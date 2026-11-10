Vila Galé inaugura dois hotéis em uma semana e apresenta mais novidades (Jorge Rebelo de Almeida / Presidente Vila Galé Hotéis. (Foto: Ronan Pedrosa))

Vila Galé Ouro Preto transforma antiga serraria hidráulica em novo espaço para eventos. Durante o concorrido coquetel de inauguração foram atualizadas informações sobre os novos projetos da rede portuguesa no Brasil ao longo dos próximos anos.



Edifício do século XVIII foi restaurado e ganhou nova finalidade dentro do conjunto arquitetônico do Vila Galé Collection Ouro Preto. Durante a cerimônia de inauguração do espaço onde, em futuro breve, também ocorrerão o armazenamento e as degustações dos vinhos em produção no terroir do empreendimento, o presidente da Rede Vila Galé Hotéis, Dr. Jorge Rebelo de Almeida atualizou os presentes acerca do andamento dos novos projetos no Brasil.

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O Vila Galé Collection Ouro Preto oferece uma experiência única, combinando história, luxo e natureza. O hotel conta com 311 quartos e comodidades como cinco piscinas aquecidas, Satsanga Spa & Wellness, 15 hectares de plantação de vinha e olival, clube NEP para crianças, os restaurantes Versátil, Massa Fina e Inevitável, o bar Soul & Blues, além de área de eventos para até 900 pessoas e auditório para 200 pessoas.

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Evento em Ouro Preto reuniu autoridades, agentes de viagem e jornalistas

A Vila Galé inaugurou, no último domingo, a Serraria Ouro Preto, novo espaço para eventos do Vila Galé Collection Ouro Preto, em Minas Gerais. A cerimônia reuniu dezenas de convidados e contou com a presença do presidente e fundador da rede portuguesa, o visionário Dr. Jorge Rebelo de Almeida. O espaço ocupa um edifício do século XVIII que, no passado, abrigou uma serraria hidráulica e passou por uma extensa reforma para receber sua nova finalidade. Temos uma ligação muito especial com a história e o patrimônio dos lugares onde estamos presentes. Uma das características da Vila Galé é justamente recuperar edifícios históricos, preservar sua identidade e dar a eles novos usos, mantendo viva a sua história. A Serraria e o próprio Vila Galé Collection Ouro Preto representam muito bem essa filosofia. Restauramos duas edificações históricas, ambas do século XVIII, e as transformamos em um charmoso hotel e um amplo espaço para eventos, destaca Dr. Jorge.

Com 927 m² distribuídos em dois pavimentos, a Serraria foi preparada para receber eventos corporativos e sociais. Localizado próximo ao haras e a uma área do vinhedo da propriedade, o espaço também oferece aos visitantes um ambiente integrado à paisagem do hotel. Durante a apresentação o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, brindou a todos resumindo a história da edificação que hoje abriga o Hotel Vila Galé. Angelo relembrou detalhes que remontam o final do século XVIII quando, foi erguido no local o regimento especial da cavalaria do Império, posteriormente transformado no Colégio Salesiano que funcionou até o ano de 2012 permanecendo fechado até que, pela iniciativa visionária de Jorge Rebelo, robustos investimentos transformaram a relíquia arquitetônica repleta de obras de arte em um belíssimo hotel de alto padrão. O novo espaço agora apresentado se soma à imponente estrutura já existente do Vila Galé Collection Ouro Preto, que dispõe de outras cinco salas de eventos, centro de convenções e anfiteatro. Com a inauguração, o empreendimento passa a oferecer mais uma alternativa para encontros e celebrações, em um cenário que reúne muita história, arte e sofisticação.

Inauguração Serraria Ouro Preto no Hotel Vila Galé. (Foto: Ronan Pedrosa)

Novos projetos Vila Galé em diversas regiões do país

Durante as inúmeras entrevistas o presidente da rede na companhia de seus principais executivos atualizou todos os presentes sobre o andamento do pipeline da Vila Galé no país. Na mesma semana foram inaugurados recentemente o primeiro hotel da rede em São Luís (Maranhão), o Vila Galé Collection Ópera situado no Centro Histórico e na sequência o Vila Galé Reserva do Paiva, hotel que estava fechado e que foi adquirido pelo grupo português antes de sua revitalização e reabertura. A cerimônia que marcou a segunda inauguração da rede hoteleira no Brasil na mesma semana marcou o segundo investimento do grupo português no município pernambucano e reforça a presença da rede no Nordeste, região estratégica para seus negócios no país onde tudo começou a exatos 25 anos atrás quando abriu as portas o Vila Galé Fortaleza localizado na Praia do Futuro. Com a abertura do Vila Galé Collection Reserva do Paiva, próximo ao Recife, a rede passa a contar com 15 empreendimentos em operação no Brasil. Presente no país desde 2001, a Vila Galé mantém, ainda, um plano de expansão que prevê oito novos empreendimentos até 2028, incluindo os dois hotéis de São Luís e projetos em Coruripe (AL), Cabo de Santo Agostinho (PE), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), litoral do Piauí, Brumadinho (MG) e Florianópolis (SC).

Indagado por mim durante sessão de perguntas, Dr. Jorge destacou a intenção da rede em investir na formação de novos talentos para atuar na hospitalidade. Acreditamos muito na ideia de trazermos jovens para atuar no segmento que proporciona diversidade única na atividade profissional, pois ao contrário da indústria e outras as atividades a hotelaria permite ao colaborador estar em permanente contato com novas pessoas de diferentes localidades e culturas pontuou Dr. Jorge Rebelo.

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Portugal em posição de destaque na expansão hoteleira

A destacada presença da rede Vila Galé exemplifica o momento de grande impulso da hotelaria portuguesa na Europa. Atualmente são no total 116 novos projetos em andamento contemplando mais 14.341 quartos. Somente na capital lusitana, Lisboa são 44 projetos englobando 4.863 novos quartos. Um expressivo crescimento de 16% na oferta conforme revela a edição do Quadrimestre 3/2026 do Europe Hotel Construction Pipeline Trend Report da renomada publicação Lodging Econometrics.

Quando nos perguntam quantos hotéis queremos ter em nosso portfólio, eu sempre digo que não temos um número fechado, pois nos guiamos por aquilo que faz sentido para o grupo. Por exemplo, faz sentido investir em novos destinos, assim como em hotéis que proporcionem novas experiências aos nossos hóspedes. (Jorge Rebelo de Almeida, Presidente Vila Galé Hotéis)

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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