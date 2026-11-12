Conheça um outro lado da Florida, que vai além dos parques. - (crédito: Uai Turismo)

Conheça um outro lado da Florida, que vai além dos parques. (Na costa oeste do estado, uma cidade reúne praias, arte, história, gastronomia e uma atmosfera litorânea que conquista o visitante. St. Petersburg, carinhosamente chamada de St. Pete. (@viajandocomhistoria))

A cidade é uma verdadeira joia e ainda pouco conhecida pelos brasileiros na minha opinião. Chamada cidade do sol, ela possui aquele charme de uma cidade litorânea, seu píer é um cartão postal e lá de cima o restaurante parece que está dentro do mar. A vista é absolutamente magnifica.

As ruas são tranquilas, sem engarrafamento pelo menos no mês de novembro a data da minha visita. A população gira em torno de 260 mil habitantes, a vida cultural é intensa, e a cidade abriga a maior coleção de Dali fora da Espanha. A arquitetura do museu é sensacional e a arte segue pelas ruas com mais de 600 grafites e murais. Trata-se de uma galeria de arte a céu aberto: colorida e divertida.

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Duas curiosidades: seu nome é inspirado em uma cidade russa, terra natal do empresário que levou, em 1888, a ferrovia para a cidade e marcou uma virada no seu desenvolvimento. Uma lenda conta que o nome foi escolhido em uma disputa de cara ou coroa de uma moeda. Será?

A gastronomia também surpreende. Os espaços são abertos, agradáveis, a comida é internacional com muitas opções. Para conhecer os principais pontos de interesse, uma boa opção é o trolley pitoresco que te leva em um passeio de 2h a diversas áreas desde as ilhas residenciais sofisticadas e inspiradas em Veneza até os distritos de arte.

Esta é Saint Petesburg mais conhecida como St Pete. Situada na costa oeste da Florida entre a Golfo do México e a Baía de Tampa, ela está em torno de 1h30 de Orlando. É excelente para combinar a viagem de parques temáticos de Orlando e descobrir um destino sensacional e fora do óbvio.

St. Pete combina natureza, praias, história, arte, cultura e gastronomia. E compartilho uma sugestão de roteiro e os 20 lugares que eu conheci em uma estadia de 2dias e meio na cidade. Escolha as opções que mais combinam com você e montei a sua versão!

20 lugares para conhecer em St. Pete

1 Hospedagem The 1888 Hotel Boutique 220 5th Avenue: @the1888hotelcollection

2 Sunken Gardens 1825 4th Street: @sunkengardensstpete

3 Shuffleboard Club 559 Mirror Lake Dr N

4 Prédio histórico do Correio de 1916

5 Pier St Pete 800 2nd Avenue: @stpetepier

6 Almoço no Restaurante Teak no 4º andar no Pier St Pete

7 Benoist Plaza: @stpetepier

8 Jantar no Forbici 153 2nd Avenue: @eatforbici

9 Café da Manha Paradeco Coffee Roasters 111 2nd Avenue: @paradecocoffee

10 Museu Dali 1 Dali Boulevard: @thedalimuseum

11 Almoço no Perry´s Porch 335 2nd Avenue: @perrysporch

12 Museu de Historia St Petesburg 335 2nd Avenue: @historystpete

13 Museu de Belas Artes 255 Beach Drive: @mfastpete

14 Jantar Brick & Mortar 539 Central Avenue: @brickandmortarstpete

15 Passeio de Trolley: @startrolley

16 Almoço Eat Art Love 589 22n Street: @eatartlovestpete

17 Galeria de Arte Duncan McClellan 2342 Emerson Avenue: @duncanmcclellangallery

18 Galeria de Arte Morean Center for Clay 420 22nd Street: @moreancenterforclay

19 Ver a arte de Rua com mais de 600 grafites espalhados pela cidade

20 Venetian Isles, um bairro residencial e sofisticado formado por ilhas artificiais inspiradas em Veneza

Um destaque especial para um dos museus mais interessantes que já conheci pelo mundo. St. Pete possui a maior coleção de obras de arte de Salvador Dali fora da Espanha. A arquitetura do Museu Dalí é inspirada no surrealismo do próprio artista. São mais de 1000 peças triangulares de vidro em uma estrutura chamada de Enigma formando uma grande bolha geométrica.

Destaque de St. Pete. (Foto: @viajandocomhistoria)

No centro do museu uma enorme escada em referência ao fascínio de Dali pelas espirais. O prédio já é uma atração por si só. Mas são mais 2400 obras do genial Dalí que foi um dos artistas mais importantes do surrealismo mundial.

A obra mais fascinante na minha opinião pessoal se chama `Gala Contemplando o Mar Mediterrâneo`. Através de uma ilusão de ótica vemos Gala, a grande musa inspiradora de Dalí e sua esposa observando o mar. Porém quando nos afastamos por 20m ela se torna o retrato de Abraham Lincoln. É absolutamente inacreditável!

Tudo começou nos anos 40 quando o casal Eleanor e Albert Reynolds Morse compraram a 1ª pintura de Dalí. Pouco depois se conheceram pessoalmente e mantiveram uma amizade por décadas. O casal decidiu doar todo acervo com a condição de que as obras permanecessem juntas. E foi a cidade de St. Pete na Florida que recebeu o museu nos anos 80. Em 2011 foi inaugurado o novo prédio que é extraordinário. E o visitante ainda pode ter uma experiência imersiva que celebra a vida de Salvador Dalí.

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St. Pete respira arte e cultura, então vamos falar do 2º destaque que é o Museu de Belas Artes. A beira mar e instalado em um prédio belíssimo possui mais de 20 mil obras e se prepara agora em novembro para abrir a nova exposição permanente que eu tive a chance de visitar. Se você gosta de arte coloque o Museu de Belas Artes de St. Pete no seu roteiro pela cidade.

O próximo destaque vai para vai para Sunken Gardens com mais de 120 anos de história. Tudo começou com George Turner que era um encanador apaixonado por jardinagem. A partir de um terreno que possuía um lago natural, ele resolveu drenar toda a área e começou o cultivo da terra e um jardim particular. O resto é história. Hoje o local é preservado, possui mais de 50 mil plantas e segue atraindo muitos visitantes.

A hospedagem assim como toda a cidade foi muito especial. O The 1888 é um Hotel boutique. Apesar da sua construção ser de 1923, seu nome faz uma homenagem ao ano em que a ferrovia chegou à cidade de St. Pete. O local já era um hotel, porém foi todo remodelado e restaurado oferecendo hoje muito conforto.

Destaque de St. Pete. (Foto: @viajandocomhistoria)

A curiosidade, e um ponto bem incomum já para a época é observar a dinâmica dos quartos. Imagina estar nos anos 1920 e um banheiro que possuía 2 portas atendia a 2 quartos. É bem curioso ver inclusive como ficou o restauro de todo o hotel. Me hospedei em suíte com uma pequena sala e quarto, e o banheiro manteve suas duas portas para os 2 cômodos, mas hoje em uma única suíte. O hotel é puro charme, está bem localizado e e o melhor preserva o patrimônio, sua história segue viva e foi salvo da demolição.

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St. Pete é daqueles lugares que precisam estar na sua viagem pela Florida. A cidade combina natureza, praias, história, arte, cultura e gastronomia, e foi uma delícia conhecer! Boa leitura e até a próxima.

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