GAV Hotéis e Resorts chega ao Ceará e anuncia Black Friday com descontos de até 50% - (crédito: Uai Turismo)

GAV Hotéis e Resorts chega ao Ceará e anuncia Black Friday com descontos de até 50% ((Foto: Divulgação))

Com empreendimentos em desenvolvimento na região de Jericoacoara, empresa amplia presença nacional e prepara campanha com condições especiais para famílias e gratuidade para crianças de até 14 anos.

A GAV Hotéis e Resorts amplia sua atuação no turismo brasileiro e anuncia a chegada ao Ceará, com novos empreendimentos em Cruz, município que abriga atrativos naturais como a Lagoa do Paraíso e está localizado próximo a Jericoacoara. A novidade reforça a estratégia de expansão da companhia, que já possui operações e projetos em diferentes regiões do país.

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A entrada no mercado cearense coincide com a preparação de uma campanha de Black Friday que promete descontos de até 50%, condições especiais de pagamento e benefícios para famílias. Entre os destaques está a ampliação da gratuidade para crianças: até duas por apartamento duplo, com idade-limite que passa de 12 para 14 anos, conforme as condições da promoção.

O portfólio da empresa reúne destinos com características variadas, como Salinópolis (PA), Pirenópolis (GO), Porto de Galinhas (PE) e Gramado (RS). Com os novos projetos no Ceará, a companhia amplia sua presença em regiões que combinam atrativos naturais, experiências de lazer e diferentes perfis de viagem.

A chegada a uma nova região representa uma oportunidade de ampliar nossa atuação e nos aproximar de novos públicos. O Brasil tem uma diversidade de destinos com características próprias, e estar presente em diferentes mercados nos permite ampliar as possibilidades oferecidas aos nossos clientes, afirma Diego Garcia, diretor comercial da GAV Hotéis e Resorts.

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Black Friday sucede campanha que movimentou quase R$ 8 milhões

A nova ação comercial acontece após a empresa registrar quase R$ 8 milhões em vendas durante a última Semana do Cliente. O resultado antecede a campanha de Black Friday, que busca ampliar o alcance da marca e apresentar suas opções de hospedagem a consumidores interessados em planejar as próximas férias.

A campanha é uma oportunidade de apresentar a diversidade dos nossos destinos e aproximar novos clientes das possibilidades de viagem que oferecemos. Com a ampliação do portfólio, conseguimos chegar a diferentes públicos e atender a interesses variados, destaca Garcia.

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Lista VIP garante acesso antecipado às ofertas

Quem deseja conhecer as condições da Black Friday antes da abertura das vendas ao público geral pode se cadastrar na lista VIP disponibilizada pela empresa. Os multiproprietários da GAV já integram o grupo automaticamente.

Entre os benefícios anunciados estão descontos de até 50%, condições especiais de pagamento e gratuidade para até duas crianças por apartamento duplo, com idade de até 14 anos. A aplicação das ofertas está sujeita às regras e condições da campanha.

O cadastro pode ser realizado pelo endereço: gavresorts.com.br/pre-black-friday.

Sobre a GAV Hotéis e Resorts

Fundada em 2014, no Pará, a GAV Hotéis e Resorts atua no desenvolvimento, construção, administração e operação de hotéis, resorts e destinos de férias. A companhia trabalha com hotelaria e multipropriedade e mantém empreendimentos em diferentes regiões brasileiras.

Atualmente, segundo informações da empresa, são sete empreendimentos em operação. Em Salinópolis (PA), estão o Park GAV, Exclusive GAV, Premium GAV e Beach GAV. Em Pernambuco, a companhia mantém o Porto Alto e o Porto 2 Life, em Muro Alto, no município de Ipojuca. Já em Pirenópolis (GO), está o Pyreneus Residence.

A empresa também informa possuir oito empreendimentos lançados e em desenvolvimento: Gran Valley, Gran Garden e Gran Haus, em Gramado (RS); Jeriquiá Dunas e Jeriquiá Lagoa, em Cruz (CE); Oikos Maragogi, em Maragogi (AL); Pipa Island, em Tibau do Sul (RN); e Areya Barra, em Barra de São Miguel (AL).

(Foto: Divulgação)

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