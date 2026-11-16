Natal da Mineiridade 2026 conecta Belo Horizonte a 600 municípios em celebração às tradições de Minas Gerais - (crédito: Uai Turismo)

Natal da Mineiridade 2026 conecta Belo Horizonte a 600 municípios em celebração às tradições de Minas Gerais (Com o tema Minas: a Casa do Brasil, projeto transforma a Praça da Liberdade em um percurso cultural iluminado, reúne atrações natalinas em diferentes regiões do estado e amplia a integração entre turismo, patrimônio e economia criativa. (Foto: Dirceu Aurélio))

Minas Gerais prepara uma grande celebração de Natal em 2026. Com o tema Minas: a Casa do Brasil, o Natal da Mineiridade será inaugurado em 21 de novembro, com o acendimento da iluminação especial da Praça e do Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. A iniciativa reúne a capital e outros 600 municípios em uma programação integrada que valoriza as tradições culturais, movimenta o turismo e apresenta a diversidade das manifestações mineiras.

Promovido pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), o projeto tem patrocínio máster da Cemig e apoio da Copasa, Itambé e O Boticário. Na capital, os jardins históricos da Praça da Liberdade serão transformados em um percurso que combina arte, patrimônio, artesanato e tecnologia, convidando moradores e visitantes a conhecer diferentes aspectos da identidade mineira.

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A proposta de 2026 parte da ideia de Minas Gerais como um território construído por diferentes ancestralidades, encontros e experiências históricas. Das tradições dos povos originários às influências africanas e europeias, das cidades históricas às manifestações contemporâneas, a cultura do estado reúne elementos que também ajudam a contar a formação do Brasil.

Inspirada nas muitas Minas presentes na obra de João Guimarães Rosa, a cenografia da Praça da Liberdade será organizada em sete ambientes temáticos: Minas da Fé, das Águas, da Mesa, do Fazer, da Palavra, das Cidades e da Inovação.

Para o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira, a edição representa o amadurecimento de um projeto que, ao longo dos anos, passou a incorporar uma proposta de curadoria cultural e educação patrimonial.

Escolhemos Minas como a Casa do Brasil porque aqui encontramos muitas das experiências culturais que ajudaram a formar o país, afirma o secretário, ao destacar a importância da ancestralidade, da arquitetura, da gastronomia, da religiosidade, da música, da literatura e dos saberes populares na construção da identidade mineira.

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Um passeio pelas muitas Minas na Praça da Liberdade

A experiência começa no Portal do Acolhimento, onde representações de Maria e José recebem os visitantes, evocando a hospitalidade e os vínculos de afeto associados às tradições natalinas.

Na sequência, a Alameda dos Sinos reúne 270 sinos iluminados, em referência à memória sonora das cidades mineiras, às celebrações religiosas e às festas populares que atravessam gerações.

Os sete ambientes temáticos apresentam diferentes dimensões do patrimônio cultural do estado. A Minas da Fé destaca celebrações religiosas e populares. A Minas das Águas remete às nascentes, aos rios e às paisagens naturais. Já a Minas da Mesa celebra a gastronomia e os conhecimentos transmitidos entre gerações.

A Minas do Fazer valoriza os ofícios e a artesania; a Minas da Palavra destaca a literatura, a oralidade e o mineirês; a Minas das Cidades apresenta marcas da formação histórica do território; e a Minas da Inovação estabelece uma conexão entre a herança cultural e as novas formas de criação.

O percurso chega ao Palácio da Liberdade, cuja fachada receberá iluminação dourada para valorizar a arquitetura histórica do edifício. Lanternas e lampiões iluminados também integram a ambientação dos jardins.

Uma das novidades desta edição será a Fábrica do Noel, instalada no interior do Palácio da Liberdade. Inspirado em uma grande fábrica de presentes, o espaço terá atividades voltadas ao público infantil, com possibilidade de escrever cartas e encontrar o Papai Noel e a Mamãe Noel. A atração funcionará entre 21 de novembro e 23 de dezembro.

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Artesanato e tecnologia na decoração natalina

A cenografia do Natal da Mineiridade 2026 combina técnicas artesanais e recursos tecnológicos contemporâneos.

O projeto reúne 770 esculturas aramadas confeccionadas pelo artesão Zé do Arame, de Ouro Preto, além de 124 esculturas em ferro e serralheria e outras 57 peças produzidas por meio de corte robótico programado.

A iluminação contará com mais de 1,5 milhão de pontos de LED, distribuídos entre os jardins, as construções históricas e os elementos artísticos da Praça e do Palácio da Liberdade.

A abertura oficial, em 21 de novembro, terá apresentações musicais e o acendimento das luzes. Ao longo da programação, o Coreto Musical receberá corais e atrações temáticas.

O encerramento está previsto para 6 de janeiro de 2027, Dia de Reis, com um cortejo pela Avenida João Pinheiro e a tradicional queima das fitas dos desejos.

Natal da Mineiridade movimenta turismo e economia criativa

Além de valorizar o patrimônio cultural e estimular a ocupação dos espaços públicos, o evento tem impacto direto na cadeia produtiva da cultura, do turismo, da economia criativa e dos serviços.

Para a edição de 2026, somente no Circuito Liberdade, a estimativa é de geração de 1.089 empregos diretos e 1.633 indiretos e induzidos, totalizando 2.722 postos de trabalho.

A realização mobiliza artistas, artesãos, produtores culturais, cenógrafos, técnicos, fornecedores e profissionais de diferentes áreas, reforçando o papel dos eventos culturais na geração de oportunidades e na movimentação da economia.

Os números da edição anterior também demonstram a dimensão da iniciativa. A Praça da Liberdade recebeu público estimado em 1 milhão de pessoas, enquanto o Palácio da Liberdade contabilizou 164.711 visitantes.

Para Cristiana Kumaira, diretora de Comunicação e Marketing da Cemig, o patrocínio reafirma o compromisso da companhia com a valorização da cultura, do patrimônio e das manifestações que fortalecem a identidade mineira.

O presidente da Copasa, Augusto Dantas, também destaca a importância da iniciativa para o desenvolvimento cultural e social. Segundo ele, a parceria reforça o entendimento da cultura como instrumento de transformação, inclusão social e desenvolvimento econômico.

600 municípios participam da celebração

Uma das principais características do Natal da Mineiridade é sua abrangência territorial. Em 2026, a programação envolverá 600 municípios, conectando diferentes regiões de Minas Gerais por meio das tradições natalinas, da promoção turística e da valorização das identidades locais.

Em cada cidade, a celebração ganha características próprias, com presépios, Folias de Reis, cantatas, cortejos, feiras, manifestações religiosas, gastronomia e artesanato.

Em destinos históricos como Ouro Preto, São João del-Rei e Tiradentes, as festividades dialogam com o patrimônio arquitetônico e as tradições religiosas. Já destinos como Barbacena, Monte Verde e Capitólio acrescentam diferentes paisagens e experiências ao calendário natalino.

A expansão do projeto pode ser observada nos resultados dos últimos anos. Entre 2023 e 2025, o número de eventos cadastrados passou de 309 para mais de 850. No mesmo período, a participação municipal cresceu de 193 para 484 cidades.

A iniciativa também ampliou sua dimensão educativa, aproximando as celebrações de manifestações reconhecidas como patrimônio cultural, entre elas as Folias de Reis e a tradição dos presépios e lapinhas.

A partir de 13 de novembro, prefeituras e representantes municipais poderão cadastrar suas atrações no novo Portal Minas Gerais. A plataforma reunirá informações sobre as festividades e facilitará a consulta pública e a organização de roteiros turísticos pelos destinos participantes.

Da Praça da Liberdade às pequenas comunidades do interior, o Natal da Mineiridade propõe uma oportunidade de conhecer Minas Gerais por meio de suas tradições, manifestações culturais e diferentes formas de celebrar.

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Programação do Natal da Mineiridade 2026

21 de novembro de 2026: abertura oficial e acendimento da iluminação especial da Praça e do Palácio da Liberdade, com apresentações artísticas e musicais.

abertura oficial e acendimento da iluminação especial da Praça e do Palácio da Liberdade, com apresentações artísticas e musicais. 21 de novembro a 23 de dezembro de 2026: funcionamento da Fábrica do Noel, no Palácio da Liberdade.

funcionamento da Fábrica do Noel, no Palácio da Liberdade. Durante o período natalino: apresentações de corais e atrações temáticas no Coreto Musical da Praça da Liberdade.

apresentações de corais e atrações temáticas no Coreto Musical da Praça da Liberdade. 6 de janeiro de 2027: encerramento no Dia de Reis, com cortejo pela Avenida João Pinheiro e queima das fitas dos desejos.

Os horários e demais detalhes das atrações serão divulgados nos canais oficiais do Natal da Mineiridade.

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