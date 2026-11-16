Turismo de experiência: quando a cerâmica transforma o visitante em artista (Divulgação (Foto: IA))

Durante muito tempo, a imagem do turismo esteve associada à chegada de um ônibus a uma cidade, a um grupo de visitantes percorrendo os principais atrativos, tirando fotografias e seguindo para o próximo destino. Embora esse formato faça parte da dinâmica do setor, ele está longe de representar toda a diversidade que o turismo possui. Esse é, inclusive, um ponto que procuro reforçar em meus textos: a necessidade de desconstruir essa visão limitada do turismo, que ainda persiste no imaginário de muitas pessoas e desconsidera a multiplicidade de motivações, interesses e formas de vivenciar um destino.

Dentro do Destino Veredas, tenho acompanhado o desenvolvimento de propostas que convidam o visitante a conhecer os territórios de outra maneira. Em vez de apenas observar, ele pode participar, aprender, experimentar e se aproximar das pessoas que fazem parte da identidade local. São atividades que revelam outros aspectos de um destino e mostram que uma viagem também pode ser uma oportunidade de descobrir habilidades, despertar a criatividade e conhecer histórias por meio dos saberes de quem vive ali.

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Localizado na região central de Minas Gerais, o Destino Veredas reúne 11 municípios com uma oferta diversificada de experiências ligadas à gastronomia, à natureza, à cultura e às artes. É possível conhecer a produção artesanal de doces e embutidos, percorrer paisagens naturais, descobrir manifestações culturais e participar de atividades como o bordado e a cerâmica. A proposta é valorizar aquilo que torna cada lugar especial e ampliar as formas de vivenciar o turismo.

Entre essas possibilidades, a cerâmica merece um olhar especial. Afinal, existe algo muito particular em transformar a argila com as próprias mãos, acompanhar o surgimento de uma forma e perceber que, a partir de um material tão simples, é possível criar uma peça única. Mais do que adquirir um objeto pronto, o visitante tem a oportunidade de conhecer parte do processo criativo e compreender o trabalho, a técnica e a dedicação envolvidos na produção artesanal.

Em Brumadinho, a cerâmica integra uma rede de ateliês que valoriza a produção artística e a identidade do território. O município reúne um coletivo de ceramistas que busca fortalecer a região como referência nesse segmento, aproximando artistas e visitantes por meio de oficinas, vivências e atividades que abrem as portas dos espaços criativos ao público.

Uma das possibilidades é a experiência Arte em Cerâmica no Mirante, no Ateliê Eny Amorim, localizado na Pousada Estalagem do Mirante, em Brumadinho. Sob a orientação da artista, o visitante coloca a mão na argila e modela sua própria peça. Depois, o trabalho passa pelo processo de queima e finalização, podendo ser recebido posteriormente em casa. O resultado é uma criação que reúne a participação de quem visita e o conhecimento técnico da ceramista, em uma espécie de assinatura a quatro mãos.

Outra opção é a proposta Arte, Cerâmica e Brunch no Ateliê Nãnart. Nesse espaço, o participante escolhe uma peça produzida artesanalmente e aprende a finalizá-la com a própria pintura, orientado durante o processo. A atividade combina arte e gastronomia, com um brunch de inspiração mineira servido no local. A iniciativa também carrega a história de uma mudança de vida de seus idealizadores, que encontraram em Brumadinho a possibilidade de construir uma nova relação com o trabalho, a natureza e a qualidade de vida.

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Em Contagem, o Ateliê Pacheco também contribui para ampliar esse olhar sobre a cerâmica, reunindo peças autorais, produção de esmaltes e cursos. A aproximação com o fazer artístico permite que o público conheça não apenas o resultado final, mas também os conhecimentos e as etapas que fazem parte da criação de uma peça.

A região ainda oferece outras propostas que aproximam arte e participação. No trabalho apresentado pelo artista plástico Renan Florindo, por exemplo, o visitante pode conhecer as esculturas de coração em branco e participar da finalização dessas obras. São diferentes formas de envolver o público no processo criativo, valorizando o trabalho do artista e tornando a visita uma oportunidade de contato direto com a produção cultural.

Essas iniciativas ajudam a compreender uma dimensão importante do turismo: o valor de uma viagem não está apenas na quantidade de lugares visitados, mas também naquilo que se aprende, se experimenta e se leva daquela vivência. Em um ateliê, o tempo costuma seguir outro ritmo. É preciso observar, ouvir as orientações, experimentar os materiais e aceitar que nem tudo sairá exatamente como o planejado. O processo também faz parte do aprendizado.

Para o turismo, propostas como essas ampliam a oferta de atividades e criam novas possibilidades de aproximação entre visitantes, artistas e comunidades. Também contribuem para dar visibilidade aos profissionais da economia criativa, estimular a valorização do trabalho artesanal e incentivar o consumo de produtos locais. Quando bem estruturadas, como é o exemplo do destino veredas, essas iniciativas podem integrar roteiros, ampliar o tempo de permanência dos visitantes e gerar oportunidades de renda para quem vive da própria arte.

Há, ainda, um aspecto que considero especialmente interessante: a possibilidade de conhecer um destino a partir de seus processos de criação. Uma peça de cerâmica pode parecer apenas um objeto de decoração ou de uso cotidiano, mas, quando conhecemos quem a produziu e entendemos como ela foi feita, nossa percepção muda. Passamos a reconhecer o tempo, a técnica e a história que existem por trás daquele trabalho.

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É por isso que acredito ser tão importante ampliar o olhar sobre o turismo. Nem toda viagem precisa ser marcada por grandes deslocamentos, uma longa lista de atrativos ou uma programação intensa. Às vezes, algumas horas em um ateliê, aprendendo uma técnica e conversando com um artista, podem revelar muito sobre um lugar e sobre as pessoas que o tornam especial.

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