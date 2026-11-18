Madri registra crescimento de 30% no número de turistas brasileiros em 2026 (Capital espanhola amplia sua presença no mercado brasileiro, investe em conectividade aérea e destaca atrações de compras, gastronomia, cultura e esporte para atrair visitantes. (Foto: Divulgação / Câmara de Madrid ))

Madri está ampliando sua participação no mercado turístico brasileiro. No primeiro semestre de 2026, o número de visitantes do Brasil na capital espanhola cresceu 30%. O resultado dá sequência ao desempenho positivo de 2025, quando a cidade recebeu 230 mil turistas brasileiros, alta de 22% em relação ao ano anterior.

Madri é atualmente o destino espanhol preferido dos brasileiros, que gastam, em média, mais de 2 mil euros por viagem. O crescimento acompanha o bom momento do turismo internacional na região. A Comunidade de Madri recebeu 9,1 milhões de visitantes estrangeiros em 2025 e, até julho de 2026, já contabilizava 5,8 milhões, avanço de 9,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.

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Para fortalecer essa relação com o Brasil, o destino promoveu novas ações de divulgação. Uma delas foi o Madrid Sete Estrellas, iniciativa internacional que apresenta a cidade como referência em compras premium, com opções de luxo, moda, beleza, decoração e gastronomia.

Em novembro, o projeto realizou dois encontros no país: em Fortaleza, no dia 9, em parceria com a Iberia, e em Campinas, no dia 11, com apoio da Azul Linhas Aéreas. Na segunda edição, operadoras como Azul Viagens e Mondiale Turismo apresentaram seus roteiros a profissionais do setor.

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Mais voos entre Brasil e Madri

A ampliação da conectividade aérea é um dos fatores que contribuem para o crescimento do fluxo de brasileiros. A Iberia reforçou sua operação no Nordeste e passou a oferecer um voo diário entre Fortaleza e Madri. Em dezembro de 2026 e janeiro de 2027, período de alta temporada no Ceará, a companhia prevê até dez frequências semanais nessa rota.

Somadas às operações com origem em Recife e Salvador, serão 24 voos semanais da Iberia conectando a capital espanhola ao Nordeste brasileiro.

A Azul também mantém ligações diretas com Madri, com três voos semanais partindo do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, e outros três do Recife. Air Europa, LATAM e Air China complementam a oferta de conexões entre os dois países, com operações a partir de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador.

O Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas também funciona como importante porta de entrada para quem viaja pela Europa. Em 2025, mais de 700 mil brasileiros fizeram escala na cidade.

Entre os principais atrativos estão o patrimônio histórico, a programação cultural, a gastronomia, a hospitalidade e as oportunidades de compras.

Nesse último segmento, Madri reúne boutiques de grifes internacionais, marcas espanholas, redes de moda e espaços especializados, como a Galería Canalejas. A região conta com 95 shopping centers e seis centros de outlets, entre eles Las Rozas Village e The Style Outlets.

Outro diferencial é o sistema Tax Free, que permite a restituição do IVA aos visitantes internacionais que atendem aos requisitos legais. Segundo as informações divulgadas pelo destino, a devolução média fica em torno de 16%, sem valor mínimo de compra.

Os mercados tradicionais também fazem parte da experiência gastronômica. O centenário Mercado de San Miguel reúne diferentes especialidades da culinária espanhola. Já o Mercado de San Antón, no bairro de Chueca, oferece bares, tabernas, vinhos e demonstrações de cozinha ao vivo. Entre as novidades está o Bernabéu Market, espaço gastronômico instalado no estádio do Real Madrid.

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Gastronomia e hotelaria de alto padrão

A gastronomia é outro destaque da capital espanhola. Segundo a publicação Time Out, Madri está entre os cinco principais destinos gastronômicos do mundo e ocupa a primeira posição na Europa.

A Comunidade de Madri reúne 35 restaurantes contemplados pelo Guia Michelin, que somam 43 estrelas. Entre eles está o DiverXO, que possui a classificação máxima de três estrelas. A região também concentra mais de 31 mil bares e restaurantes.

Para quem deseja conhecer a produção local, a denominação de origem Vinos de Madrid reúne 45 vinícolas, das quais 21 estão abertas à visitação.

A estrutura hoteleira acompanha a diversidade da oferta turística. A Comunidade de Madri possui mais de 217 mil leitos distribuídos em 1.259 estabelecimentos. De acordo com os dados apresentados pelo destino, 66% dos leitos hoteleiros estão classificados na categoria de luxo, e a região conta com 220 hotéis de quatro e cinco estrelas.

Entre as inaugurações recentes e os projetos em desenvolvimento estão empreendimentos associados a marcas internacionais como W Hotel Madrid, Soho House, Nobu, Brach, Kimpton, Radisson, UMusic Canalejas, Curio, DoubleTree by Hilton e Leonardo Royal.

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Cultura e esporte movimentam Madri durante todo o ano

A programação cultural é outro argumento para visitar a cidade em diferentes épocas. Madri possui cerca de 100 museus, mais de 200 teatros, 600 edifícios de valor artístico e aproximadamente 2 mil monumentos.

Um dos principais circuitos é o Paseo del Arte, localizado na área do Paisaje de la Luz, reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Em pouco mais de um quilômetro estão o Museu do Prado, o Museu Reina Sofía, o Museu Thyssen-Bornemisza e a Galeria das Coleções Reais.

O Museu do Prado, um dos mais importantes do mundo, conserva mais de 5 mil pinturas, incluindo obras de mestres como Velázquez, El Greco, Rubens, Bosch e Goya.

No esporte, o futebol também representa um importante atrativo turístico. O tour pelo renovado estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, recebe aproximadamente um milhão de visitantes por ano. Já o estádio Metropolitano, do Atlético de Madrid, será palco da final da UEFA Champions League em 2027.

O calendário esportivo inclui ainda o torneio de tênis Mutua Madrid Open, o Open da Espanha de golfe e a Euroliga de basquete. Outra novidade é o retorno da Fórmula 1 à capital espanhola. O Grande Prêmio teve ingressos esgotados e registrou público de 352 mil pessoas, sendo que 80% dos espectadores chegaram ao circuito utilizando transporte público.

Com conexões aéreas ampliadas e uma oferta diversificada de experiências, Madri busca consolidar sua posição entre os destinos europeus mais procurados pelos brasileiros.

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