Conheça um outro lado da Florida, que vai além dos parques.

A cidade é uma verdadeira joia e ainda pouco conhecida pelos brasileiros na minha opinião. Chamada cidade do sol, ela possui aquele charme de uma cidade litorânea, seu píer é um cartão postal e lá de cima o restaurante parece que está dentro do mar. A vista é absolutamente magnifica.
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As ruas são tranquilas, sem engarrafamento pelo menos no mês de novembro a data da minha visita. A população gira em torno de 260 mil habitantes, a vida cultural é intensa, e a cidade abriga a maior coleção de Dali fora da Espanha. A arquitetura do museu é sensacional e a arte segue pelas ruas com mais de 600 grafites e murais. Trata-se de uma galeria de arte a céu aberto: colorida e divertida.
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Duas curiosidades: seu nome é inspirado em uma cidade russa, terra natal do empresário que levou, em 1888, a ferrovia para a cidade e marcou uma virada no seu desenvolvimento. Uma lenda conta que o nome foi escolhido em uma disputa de cara ou coroa de uma moeda. Será?
A gastronomia também surpreende. Os espaços são abertos, agradáveis, a comida é internacional com muitas opções. Para conhecer os principais pontos de interesse, uma boa opção é o trolley pitoresco que te leva em um passeio de 2h a diversas áreas desde as ilhas residenciais sofisticadas e inspiradas em Veneza até os distritos de arte.
Esta é Saint Petesburg mais conhecida como St Pete. Situada na costa oeste da Florida entre a Golfo do México e a Baía de Tampa, ela está em torno de 1h30 de Orlando. É excelente para combinar a viagem de parques temáticos de Orlando e descobrir um destino sensacional e fora do óbvio.
St. Pete combina natureza, praias, história, arte, cultura e gastronomia. E compartilho uma sugestão de roteiro e os 20 lugares que eu conheci em uma estadia de 2dias e meio na cidade. Escolha as opções que mais combinam com você e montei a sua versão!
20 lugares para conhecer em St. Pete
1 Hospedagem The 1888 Hotel Boutique 220 5th Avenue: @the1888hotelcollection
2 Sunken Gardens 1825 4th Street: @sunkengardensstpete
3 Shuffleboard Club 559 Mirror Lake Dr N
4 Prédio histórico do Correio de 1916
5 Pier St Pete 800 2nd Avenue: @stpetepier
6 Almoço no Restaurante Teak no 4º andar no Pier St Pete
7 Benoist Plaza: @stpetepier
8 Jantar no Forbici 153 2nd Avenue: @eatforbici
9 Café da Manha Paradeco Coffee Roasters 111 2nd Avenue: @paradecocoffee
10 Museu Dali 1 Dali Boulevard: @thedalimuseum
11 Almoço no Perry´s Porch 335 2nd Avenue: @perrysporch
12 Museu de Historia St Petesburg 335 2nd Avenue: @historystpete
13 Museu de Belas Artes 255 Beach Drive: @mfastpete
14 Jantar Brick & Mortar 539 Central Avenue: @brickandmortarstpete
15 Passeio de Trolley: @startrolley
16 Almoço Eat Art Love 589 22n Street: @eatartlovestpete
17 Galeria de Arte Duncan McClellan 2342 Emerson Avenue: @duncanmcclellangallery
18 Galeria de Arte Morean Center for Clay 420 22nd Street: @moreancenterforclay
19 Ver a arte de Rua com mais de 600 grafites espalhados pela cidade
20 Venetian Isles, um bairro residencial e sofisticado formado por ilhas artificiais inspiradas em Veneza
Um destaque especial para um dos museus mais interessantes que já conheci pelo mundo. St. Pete possui a maior coleção de obras de arte de Salvador Dali fora da Espanha. A arquitetura do Museu Dalí é inspirada no surrealismo do próprio artista. São mais de 1000 peças triangulares de vidro em uma estrutura chamada de Enigma formando uma grande bolha geométrica.
No centro do museu uma enorme escada em referência ao fascínio de Dali pelas espirais. O prédio já é uma atração por si só. Mas são mais 2400 obras do genial Dalí que foi um dos artistas mais importantes do surrealismo mundial.
A obra mais fascinante na minha opinião pessoal se chama `Gala Contemplando o Mar Mediterrâneo`. Através de uma ilusão de ótica vemos Gala, a grande musa inspiradora de Dalí e sua esposa observando o mar. Porém quando nos afastamos por 20m ela se torna o retrato de Abraham Lincoln. É absolutamente inacreditável!
Tudo começou nos anos 40 quando o casal Eleanor e Albert Reynolds Morse compraram a 1ª pintura de Dalí. Pouco depois se conheceram pessoalmente e mantiveram uma amizade por décadas. O casal decidiu doar todo acervo com a condição de que as obras permanecessem juntas. E foi a cidade de St. Pete na Florida que recebeu o museu nos anos 80. Em 2011 foi inaugurado o novo prédio que é extraordinário. E o visitante ainda pode ter uma experiência imersiva que celebra a vida de Salvador Dalí.
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St. Pete respira arte e cultura, então vamos falar do 2º destaque que é o Museu de Belas Artes. A beira mar e instalado em um prédio belíssimo possui mais de 20 mil obras e se prepara agora em novembro para abrir a nova exposição permanente que eu tive a chance de visitar. Se você gosta de arte coloque o Museu de Belas Artes de St. Pete no seu roteiro pela cidade.
O próximo destaque vai para vai para Sunken Gardens com mais de 120 anos de história. Tudo começou com George Turner que era um encanador apaixonado por jardinagem. A partir de um terreno que possuía um lago natural, ele resolveu drenar toda a área e começou o cultivo da terra e um jardim particular. O resto é história. Hoje o local é preservado, possui mais de 50 mil plantas e segue atraindo muitos visitantes.
A hospedagem assim como toda a cidade foi muito especial. O The 1888 é um Hotel boutique. Apesar da sua construção ser de 1923, seu nome faz uma homenagem ao ano em que a ferrovia chegou à cidade de St. Pete. O local já era um hotel, porém foi todo remodelado e restaurado oferecendo hoje muito conforto.
A curiosidade, e um ponto bem incomum já para a época é observar a dinâmica dos quartos. Imagina estar nos anos 1920 e um banheiro que possuía 2 portas atendia a 2 quartos. É bem curioso ver inclusive como ficou o restauro de todo o hotel. Me hospedei em suíte com uma pequena sala e quarto, e o banheiro manteve suas duas portas para os 2 cômodos, mas hoje em uma única suíte. O hotel é puro charme, está bem localizado e e o melhor preserva o patrimônio, sua história segue viva e foi salvo da demolição.
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St. Pete é daqueles lugares que precisam estar na sua viagem pela Florida. A cidade combina natureza, praias, história, arte, cultura e gastronomia, e foi uma delícia conhecer! Boa leitura e até a próxima.
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