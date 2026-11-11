Desafio Entre Serras volta às origens para celebrar esporte e turismo em Catas Altas (Desafio Entre Serras Catas Altas Trail Run. (Foto: @lucianoluckyoficial))

Nos dias 14 e 15 de novembro, a cidade recebe provas de corrida de montanha e mountain bike, além de música, gastronomia e encontros que revelam a força cultural de um território aos pés da Serra do Caraça.

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Um reencontro com o território

O Desafio Entre Serras voltas às suas origens para encerrar a temporada de 2026. Este ano visitamos lugares que parecem ter sido desenhados para nos lembrar que movimento e contemplação podem seguir pelo mesmo caminho. Catas Altas é um deles. Cercada por montanhas, história e uma paisagem que muda a cada curva, a cidade volta a receber o Desafio Entre Serras nos dias 14 e 15 de novembro, encerrando a temporada 2026 justamente no território onde o evento começou, em 2018.

A programação reúne trail run e mountain bike aos pés da Serra do Caraça. Não se trata apenas de disputar quilômetros, atletas e visitantes terão a oportunidade de conhecer uma região onde o esporte se encontra com a natureza, o turismo, a cultura e a produção local. Entre a Serra da Piedade e a Serra do Caraça, as altitudes variam de 720 a 2.072 metros e ajudam a compor percursos tão exigentes quanto bonitos.

Para o organizador Fernando Almeida, retornar a Catas Altas é fechar o calendário com a energia de quem volta para casa. Depois das etapas de Barão de Cocais e Acuruí, esta é tradicionalmente a parada que concentra o maior número de participantes do circuito e reafirma uma ideia que acompanha o projeto desde o início, a de que o esporte também pode movimentar a economia, valorizar identidades e ampliar os caminhos de uma região.

O trail run ganhou novos caminhos

Catas Altas também foi escolhida para a estreia do trail run no Entre Serras, no fim de 2025. A primeira edição reuniu 600 atletas e mais da metade deles participou das corridas de montanha. Choveu, houve lama e o terreno ficou escorregadio, mas o cenário adverso deu ainda mais personalidade à prova e transformou aquela manhã em uma lembrança marcante para quem esteve por lá.

Agora a modalidade retorna com três distâncias. Serão 7, 12 e 21 quilômetros, pensados para acolher desde quem está começando até quem já conhece bem a exigência das trilhas. Miller Andrade, diretor da prova, antecipa trajetos de muita emoção, com trilha de verdade, belas paisagens e a combinação inevitável entre desafio e encantamento.

Desafio Entre Serras Catas Altas Trail Run. (Foto: @lucianoluckyoficial)

Pedalar entre montanhas

No domingo, será a vez do mountain bike ocupar as estradas e trilhas da região. Os ciclistas poderão escolher entre o percurso reduzido de 37 quilômetros e o completo de 53 quilômetros. A base da rota das edições anteriores foi preservada, com ajustes destinados a melhorar o fluxo, a segurança e a experiência técnica.

O cuidado com o desenho dos trajetos é uma das marcas do evento. Segundo Fernando Almeida, a proposta é encontrar o equilíbrio entre superação, diversão e segurança. O trabalho de mapeamento e sinalização busca oferecer uma prova concebida por quem conhece a bicicleta e entende o que faz um percurso permanecer na memória.

Catas Altas para além da competição

A viagem não precisa se resumir aos dias de prova. Nascida no ciclo do ouro, no início do século 18, Catas Altas preserva um conjunto histórico que convida a caminhar sem pressa. A Matriz de Nossa Senhora da Conceição, os antigos casarões e a proximidade com o Santuário do Caraça ajudam a contar uma história que continua viva nas ruas e no modo de receber de seus moradores.

O município integra a Estrada Real e guarda atrações como o Bicame de Pedra, aqueduto construído com pedras encaixadas para conduzir água das montanhas até o antigo povoado. Cachoeiras, rios, trilhas e a biodiversidade da Serra do Espinhaço completam uma geografia generosa, daquelas que pedem mais tempo no roteiro.

Também há sabores que merecem atenção. A cerveja artesanal e o vinho de jabuticaba traduzem parte da criatividade local e mostram como tradição e empreendedorismo podem caminhar juntos. Conhecer esses produtos é uma forma simples e prazerosa de fazer a viagem circular dentro da própria cidade, beneficiando pequenos produtores, artesãos e negócios familiares.

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Esporte cultura e convivência na arena

Na Área de Eventos, a arena será o ponto de encontro entre atletas, famílias e visitantes. A programação musical terá Bob Drumond no sábado e Fernando Augusto no domingo. O espaço também reunirá a Cervejaria Floresta Élfica, a Associação Sabores do Morro e a Associação dos Produtores Artesanais de Catas Altas, com comidas, artesanato, vinhos, geleias e compotas.

No sábado, às 10h45, a cardiologista e atleta Luciana Gontijo Vivian conduzirá uma conversa sobre primeiros cuidados em casos de parada cardiorrespiratória. A proposta é orientar o público leigo a reconhecer sinais importantes, iniciar o atendimento e compreender o que não deve ser feito enquanto o socorro especializado não chega.

A camisa oficial desta edição levará a imagem do lobo-guará, personagem emblemático da fauna brasileira. Ao cruzarem a linha de chegada, os participantes receberão medalha e terão à disposição uma mesa de frutas. São detalhes que ajudam a transformar a arena em um ambiente de celebração, não apenas de resultados.

Uma parceria que fortalece o destino

A Vale mantém o patrocínio master do Desafio Entre Serras pelo segundo ano consecutivo. Moradores da região e empregados da empresa tiveram acesso a inscrições gratuitas. Para Felipe Guerra, analista de relações com comunidades, apoiar a iniciativa significa estimular bem-estar e desenvolvimento territorial, ao mesmo tempo em que se apresentam ao visitante a natureza, a cultura, o artesanato e a gastronomia locais.

A etapa conta ainda com o apoio da Alfa Academia, da Prefeitura Municipal de Catas Altas e da Cervejaria Floresta Élfica. Essa soma de esforços mostra como um calendário esportivo pode ultrapassar os limites da competição e se tornar uma oportunidade de circulação de renda, visibilidade e pertencimento.

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Uma história construída entre serras

Criado em 2018 pelos irmãos Fernando e Cristiano Almeida, o Desafio Entre Serras nasceu da ligação da família com o território e com o mountain bike. A estreia reuniu 350 atletas em Catas Altas. Desde então, o projeto cresceu, conectou diferentes municípios e se consolidou como uma experiência de turismo esportivo que valoriza as paisagens e as comunidades mineiras.

Em 2023, a etapa de Catas Altas chegou a 750 participantes em uma edição dedicada apenas ao mountain bike. Em 2026, depois de passar por Barão de Cocais e Acuruí, o circuito retorna ao ponto de partida. É um convite para correr, pedalar e, sobretudo, olhar com mais atenção para tudo o que existe entre uma serra e outra.

Serviço

Evento Desafio Entre Serras / Etapa Catas Altas

Datas 14 e 15 de novembro de 2026

Local Área de Eventos, Rua Maquiné, Catas Altas, Minas Gerais

Modalidades Trail run de 7, 12 e 21 quilômetros e mountain bike de 37 e 53 quilômetros

Programação

Sexta-feira, 13 de novembro

Das 18h30 às 20h30 retirada de kits no Gastro da Serras, Praça Monsenhor Mendes, 26, Centro

Sábado, 14 de novembro (Trail run)

6h abertura da arena e da praça de alimentação

Das 6h30 às 7h20 retirada de kits na Área de Eventos

7h30 largada dos 21 quilômetros

7h45 largada dos 12 quilômetros

8h largada dos 7 quilômetros

10h45 conversa sobre primeiros cuidados em casos de parada cardiorrespiratória

11h15 show com Bob Drumond

12h premiação

16h encerramento da arena

Domingo, 15 de novembro (Mountain bike)

7h abertura da arena

Das 7h às 8h retirada de kits

8h30 largada das provas

11h show com Fernando Augusto

14h premiação

16h encerramento da arena

Informações

E-mail desafioentreserras@gmail.com / Instagram @desafioentreserras

Imprensa Juliana Franqueira, telefone 31 99667-6633 / Organização Fernando Almeida, telefone 31 99702-3030

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