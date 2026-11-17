De passeios a hospedagem: concurso oferece experiências em Minas Gerais ((Foto: Isabella Ricci))

Conhecer um distrito histórico com um guia local, aprender a fazer pastel de angu ou observar pássaros antes de um passeio de caiaque. Essas são algumas das experiências em Minas Gerais que integram a Rota Jaguara, percurso que conecta comunidades de Ouro Preto, Itabirito, Rio Acima e Santa Bárbara ao longo da Serra da Jaguara. Até 29 de novembro, o concurso cultural Imagine Minas! recebe inscrições gratuitas para premiar dez pessoas com vivências nesse território.

Promovida pela Associação Turística e Cultural Rota Jaguara, a iniciativa convida os participantes a responder: No seu imaginário, o que não pode faltar em uma viagem por Minas Gerais? A resposta deve ser autoral e ter até 500 caracteres, incluindo espaços.

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Podem participar pessoas com 18 anos ou mais, residentes no Brasil. Não é necessário já ter visitado o estado. A proposta é valorizar também as expectativas, os desejos e as referências que fazem parte do imaginário de uma viagem por Minas.

Rota Jaguara conecta experiências em Minas Gerais

Ao longo da Serra da Jaguara, nos arredores da Serra do Gandarela, a Rota Jaguara aproxima o visitante de um território onde cachoeiras, montanhas e caminhos históricos se encontram com a vida nas comunidades. A proposta reúne atrativos de natureza, patrimônio cultural, gastronomia e produção artesanal em partes dos quatro municípios mineiros e fora da rota padrão.

Em Acuruí, distrito de Itabirito, igrejas, casarões e muros de pedra ajudam a contar a história da região. O passeio permite observar marcas da ocupação do território e conhecer lugares que continuam fazendo parte do cotidiano dos moradores. Em Conceição do Rio Acima, distrito de Santa Bárbara, o patrimônio religioso e as paisagens do entorno do Parque Nacional da Serra do Gandarela também compõem as possibilidades de visitação.

A diversidade natural é outro elemento da rota. A região reúne ambientes de Mata Atlântica e Cerrado, campos rupestres, rios e cachoeiras. Trilhas, observação de pássaros e atividades náuticas no Lago Rio de Pedras estão entre as formas de explorar essas paisagens.

À mesa, a viagem ganha outros sabores. Pastel de angu, derivados de jabuticaba, cervejas artesanais, doces, queijos e quitandas aproximam o visitante das receitas e dos saberes de quem vive e produz na região. As experiências estão disponíveis para todos os públicos e bolsos, afinal existem desde opções mais econômicas até empreendimentos com serviços e estrutura premium.

Quais experiências o concurso oferece?

O Imagine Minas! vai contemplar dez pessoas: um grande campeão e três premiados em cada uma das categorias Arte e Cultura, Gastronomia e Natureza. Cada participante poderá receber apenas um prêmio. O grande campeão ganhará uma diária para duas pessoas na Ecopousada Serra Verde, com café da manhã, almoço e jantar.

O grande campeão irá desfrutar de uma diária com acompanhante na Ecopousada Serra Verde, em Acuruí (Foto: divulgação)



As demais premiações também mostram a beleza e diversidade da região e serão distribuídas conforme a classificação em cada categoria, confira:

Arte e Cultura

O primeiro lugar receberá vivências nos Jardins do Doutor, com pintura com tintas naturais e atividade de arranjos florais, conhecida como ikebana. O segundo colocado ganhará um passeio guiado pelo Centro Histórico de Acuruí, com apresentação de aspectos históricos e culturais da localidade. Para o terceiro lugar, o prêmio será a participação em uma oficina de casinhas para até três pessoas.

Gastronomia

O primeiro colocado ganhará uma visita guiada à Cervejaria Uaimií, com degustação de cervejas artesanais. O segundo lugar receberá uma experiência no Mirante do Espinhaço, incluindo oficinas de pastel de angu e de derivados de jabuticaba. Já o terceiro colocado ganhará day use na Ecopousada Serra Verde, com almoço servido no fogão a lenha.

Natureza

O primeiro lugar combina trilha com observação de pássaros na Ecopousada Serra Verde e uma atividade de caiaque, canoa ou stand up paddle no Caboclo dÁgua. O prêmio contempla até quatro pessoas, incluindo o vencedor.

O segundo colocado receberá uma atividade de canoagem no Caboclo dÁgua, às margens do Lago Rio de Pedras, acompanhada de café da manhã ou lanche da tarde do Casarão Café e Bistrô. Para o terceiro lugar, o prêmio será uma trilha de bicicleta no Mirante do Espinhaço, com percurso definido entre as opções previstas no regulamento.

As experiências serão realizadas mediante agendamento prévio, conforme a disponibilidade dos empreendimentos e as condições específicas de cada atividade.

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Como participar do Imagine Minas! Experiências em Minas Gerais

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo formulário eletrônico disponibilizado aqui. Cada participante poderá enviar uma única resposta em português, respeitando o limite de 500 caracteres, e deverá escolher uma das três categorias.

Essa escolha determina o grupo em que a pessoa concorrerá às premiações de primeiro, segundo e terceiro lugares. Todas as respostas válidas também disputarão o prêmio de grande campeão, independentemente da categoria selecionada.

A avaliação será feita por uma comissão julgadora, considerando originalidade, criatividade, sensibilidade, expressividade e capacidade de transmitir elementos do imaginário de uma viagem por Minas Gerais. Não haverá sorteio nem votação popular. A participação também não depende de compras, contratação de serviços, obrigação de seguir perfis ou compartilhamento de publicações.

As inscrições terminam às 23h59 de 29 de novembro de 2026, no horário de Brasília. O resultado será divulgado até 7 de dezembro, e os contemplados serão comunicados pelo e-mail informado no formulário.

Para quem deseja conhecer outras experiências em Minas Gerais, o concurso oferece uma oportunidade de começar pela imaginação e transformar a resposta em uma vivência na Rota Jaguara. Siga a página @visiterotajaguara e fique informado sobre o concurso e sobre o roteiro.

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