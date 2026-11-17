Trade Hotel Juiz de Fora recebe a 6ª edição do GRANDE GESTUR (GESTUR (Foto: divulgação / Luiz Henrique) )

Inteligência artificial, a internacionalização dos destinos turísticos, Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 e os impactos da escala 5×2 e da Reforma Tributária estarão entre os principais assuntos do 6º GESTUR Fórum de Gestão de Turismo de Negócios e Eventos, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro, no Trade Hotel, em Juiz de Fora.

Promovido pelo Juiz de Fora e Região Convention & Visitors Bureau (JFCVB), o evento tem expectativa de reunir aproximadamente 500 profissionais, em sua maioria de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Com o tema Inteligência para conectar pessoas, negócios, destinos e experiências, o Fórum reunirá especialistas nacionais e internacionais, empresários e gestores públicos do setor.

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Para Thais Lima, idealizadora do GESTUR, vice-presidente executiva do JFCVB e presidente da FCVB-MG, a proposta é conectar Juiz de Fora aos debates estratégicos que estão transformando o turismo e os eventos.

Queremos que Juiz de Fora esteja no centro das discussões que movimentam o turismo brasileiro. A programação reúne temas atuais que impactam diretamente o dia a dia dos profissionais do setor. Cada especialista convidado traz uma trajetória e uma experiência capazes de gerar conhecimento, conexões e reflexões que sensibilizem, inspirem e preparem os participantes para os desafios de 2027. É uma oportunidade incrível de capacitação, troca de experiências e muito networking, destaca a sempre atuante Thais que, desde sua primeira edição realizada em 2019 acontece no espaçoso e completo centro de convenções para até 2.000 pessoas do Trade Hotel em Juiz de Fora, inaugurado em 2015 dotado de 267 apartamentos e suítes distribuídos em portentosos 22 pavimentos de onde se vislumbra vista privilegiada da nossa querida Manchester Mineira. O hotel dispõe ainda de amplo estacionamento coberto, lazer completo, parquinho infantil, lounge e a famosa Costelaria do Zé em homenagem ao seu idealizador e proprietário, o empresário José de Araújo Rocha. O hotel fica adjacente ao Independência Shopping, inaugurado em 2008 e grande referência regional em compras e entretenimento na Zona da Mata Mineira.

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Programação do evento

Dia 18 (4ªfeira):

Debates internacionais, inteligência artificial e cases de sucesso

A programação principal será realizada no dia 18 de novembro, a partir das 13h, reunindo todos os participantes na plenária do Trade Hotel com uma Cerimônia de Abertura que reunirá representantes do governo municipal, estadual e federal, com destaque para o painel Conexão BrasilPortugal, que reunirá Bernardo Cardoso, diretor do Turismo de Portugal no Brasil, e Alexandre Nakagawa, da Embratur, com mediação do professor Carlos Costa, da Universidade de Aveiro (Portugal).

A inteligência artificial na produção e gestão de eventos será discutida por Vanessa Martin e Mônica Alencar. Às 16h30, Valmir Ferreira, da Dsbrave, apresentará a visão do Áurias Park, empreendimento turístico em desenvolvimento em Três Rios (RJ), abordando o papel das atrações turísticas na competitividade e no desenvolvimento territorial. Na sequência, às 17h15, Elaine Tenerello, diretora executiva do Visit Iguassu, apresentará o case Governança como base para a sustentabilidade do Destino Iguaçu.

A palestra demonstrará como a articulação entre empresários, entidades e poder público contribui para fortalecer a promoção turística, ampliar a captação de eventos e consolidar Foz do Iguaçu como destino competitivo no mercado nacional e internacional. Elaine também está entre os destaques do setor em 2026, após ser anunciada como finalista do Prêmio Caio, na categoria Marketing de Destinos.

Encerrando os debates do primeiro dia, os presidentes de Convention & Visitors Bureaux de Minas Gerais discutirão estratégias de cooperação e competitividade dos inúmeros destinos turísticos mineiros.

Dia 19 (5ªfeira):

Três eventos simultâneos abordam temas estratégicos

Na tarde do segundo dia, o GESTUR sediará três eventos agregados, realizados simultaneamente em salas diferentes. Um dos principais destaques será o painel Da candidatura ao apito inicial: Belo Horizonte na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, às 14h, com Chyara Sales Pereira e Marina Simião.

A apresentação abordará os bastidores da candidatura de Belo Horizonte, a articulação institucional e as oportunidades de desenvolvimento econômico e turístico relacionadas à realização de um evento esportivo internacional. Na sequência, o painel IA em Eventos: marcas que conectam, destinos que prosperam discutirá aplicações da inteligência artificial para comunicação, posicionamento de marcas e relacionamento com públicos. O Workshop também contará com a palestra O óbvio precisa ser dito sobre IA, com Kathyana Garcia, aprofundando a discussão sobre as transformações tecnológicas e seus impactos no trabalho dos profissionais de eventos.

Em parceria com a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) e o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Juiz de Fora (SHBRS-JF), o GESTUR promoverá o 1º Colóquio da Hotelaria e da Alimentação Fora do Lar RioMinas. A primeira imersão discutirá a escala 5×2 e os desafios relacionados à reorganização das jornadas de trabalho, custos operacionais, produtividade e segurança jurídica.

Entre os especialistas convidados estará conosco o Dr. Ricardo Rielo, assessor jurídico da FBHA, com atuação em questões trabalhistas e negociação coletiva. A segunda imersão abordará a reforma tributária e seus impactos sobre a hotelaria e a alimentação fora do lar, com participação das especialistas Rosangela Brigagão e Débora Giotti. Como mediador dos dois painéis eu destaco que a proposta será oferecer informações práticas para que empresários compreendam os cenários de mudança e se preparem para os impactos na gestão de seus negócios a partir de suas respectivas iminentes entradas em vigor.

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Convention Bureaux de Minas Gerais também terão encontro estratégico

Em paralelo o 2º Encontro Regional de Gestores Públicos do Turismo da Zona da Mata e Vertentes, em parceria com a Secretaria de Turismo da Prefeitura de Juiz de Fora, reunirá representantes da Embratur, universidades brasileiras e portuguesas e gestores municipais para debater políticas públicas, inteligência de dados e inovação. Pela manhã, a Federação de Convention & Visitors Bureaux de Minas Gerais (FCVB-MG) realizará seu encontro de planejamento estratégico para 2027.

Caravana gratuita e experiência turística internacional

Em parceria com a Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV-MG, o JFCVB disponibilizará uma caravana gratuita de Belo Horizonte, com saída no dia 18, às 7h, e retorno no dia 19, às 18h.

No dia 20, palestrantes e convidados participarão de uma experiência exclusiva no Ibiti Projeto, na região de Ibitipoca, empreendimento de turismo regenerativo reconhecido internacionalmente pelo Global Vision Awards 2026, da revista Travel + Leisure. Na ocasião eu farei a entrega ao staff do Ibiti Projeto do Prêmio HOTEX 2026 na categoria: SUSTENTABILIDADE. O GESTUR contará ainda com uma área de exposição de destinos e empresas turísticas, cerimônia de abertura com representantes das três esferas de governo e um coquetel que promete fortalecer o networking entre os profissionais locais, palestrantes e participantes de outros destinos. A sexta edição conta com o patrocínio do Governo de Minas Gerais, por meio da CODEMGE, emenda parlamentar do vereador Marlon Siqueira, além do apoio da Prefeitura de Juiz de Fora.

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Serviço

6º GESTUR Fórum de Gestão de Turismo de Negócios e Eventos

Data: 18 e 19 de novembro de 2026 13h às 19h

Local: Trade Hotel Juiz de Fora/MG

Inscrições e Programação: https://www.sympla.com.br/evento/o-grande-gestur/3543822

O Fórum também contribui para movimentar a economia local, estimular a utilização dos serviços turísticos e fortalecer a imagem de Juiz de Fora como destino de eventos. (Thais Lima Juiz de Fora e Região Convention & Visitors Bureau)

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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