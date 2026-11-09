Brasil terá oito circuitos turísticos voltados ao mercado internacional (Alejandro de la Osa, CEO da Europamundo (Foto: El Farero))

O Brasil passará a integrar a oferta internacional de circuitos turísticos da Europamundo. O projeto Descubra o Brasil: Uma Experiência Única reúne oito roteiros distribuídos pelas cinco regiões do país, com foco na apresentação de destinos brasileiros a viajantes estrangeiros.

A novidade foi anunciada durante a 30ª convenção da operadora, realizada em Creta, na Grécia. O encontro reuniu mais de 95 empresas e cerca de 300 participantes de quase 50 países para discutir resultados comerciais, mudanças nos produtos e estratégias de distribuição.

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Segundo Clayton Araújo, gerente comercial da Europamundo no Brasil, a inclusão dos circuitos turísticos no Brasil abre uma nova etapa de desenvolvimento de produtos voltados à diversidade brasileira. Além do Brasil, Costa Rica e Argentina foram anunciadas entre os destinos que passam a integrar a oferta da empresa.

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Mercado brasileiro cresce nas vendas

De acordo com os dados divulgados na convenção, as vendas no Brasil cresceram 7% em 2025. O país ficou em segundo lugar na categoria de mercados com faturamento superior a 20 milhões de euros, atrás de México e Argentina, empatados na primeira posição.

A delegação brasileira contou com representantes de Agaxtur, BWT Operadora, CVC Corp, FRT, Incomum e Schultz Operadora. A programação incluiu discussões sobre tendências de consumo, distribuição de roteiros e operação de grupos.

Circuitos na Europa terão atualizações

A operadora também apresentou mudanças em itinerários na Grécia, Itália, Portugal, Noruega e em outros destinos da Escandinávia. Na linha Land Cruise, direcionada ao público japonês, a oferta no Reino Unido foi ampliada em 2026, com inclusão da Escócia e alterações nos percursos pela Inglaterra. Uma nova rota pelo sul da França está prevista para 2027.

Sede do encontro, Creta teve sua oferta turística apresentada pelo vice-governador de Turismo da ilha, Kyriakos Kotsoglou. A exposição abordou patrimônio histórico, gastronomia, produção de vinhos e atividades de natureza. Também destacou diferenças entre o norte, que concentra empreendimentos de luxo, e o sul e o interior, com experiências ligadas às tradições locais.

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