Sala VIP no aeroporto lotada? Veja o que fazer antes do voo - (crédito: Uai Turismo)

Sala VIP no aeroporto lotada? Veja o que fazer antes do voo ((Foto: Uai Turismo))

Você tem 40 minutos para aproveitar a sala VIP no aeroporto, mas calcula que vai passar 20 deles na fila. Vale esperar ou é melhor procurar um café perto do portão? No Podcast Uai Turismo, Isabella Ricci leva essa dúvida a Fábio Lacerda, responsável pelo desenvolvimento de negócios da Dragonpass na América Latina. Segundo ele, dependendo do programa, o passageiro pode usar aquela mesma visita para fazer uma refeição em um restaurante do terminal.

O que torna a espera pelo voo mais agradável também foi tema de uma pesquisa da Booking.com sobre tendências de viagem para 2025. No levantamento global, 60% dos entrevistados disseram que ficariam mais animados e menos estressados com a viagem se houvesse mais opções de espaços e serviços para aproveitar antes do voo.

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Como saber se você tem acesso à sala VIP?

A sogra de Fábio já era cliente do mesmo banco havia anos quando resolveu perguntar a ele se o cartão dela dava acesso a uma sala VIP. Dava. Ela poderia ter aproveitado o benefício em outras viagens, mas só soube disso numa conversa em família.

Para quem tem a mesma dúvida, Fábio sugere começar por quem vendeu a viagem ou emitiu o cartão. Vale perguntar ao banco quais acessos estão incluídos, conferir as condições da passagem com a companhia aérea e consultar a agência sobre os serviços previstos no pacote. A resposta pode mudar até a escolha de onde comer antes do voo.

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Dá para reservar um horário e evitar a fila?

Segundo Fábio, algumas salas permitem reservar o dia e o horário da visita. Já nos restaurantes parceiros, é importante conferir o que o programa oferece. Em alguns casos, a refeição consome uma das visitas disponíveis. Em outros, o benefício é um desconto na conta.

Na entrevista, Isabella também pergunta se o fast track funciona como a fila expressa dos parques de diversão. Fábio explica em qual etapa do aeroporto esse corredor pode poupar tempo e conta o que já encontrou pelos terminais que visita, de uma academia em Guarulhos a uma sala VIP com piscina na América Central.

Assista à conversa completa para entender como funcionam esses serviços e descobrir o que vale consultar antes do seu próximo embarque.

Para consultar as salas e os serviços disponíveis por aeroporto, acesse o site da Dragonpass. O aplicativo mencionado na entrevista está disponível para iPhone e Android.

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