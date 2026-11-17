Natal Tiradentes chega à 8ª edição com novidades e programação cultural (Evento começa em 6 de novembro e reúne vila temática, gastronomia, música e atrações infantis na cidade histórica. Em dezembro, Natal nos Trilhos terá sua terceira edição, com passeios especiais da Maria Fumaça entre Tiradentes e São João del-Rei. (Foto: Crédito: Thaís/Alisson))

A cidade histórica de Tiradentes começa a entrar no clima natalino em 6 de novembro, com a abertura da oitava edição do Natal Tiradentes. A programação reúne atividades culturais, apresentações musicais, experiências gastronômicas e atrações para crianças, ocupando diferentes espaços do município com uma proposta que combina a tradição natalina à arquitetura e à identidade cultural da cidade.

Entre as novidades deste ano está a criação de uma vila natalina na praça, formada por três espaços temáticos: Casa do Papai Noel, Cozinha da Mamãe Noel e Fábrica dos Sonhos. A iniciativa amplia as experiências oferecidas aos visitantes e reforça a participação de profissionais, comerciantes e estabelecimentos locais na programação.

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Para Luiz César Costa, idealizador e organizador do evento, a proposta é aproximar cada vez mais a celebração da identidade de Tiradentes.

A cada edição, procuramos trazer experiências que envolvam moradores, comerciantes e visitantes. Tiradentes tem uma relação muito particular com a cultura, com a história e com a hospitalidade, e queremos que esses elementos também estejam presentes na maneira como a cidade celebra o Natal, afirma.

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Vila natalina reúne gastronomia e atividades infantis

A vila será um dos principais pontos de encontro da programação. Na Casa do Papai Noel, as crianças poderão conhecer o personagem, conversar com ele e entregar suas cartinhas.

Já a Cozinha da Mamãe Noel MartMinas terá uma agenda gastronômica com chefs e quitandeiras de Tiradentes. Aos sábados, os profissionais prepararão receitas natalinas em transmissões ao vivo, valorizando ingredientes, tradições e sabores da culinária local.

Segundo Elizabeth Cruz, curadora do evento, a proposta é transformar o espaço em um ambiente de integração entre moradores e visitantes.

A terceira estrutura será a Fábrica dos Sonhos Sicoob, que combinará atividades lúdicas e conceitos de educação financeira. Dois duendes receberão as cartinhas destinadas ao Papai Noel e as depositarão no chamado Cofre dos Sonhos, uma instalação simbólica que representa o caminho dos pedidos até o bom velhinho.

A experiência pretende estimular a criatividade das crianças e apresentar, de maneira descontraída, noções de planejamento e uso consciente dos recursos financeiros.

Música e projeções ocupam o centro histórico

A programação também se espalha por outros espaços da cidade. O Largo das Forras receberá apresentações e shows natalinos às sextas-feiras, com participação do Papai Noel.

Aos sábados, a agenda contará com um quarteto formado por coral e flauta, além de apresentações com o centenário órgão da Igreja Matriz de Santo Antônio.

Outro destaque são as tradicionais projeções natalinas, programadas para os sábados e domingos no Largo das Forras. As intervenções utilizam fachadas e elementos da arquitetura histórica como parte do espetáculo, característica presente desde a primeira edição, em 2019, quando as imagens natalinas foram projetadas na Capela do Senhor Bom Jesus da Pobreza.

Ao longo dos anos, o evento ampliou sua presença na cidade. Em 2021, a terceira edição já reunia iluminação especial, oficinas de culinária, instalações artísticas e atividades em diferentes espaços. No ano seguinte, a programação incorporou cortejos, cantatas, apresentações teatrais e experiências gastronômicas com estabelecimentos locais.

Em 2025, na sétima edição, a festividade ampliou sua integração regional com o Natal nos Trilhos, que levou a Maria Fumaça iluminada para a programação natalina entre Tiradentes e São João del-Rei.

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Maria Fumaça volta a integrar a programação em dezembro

A charmosa Tiradentes, em Minas Gerais, já começa a vestir suas luzes e encantos para celebrar o Natal. (Foto: Divulgação)

A experiência ferroviária retorna em 2026 com a terceira edição do Natal nos Trilhos. A partir de 4 de dezembro, a centenária Maria Fumaça será novamente incorporada à programação especial, em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) e as prefeituras de Tiradentes e São João del-Rei.

O passeio conecta os dois municípios por meio de um percurso que valoriza a memória ferroviária e acrescenta um cenário especial às celebrações de fim de ano.

Nas edições anteriores, a locomotiva recebeu iluminação temática e contou com a presença do Papai Noel, transformando a viagem em uma atração voltada especialmente às famílias e aos turistas.

Para Luiz César Costa, a combinação entre patrimônio, cultura e fantasia ajuda a explicar a identificação do público com a festividade.

O Natal em Tiradentes tem uma atmosfera muito própria. A cidade já carrega uma história, uma beleza arquitetônica e uma vocação cultural que tornam essa época do ano ainda mais especial. Nosso desejo é que cada visitante encontre uma experiência que fique na memória, conclui.

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Serviço

Natal Tiradentes 8ª edição

Abertura: 6 de novembro de 2026.

Local: Tiradentes, Minas Gerais.

Programação: atividades culturais, apresentações musicais, vila natalina, gastronomia e atrações infantis.

Natal nos Trilhos 3ª edição

Início: 4 de dezembro de 2026.

Local: percurso ferroviário entre Tiradentes e São João del-Rei.

Atração: passeio especial na centenária Maria Fumaça.

A programação completa será divulgada nos perfis oficiais do Natal Tiradentes e do Natal nos Trilhos.

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