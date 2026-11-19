GP de São Paulo de F1 movimenta R$ 2,63 bilhões e bate recorde de público em 2026 - (crédito: Uai Turismo)

GP de São Paulo de F1 movimenta R$ 2,63 bilhões e bate recorde de público em 2026 (Com público recorde de 317 mil pessoas e ocupação hoteleira próxima de 100%, etapa de Interlagos prova que o planejamento de grandes eventos multiplica empregos e garante retorno expressivo para marcas e patrocinadores. Com público recorde de 317 mil pessoas e ocupação hoteleira próxima de 100%, etapa de Interlagos prova que o planejamento de grandes eventos multiplica empregos e garante retorno expressivo para marcas e patrocinadores. (Foto: (Foto: Divulgação / Prefeitura de São Paulo))

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 reforçou sua importância para o turismo e a economia da capital paulista em 2026. Realizada entre 6 e 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos, a etapa reuniu 317 mil espectadores, gerou mais de 28 mil empregos e movimentou R$ 2,63 bilhões, segundo balanço divulgado pela Prefeitura de São Paulo.

O resultado representa crescimento real de 11,9% em relação a 2025 e confirma a capacidade dos grandes eventos internacionais de impulsionar diferentes segmentos da economia, especialmente hotelaria, gastronomia, transporte, comércio e serviços.

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Mais do que uma competição automobilística, a Fórmula 1 se consolidou como um importante instrumento de promoção turística, atração de visitantes e geração de negócios para São Paulo.

O podium do GP de São Paulo 2026, Lando Norris / McLaren, Max Verstappen / Red Bull Racing, Isack Hadjar / Red Bull Racing. (Foto de: Getty Images)

Impacto econômico e geração de empregos

De acordo com estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), elaborado em parceria com a São Paulo Turismo (SPTuris), o impacto econômico total de R$ 2,63 bilhões foi dividido entre R$ 1,58 bilhão de impacto direto e R$ 1,05 bilhão de impacto indireto.

O levantamento aponta que cada R$ 1 investido na realização do evento gerou R$ 8,09 de retorno para a economia da cidade. A arrecadação de tributos municipais, estaduais e federais chegou a R$ 377,1 milhões, alta de 11,5% na comparação anual.

O GP também contribuiu para a criação de 28.122 postos de trabalho, crescimento de 18,7% em relação ao ano anterior. Foram 21.731 empregos diretos, ligados à operação do evento, e outros 6.391 indiretos, distribuídos entre fornecedores e setores beneficiados pela movimentação de visitantes.

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Turismo impulsiona hotelaria, gastronomia e comércio

O público acumulado nos três dias chegou a 317.096 pessoas, o maior da história do GP de São Paulo. Segundo a SPTuris, 76% dos espectadores vieram de fora da capital paulista.

Os visitantes de outros estados brasileiros representaram 40% do público, com destaque para turistas de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já os estrangeiros corresponderam a 17%, principalmente argentinos, chilenos, uruguaios, paraguaios e norte-americanos.

O gasto médio individual dos visitantes na capital foi de R$ 6.687,05, aumento de 2,04% em relação a 2025. A permanência desse público movimentou diferentes atividades econômicas durante o fim de semana da corrida.

Na hotelaria, a taxa de ocupação dos estabelecimentos mais procurados chegou a 95% logo no início do evento, aproximando-se da lotação máxima ao longo do fim de semana, conforme levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo (ABIH-SP).

Bares, restaurantes, casas noturnas, shopping centers e comércio de rua também foram beneficiados. Ao todo, mais de 50 setores produtivos participaram da cadeia econômica movimentada pela competição.

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Planejamento transforma grandes eventos em produtos turísticos

Os resultados do GP de 2026 mostram que o impacto de uma competição internacional vai muito além dos dias de realização. A capacidade de atrair visitantes depende de planejamento, infraestrutura, mobilidade, segurança e integração com a oferta turística e cultural do destino.

Desde 2021, a Prefeitura de São Paulo destinou aproximadamente R$ 500 milhões à modernização do Autódromo de Interlagos, com intervenções voltadas à estrutura do espaço e à operação do evento.

A estratégia também envolve estimular o visitante a aproveitar outros atrativos da cidade, ampliando o consumo em restaurantes, equipamentos culturais, centros comerciais e serviços turísticos.

A continuidade desse modelo foi reforçada com a renovação antecipada do contrato entre a Prefeitura e a Fórmula 1, que mantém o Grande Prêmio em São Paulo até 2035.

O icônico S do Senna, arquibancadas lotadas acompanham a primeira volta do GP de SP de F1 2026. (Foto: José Mario Dias / Divulgação)

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