Afroturismo em Belo Horizonte: roteiros revelam histórias negras que ajudam a contar a cidade (Caminhadas pelo Centro, experiências culturais e visitas a espaços de memória convidam moradores e turistas a conhecer o protagonismo negro na formação de Belo Horizonte. No feriado de 20 de novembro, a programação destaca a história, a ancestralidade e a cultura afro-mineira. (Foto: Uai Turismo/IA))

Quem percorre as avenidas e praças de Belo Horizonte nem sempre conhece as histórias da população negra que participou da construção da capital mineira. Por trás do traçado planejado no fim do século XIX, existem memórias de resistência, fé, trabalho e manifestações culturais que ajudam a compreender a identidade da cidade.

Nesse contexto, o afroturismo ganha espaço em Belo Horizonte ao transformar essas narrativas em experiências culturais e passeios guiados. Com o feriado nacional de 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a proposta é descobrir uma outra perspectiva da capital, indo além dos roteiros tradicionais e valorizando a chamada afromineiridade.

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A experiência combina história, gastronomia, patrimônio cultural e pertencimento, aproximando visitantes de personagens, comunidades e tradições que fazem parte da formação de Minas Gerais.

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Caminhada revela a história negra de Belo Horizonte

Um dos destaques do afroturismo na capital é a Caminhada Belos Horizontes Negros, iniciativa da agência Sensações Turismo em parceria com a plataforma Guia Negro. O projeto ganhou projeção nacional ao chegar à condição de finalista do Prêmio Afroturismo 2026, nas categorias Melhor Destino e Melhor Experiência Brasil Adentro.

O passeio percorre a região central e apresenta personagens e espaços importantes para compreender a presença negra na história da capital. Entre os destaques está Maria do Arraial, personagem associada ao antigo Curral del Rei, cuja trajetória ajuda a recuperar a memória do território antes da inauguração de Belo Horizonte, em 1897.

Outro ponto de interesse é o antigo Largo do Rosário, onde funcionava a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. O templo foi demolido durante o processo de construção da nova capital, mas permanece como referência da história religiosa e comunitária da população negra.

A caminhada também aborda a participação de trabalhadores negros na construção dos primeiros edifícios e espaços públicos da cidade, personagens frequentemente pouco representados nos registros oficiais.

O roteiro chega ainda a espaços que expressam a presença contemporânea da cultura negra, como o Viaduto Santa Tereza, reconhecido pela relação com o hip-hop, o Duelo de MCs e outras manifestações culturais, além do Mercado Novo, que reúne gastronomia, economia criativa e iniciativas empreendedoras.

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Congado, terreiros e quilombos preservam a ancestralidade

O patrimônio afro-brasileiro de Belo Horizonte não está restrito aos circuitos turísticos convencionais. A cidade também preserva manifestações religiosas, tradições comunitárias e espaços de memória que ajudam a manter vivas as referências culturais de origem africana.

Uma das iniciativas de valorização desse patrimônio é o projeto Expedições do Patrimônio, da Fundação Municipal de Cultura, que promove caminhadas educativas gratuitas sobre diferentes aspectos da história e da cultura da capital.

Entre os temas abordados estão as guardas de congado e moçambique, manifestações tradicionais que reúnem música, dança, religiosidade e ancestralidade. Essas expressões fazem parte da identidade cultural mineira e continuam presentes em diferentes comunidades.

Os terreiros de religiões de matriz africana também integram esse patrimônio, assim como os quilombos urbanos. Entre as comunidades de referência estão o Quilombo dos Luízes, o Quilombo Mangueiras e o Manzo Ngunzo Kaiango, espaços de preservação de saberes, tradições e práticas culturais.

Afroturismo fortalece a economia criativa

Além de ampliar o conhecimento sobre a história de Belo Horizonte, o afroturismo contribui para movimentar a economia criativa e valorizar o trabalho de guias, artistas, produtores culturais, chefs e empreendedores negros.

Ao incluir essas experiências na programação do feriado, moradores e turistas têm a oportunidade de conhecer uma cidade plural, na qual a memória e a cultura afro-brasileira ocupam lugar fundamental.

Mais do que visitar pontos turísticos, percorrer esses caminhos significa reconhecer personagens, comunidades e tradições que ajudaram a construir Belo Horizonte e continuam participando de sua transformação.

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Serviço: como conhecer o afroturismo em Belo Horizonte

Caminhada Belos Horizontes Negros

O passeio é realizado em datas programadas pelo Centro de Belo Horizonte e também pode ser organizado mediante agendamento para grupos. Informações e inscrições na plataforma Sympla.

Guia de Afroturismo de Belo Horizonte

O Guia Negro disponibiliza gratuitamente um material com referências culturais, históricas e gastronômicas para quem deseja organizar um roteiro independente pela capital. Acesse o guia em PDF.

Expedições do Patrimônio

As caminhadas educativas gratuitas da Fundação Municipal de Cultura apresentam diferentes aspectos do patrimônio cultural de Belo Horizonte. A programação pode ser consultada no portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

Dica do Uai Turismo: Para aproveitar os passeios a pé, escolha roupas leves, calçados confortáveis, leve água e protetor solar. Reserve também um tempo para conhecer restaurantes, feiras e iniciativas de empreendedores ligados à cultura afro-mineira.

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