São Lourenço além das águas: onde o café, a história e a cultura se encontram - (crédito: Uai Turismo)

São Lourenço além das águas: onde o café, a história e a cultura se encontram (O Parque das Águas de São Lourenço impressiona, mas a cidade oferece muito mais (Foto: Uai Turismo))

As águas minerais ajudaram a construir a identidade de São Lourenço e continuam no centro de sua atividade turística. Mas, entre as fontes do parque, os vagões da maria-fumaça e as mesas onde cafés especiais são servidos (até em taças de cristal), a cidade oferece outras formas de conhecer o Sul de Minas. História, gastronomia e produção rural se encontram em experiências que também alcançam municípios vizinhos.

Esse conjunto permite observar o destino para além de seu cartão-postal mais conhecido. O patrimônio das estâncias hidrominerais convive com experiências dedicadas à origem dos alimentos, ao trabalho dos produtores e à preservação de saberes. Para quem busca o que fazer em São Lourenço, o interesse está também nas conexões entre essas atividades.

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Águas minerais e patrimônio

O Parque das Águas permanece como referência para compreender a cidade. Suas nove fontes apresentam diferentes características, perceptíveis no sabor, no cheiro e na sensação da água na boca. Experimentá-las é uma maneira de conhecer o recurso natural que orientou o desenvolvimento turístico local.

A relação vem de longe. Segundo o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, as primeiras notícias sobre as nascentes datam de 1826. A Companhia de Águas Minerais São Lourenço foi constituída em 1890, e a captação da Fonte Oriente começou em 1892.

O conjunto protegido pelo tombamento estadual inclui o balneário, estruturas das fontes, lago e paisagismo. A arquitetura também registra a importância das estâncias hidrominerais: edificações como o balneário e os pavilhões das fontes Vichy, Andrade Figueira e Alcalina apresentam características do art déco e trabalhos do arquiteto francês Henri Sajous.

Os banhos fazem parte da experiência no Parque das Águas (Foto: Uai Turismo)

Além da visita às fontes, o parque reúne espaços de caminhada, contemplação e atividades de bem-estar. No balneário, os banhos de imersão, entre eles opções com capim-limão e lavanda, acrescentam uma experiência de relaxamento ao passeio. O espaço também recebe outras atividades.

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A memória política nos hotéis: a visita frequente de Getúlio Vargas

A história de São Lourenço também passa pela hotelaria. Em frente ao parque, o Hotel Brasil preserva referências às temporadas de Getúlio Vargas na cidade. O hotel mantém ambientes associados às permanências do ex-presidente, como o quarto, a varanda voltada para o Parque das Águas e a sala utilizada para despachos. São espaços que ajudam a compreender como as viagens às estâncias combinavam descanso, sociabilidade e, no caso de autoridades, compromissos de trabalho.

A presença desses registros acrescenta outra camada à leitura do destino. Os hotéis tradicionais fazem parte da memória turística de São Lourenço, tanto por sua arquitetura quanto pelas histórias de hóspedes e trabalhadores.

Essa relação com objetos e lembranças também aparece no comércio. Antiquários, lojas de artesanato e espaços como a Galeria Minas Gerais oferecem oportunidades de contato com peças antigas e produtos regionais.

Ferrovia preservada e cultura nos vagões: de São Lourenço a Soledade de Minas

No Trem das Águas, o patrimônio está em movimento. O passeio liga São Lourenço a Soledade de Minas em uma maria-fumaça, com vagões restaurante, executivo e econômico. São dez quilômetros por sentido, com duração total aproximada de duas horas, incluindo a parada e o retorno. A paisagem próxima ao Rio Verde acompanha o trajeto, mas parte importante da experiência acontece dentro dos vagões.

Violeiros e violeiras circulam entre os passageiros, apresentam modas de viola e conversam com o público. As contribuições espontâneas, recolhidas ao final das apresentações, integram essa dinâmica de encontro entre artistas e visitantes.

O passeio de trem é uma vivência completa nos vagões, na estrutura das estações de São Lourenço e Soledade e, claro, nas pessoas (Fotos: Uai Turismo)

As histórias dos trabalhadores acrescentam outra dimensão ao passeio. Em conversa com a reportagem, um ferroviário aposentado e artesão contou que segue atuando na manutenção dos trilhos, demonstrando como a continuidade da operação depende também da experiência de profissionais ligados à ferrovia.

Em Soledade de Minas, a parada movimenta barracas de alimentos e artesanato. Pastel, caldo de cana, torresmo, doces e quitandas aproximam o passageiro do pequeno comércio local. O passeio ferroviário, assim, também distribui oportunidades de consumo entre os dois municípios.

Café especial aproxima cidade e campo e apresenta uma São Lourenço além das águas

A produção cafeeira da Mantiqueira amplia as possibilidades de São Lourenço como ponto de partida para conhecer a região. Na cidade, o LP Café trabalha a degustação como experiência. O serviço em taça de cristal convida a observar aromas, enquanto a conversa sobre origem e preparo ajuda a compreender as diferenças entre as bebidas.

Em entrevista, Luiz Paulo Dias destacou a proposta de permitir que o público conheça cafés de qualidade produzidos no Brasil, incluindo lotes que também chegam ao mercado internacional. A cafeteria estabelece uma ponte entre a produção regional e o consumidor, mesmo para quem não visita uma fazenda. Ele é reconhecido como uma das 7 “Lendas da Excelência” do mundo, pela Alliance for Coffee Excellence, e é a quarta geração de uma família que produz cafés há 200 anos.

Em Carmo de Minas, essa aproximação ocorre no próprio ambiente produtivo. Na Fazenda Ondas da Mantiqueira, a experiência da 1850 Coffee Scout apresenta etapas que antecedem o consumo.

Conduzida por Hugo Ferreira, a visita aborda separação dos grãos, processamento e secagem. As explicações mostram como decisões tomadas ao longo da produção influenciam o resultado na xícara. Estruturas antigas convivem com práticas de controle de qualidade, permitindo discutir tradição e inovação a partir de exemplos concretos.

Na antiga fazenda é possível acompanhar o modo de produção de café desde 1850, mas ainda entender a inovação dos cafés especiais (Fotos: Uai Turismo)

A degustação, acompanhada de queijos e geleias, completa esse percurso. O interesse turístico está tanto nos sabores quanto na possibilidade de compreender o trabalho envolvido em sua produção.

Gastronomia como parte da experiência

Nos restaurantes de São Lourenço, receitas de diferentes origens dividem espaço com ingredientes associados à cozinha mineira. No “Os Patrícios Culinária Portuguesa”, bolinho de bacalhau e bacalhau à Gomes de Sá estão entre os pratos principais da casa. Já a Agostini Pizzas e Massas apresenta uma combinação de queijo coalho, rapadura e melado de cana na Pizza Engenho de Minas, preparada com massa de fermentação lenta e assada em forno a lenha.

A cidade oferece diversas opções de gastronomia, para todos os gostos, mas sempre com uma pitada de inovação (Fotos: Uai Turismo)

A receita foi criada para o Festival Degusta São Lourenço, cuja edição de 2026 ocorreu entre 1º de setembro e 12 de outubro. O circuito reuniu estabelecimentos com propostas gastronômicas especiais e acrescentou motivos para explorar os restaurantes da cidade.

Fora dos eventos, o centro concentra cafeterias, bares, sorveterias e lojas de produtos regionais. Os trechos reservados aos pedestres favorecem a circulação entre esses estabelecimentos e permitem incorporar descobertas à caminhada.

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Hospedagem e passeios em São Lourenço

A estrutura de hospedagem também permite combinar atividades externas e descanso. No Grand Ville Hotel, os quartos amplos e as áreas de lazer atendem a essa proposta. O hotel dispõe de piscina externa e uma piscina coberta e aquecida com jatos de hidromassagem.

A cidade também oferece ótimas opções de hospedagem, como o Grand Ville que oferece estrutura de lazer e ambientes aconchegantes (Fotos: Uai Turismo)

Para organizar visitas na cidade e nos arredores, a Araucária Ecoturismo é uma ótima opção de contato para consultar passeios e experiências. Afinal, a agência oferece passeios sob medida e de acordo com o ritmo e disponibilidade de quem quer conhecer a região.

Entre o parque, a ferrovia e as propriedades cafeeiras, São Lourenço oferece diferentes caminhos para conhecer a Mantiqueira. As águas continuam sendo seu principal símbolo, mas a cultura e a produção regional acrescentam conteúdo à experiência de quem visita o destino e mostram que São Lourenço vai muito além das águas.

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