A passagem do pontífice por diferentes regiões peruanas também oferece um convite para descobrir lugares que ajudam a compreender sua trajetória religiosa e a diversidade cultural do país.

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Leão XIV tem uma relação especial com o Peru. Além de possuir nacionalidade peruana, ele desenvolveu grande parte de sua atuação pastoral no país e foi bispo de Chiclayo. A programação da visita inclui Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco e Pucallpa, além de compromissos em Callao.

Por meio da promoção turística da chamada Rota de Leão, iniciativa divulgada pela PROMPERÚ, entidade responsável pela promoção turística do país, os visitantes podem percorrer lugares relacionados à história do pontífice e ampliar o roteiro com experiências culturais e turísticas.

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Lima: história, gastronomia e paisagens do Pacífico

A capital peruana será a primeira parada de Leão XIV no país, nos dias 11 e 12 de novembro. A programação prevê encontros com autoridades, representantes da sociedade civil e lideranças religiosas, além de uma vigília de oração com jovens e universitários.

Durante a passagem por Lima, a Basílica Catedral de Lima estará entre os locais ligados à agenda religiosa. O templo, localizado diante da Plaza Mayor, é um dos principais símbolos da arquitetura colonial peruana.

Para os turistas, a cidade oferece muito mais. Seu Centro Histórico, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO, reúne igrejas, casarões e construções que preservam diferentes capítulos da história do país.

Os bairros de Miraflores e Barranco também merecem espaço no roteiro. Enquanto Miraflores se destaca pelas áreas verdes, pelos mirantes e pelas paisagens do oceano Pacífico, Barranco reúne galerias, construções históricas, espaços culturais e uma atmosfera boêmia.

A gastronomia é outro atrativo de Lima, considerada uma das principais referências culinárias da América Latina. Restaurantes, mercados e estabelecimentos tradicionais permitem conhecer ingredientes e receitas que representam a diversidade da cozinha peruana.

Lima Plaza Mayor. (Foto: Leslie Searles / PROMPERÚ)

Chiclayo: a cidade que marcou a trajetória do pontífice

No dia 13 de novembro, Leão XIV seguirá para Chiclayo, capital da região de Lambayeque e um dos lugares mais importantes de sua história no Peru. Foi ali que atuou como bispo e construiu uma relação próxima com a comunidade local.

A programação prevê uma missa nas Pampas de Pimentel, além de encontros com representantes da Igreja e do meio universitário. No dia 14, o pontífice presidirá o rito de coroação da Virgem Imaculada na Catedral de Santa Maria.

A região de Lambayeque também guarda um patrimônio arqueológico de grande relevância. Entre os destaques estão as Pirâmides de Túcume, o Santuário Histórico Bosque de Pómac e o Museu Tumbas Reais de Sipán, conhecido por seu importante acervo de peças de ouro, prata e outros objetos da civilização mochica.

Outro passeio possível é a cidade de Zaña, que preserva construções históricas e ruínas coloniais, entre elas o antigo Convento de Santo Agostinho. O destino pode complementar a experiência dos visitantes interessados na história e na arquitetura religiosa peruana, embora não conste como parada da agenda oficial do papa.

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Cajamarca: tradição andina e paisagens do interior

No dia 14 de novembro, o roteiro papal inclui Santa Cruz de Succhabamba, localizada na região de Cajamarca. O pontífice participará de uma celebração religiosa na localidade, ampliando o alcance de sua visita para além dos grandes centros urbanos.

A região de Cajamarca é conhecida por suas paisagens andinas, tradições culturais e importância histórica. A cidade de mesmo nome reúne construções coloniais, igrejas e lugares ligados à história do Império Inca e à chegada dos espanhóis ao território peruano.

Para quem pretende explorar a região, a viagem pode incluir experiências ligadas à cultura local, à gastronomia e às paisagens das montanhas.

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Cusco: patrimônio inca e herança histórica

No dia 15 de novembro, Leão XIV estará em Cusco, onde participará de um encontro com fiéis no Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman e fará a oração do Ângelus diante da Catedral.

Antiga capital do Império Inca, Cusco é um dos destinos mais emblemáticos do Peru. Seu centro histórico combina construções de origem inca com igrejas, casarões e edificações do período colonial.

A cidade também funciona como ponto de partida para conhecer o Vale Sagrado dos Incas, região que reúne povoados tradicionais, paisagens montanhosas e importantes sítios arqueológicos.

Para os viajantes que dispõem de mais tempo, a experiência pode ser ampliada com uma visita a Machu Picchu, um dos mais conhecidos patrimônios históricos e culturais da América do Sul.

Catedral de Cusco. (Foto: Enrique Nordt / PROMPERÚ)

Pucallpa: a experiência amazônica peruana

Ainda no dia 15, o papa seguirá para Pucallpa, na região amazônica do Peru. A agenda prevê um encontro com missionários e representantes dos povos amazônicos, seguido de uma celebração religiosa.

Às margens do rio Ucayali, Pucallpa oferece uma experiência diferente daquela encontrada nos destinos andinos e costeiros. A região é marcada pela presença da floresta amazônica, pela diversidade de comunidades tradicionais e por manifestações culturais próprias.

Passeios fluviais, contato com a natureza, artesanato e gastronomia regional estão entre as possibilidades para quem deseja conhecer outro lado do território peruano.

Laguna Yarinacocha. (Foto: Favio Ovalle / PROMPERÚ)

Callao: história marítima e patrimônio colonial

No dia 16 de novembro, antes de encerrar sua passagem pelo Peru, Leão XIV terá compromissos em Lima e Callao. A programação inclui uma visita a um centro de acolhimento e uma missa na Base Aérea Las Palmas. A cerimônia de despedida está prevista para a Base Aérea de Callao.

Vizinha à capital, Callao é conhecida por sua importância histórica como principal porto peruano. Entre os atrativos turísticos estão a Fortaleza Real Felipe, construção militar do período colonial, e o balneário de La Punta, conhecido por sua paisagem costeira e arquitetura tradicional.

A Catedral Matriz de Callao e o centro histórico também podem integrar um passeio pela região.

Iglesia Catdral Matriz em Callao. (Foto: Karina Mendoza / PROMPERÚ)

Como chegar ao Peru saindo do Brasil

A conectividade aérea é um dos fatores que favorecem a viagem dos brasileiros. Lima recebe voos diretos de importantes cidades do Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Porto Alegre.

A partir da capital peruana, os visitantes podem organizar deslocamentos domésticos para destinos como Chiclayo, Cusco e Pucallpa. Os tempos de voo variam conforme a rota, e o planejamento deve considerar também a disponibilidade de conexões e os deslocamentos terrestres.

Para quem pretende acompanhar a passagem do pontífice, é importante consultar previamente a programação oficial, as condições de acesso aos eventos religiosos e a disponibilidade de hospedagem e transporte, especialmente nas cidades que receberão grandes celebrações.

A visita de Leão XIV representa, assim, uma oportunidade de aproximar os brasileiros da história religiosa do Peru e, ao mesmo tempo, descobrir um país de contrastes, onde o legado das civilizações pré-colombianas convive com a herança colonial, a cultura andina e a biodiversidade amazônica.

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