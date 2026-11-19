Buscamos um visitante que entenda as regras do destino e queira fazer parte de um turismo que também beneficia quem mora aqui. A declaração de Arantxa Calvera, resume uma mudança de prioridades: o turismo na Catalunha quer crescer em valor, distribuir melhor seus benefícios e aproximar os visitantes da vida local.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O que isso significa para quem está planejando uma viagem? Em entrevista a Isabella Ricci, no Podcast Uai Turismo, a diretora da ACT conecta essa estratégia a experiências concretas: conhecer regiões produtoras de vinho, descobrir cidades históricas, experimentar tradições gastronômicas e explorar paisagens que nem sempre entram nos roteiros de quem chega por Barcelona.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A conversa também aborda uma questão que ganhou destaque com o debate sobre o excesso de turistas: como receber visitantes sem deixar as necessidades dos moradores em segundo plano?
VEJA TAMBÉM: Sala VIP no aeroporto lotada? Veja o que fazer antes do voo
Turismo na Catalunha: valor não é sinônimo de luxo
O plano Catalunya, millor turisme, com horizonte até 2030, reúne diretrizes como sustentabilidade, descentralização e redução da sazonalidade. Na entrevista, Arantxa explica que procurar um turismo de maior valor não significa simplesmente privilegiar viajantes com maior poder de compra. O interesse está em quem deseja conhecer a cultura, a identidade, a gastronomia e as paisagens do destino.
Essa perspectiva muda a maneira de construir um roteiro. Além de visitar atrações famosas, o viajante pode reservar tempo para conhecer produtores, participar de atividades culturais e explorar outras regiões. Para o destino, essa distribuição ajuda a ampliar as oportunidades geradas pelo turismo e a reduzir a concentração em determinados lugares e períodos. Barcelona continua sendo uma importante porta de entrada. A proposta é fazer com que a viagem prossiga.
Taxa de turismo: para onde vai o dinheiro na Catalunha?
Um dos exemplos mais concretos apresentados por Arantxa é o retorno da taxa turística para a comunidade. Segundo ela, a aplicação dos recursos vem sendo ampliada para além da promoção do destino, contribuindo para iniciativas culturais, climatização de escolas e melhorias no transporte público.
No podcast, a dirigente explica como a adaptação de escolas ao calor aproxima a arrecadação turística de uma necessidade cotidiana dos moradores. O exemplo ajuda a responder a uma pergunta central: o que permanece para a população depois que o visitante volta para casa?
A discussão passa também pela relação entre turismo, moradia e uso da cidade. Ao tratar do excesso de visitantes, Arantxa apresenta a gestão da atividade como parte essencial da experiência turística. Afinal, a qualidade de um destino depende também das condições de vida de quem o mantém funcionando todos os dias.
O que conhecer na Catalunha fora de Barcelona
A diversidade do território dá forma à estratégia. Entre o litoral mediterrâneo e os Pirineus, a Catalunha reúne possibilidades para viagens ligadas à arte, à gastronomia, à história e à natureza.
O enoturismo é um dos caminhos destacados na entrevista. Arantxa cita o Priorat, enquanto o material apresentado pela ACT amplia o olhar para regiões como Penedès, Empordà e Costers del Segre. São oportunidades para incluir vinhedos e experiências relacionadas à produção de vinho no roteiro.
Para quem se interessa por história e arquitetura, Tarragona aparece com seu patrimônio romano, e Reus, com o modernismo. O universo de Salvador Dalí também entra na conversa, incluindo sua casa em Portlligat. Há ainda experiências que convidam o visitante a participar. Arantxa sugere dedicar uma tarde à cerâmica, criando e pintando uma peça. A lembrança da viagem, nesse caso, começa a ser construída durante o passeio.
Na gastronomia, os calçots ganham destaque como uma tradição sazonal que vale conhecer. O assunto reforça a proposta de descobrir o destino também por seus sabores e costumes.
Dos Pirineus à natureza de Terres de lEbre
Os passeios ao ar livre ampliam as possibilidades. Na entrevista, Arantxa menciona esqui nos Pirineus, caminhadas e percursos de bicicleta. As bicicletas elétricas aparecem como uma alternativa para explorar o território sem exigir o mesmo preparo físico de modalidades esportivas. Em Terres de lEbre, a conversa passa pela observação de aves, pelos flamingos, pelas paisagens ligadas ao cultivo de arroz e pelas experiências com a produção de mexilhões e ostras.
Essa variedade também ajuda a pensar a viagem em diferentes épocas do ano. Em vez de concentrar todas as expectativas no verão europeu, o visitante pode escolher a estação de acordo com o que pretende viver: neve, cultura, gastronomia ou atividades na natureza.
Assista à entrevista com Arantxa Calvera
O episódio do Podcast Uai Turismo aprofunda a relação entre essas experiências e a transformação do turismo na Catalunha. Arantxa também fala sobre Gaudí, Joan Miró e a ligação do artista catalão com o poeta e diplomata brasileiro João Cabral de Melo Neto.
Assista à conversa completa abaixo e descubra como montar uma viagem que continue depois de Barcelona, e se aproxime da cultura e da vida local:
Para acompanhar informações sobre o destino, acesse o perfil @catalunyaexperience.br.
Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo
A quinta temporada do Podcast Uai Turismo tem oferecimento da Booking.com e do Ouro Minas Hotel Belo Horizonte.