Buscamos um visitante que entenda as regras do destino, diz diretora de turismo da Catalunha - (crédito: Uai Turismo)

Buscamos um visitante que entenda as regras do destino, diz diretora de turismo da Catalunha (Arantxa Calvera, diretora da Agência Catalã de Turismo, conversa com Isabella Ricci sobre os caminhos do turismo na Catalunha e os benefícios para os moradores (Uai Turismo))

Buscamos um visitante que entenda as regras do destino e queira fazer parte de um turismo que também beneficia quem mora aqui. A declaração de Arantxa Calvera, resume uma mudança de prioridades: o turismo na Catalunha quer crescer em valor, distribuir melhor seus benefícios e aproximar os visitantes da vida local.

O que isso significa para quem está planejando uma viagem? Em entrevista a Isabella Ricci, no Podcast Uai Turismo, a diretora da ACT conecta essa estratégia a experiências concretas: conhecer regiões produtoras de vinho, descobrir cidades históricas, experimentar tradições gastronômicas e explorar paisagens que nem sempre entram nos roteiros de quem chega por Barcelona.

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A conversa também aborda uma questão que ganhou destaque com o debate sobre o excesso de turistas: como receber visitantes sem deixar as necessidades dos moradores em segundo plano?

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Turismo na Catalunha: valor não é sinônimo de luxo

O plano Catalunya, millor turisme, com horizonte até 2030, reúne diretrizes como sustentabilidade, descentralização e redução da sazonalidade. Na entrevista, Arantxa explica que procurar um turismo de maior valor não significa simplesmente privilegiar viajantes com maior poder de compra. O interesse está em quem deseja conhecer a cultura, a identidade, a gastronomia e as paisagens do destino.

Essa perspectiva muda a maneira de construir um roteiro. Além de visitar atrações famosas, o viajante pode reservar tempo para conhecer produtores, participar de atividades culturais e explorar outras regiões. Para o destino, essa distribuição ajuda a ampliar as oportunidades geradas pelo turismo e a reduzir a concentração em determinados lugares e períodos. Barcelona continua sendo uma importante porta de entrada. A proposta é fazer com que a viagem prossiga.

Taxa de turismo: para onde vai o dinheiro na Catalunha?

Um dos exemplos mais concretos apresentados por Arantxa é o retorno da taxa turística para a comunidade. Segundo ela, a aplicação dos recursos vem sendo ampliada para além da promoção do destino, contribuindo para iniciativas culturais, climatização de escolas e melhorias no transporte público.

No podcast, a dirigente explica como a adaptação de escolas ao calor aproxima a arrecadação turística de uma necessidade cotidiana dos moradores. O exemplo ajuda a responder a uma pergunta central: o que permanece para a população depois que o visitante volta para casa?

A discussão passa também pela relação entre turismo, moradia e uso da cidade. Ao tratar do excesso de visitantes, Arantxa apresenta a gestão da atividade como parte essencial da experiência turística. Afinal, a qualidade de um destino depende também das condições de vida de quem o mantém funcionando todos os dias.

O que conhecer na Catalunha fora de Barcelona

A diversidade do território dá forma à estratégia. Entre o litoral mediterrâneo e os Pirineus, a Catalunha reúne possibilidades para viagens ligadas à arte, à gastronomia, à história e à natureza.

Cadaqués ilustra a diversidade de paisagens que o visitante pode descobrir na Catalunha fora de Barcelona (Foto: divulgação ACT)

O enoturismo é um dos caminhos destacados na entrevista. Arantxa cita o Priorat, enquanto o material apresentado pela ACT amplia o olhar para regiões como Penedès, Empordà e Costers del Segre. São oportunidades para incluir vinhedos e experiências relacionadas à produção de vinho no roteiro.

Passeios de bicicleta entre vinhedos combinam experiências ao ar livre e enoturismo na Catalunha (Foto: divulgação/ ACT)

Para quem se interessa por história e arquitetura, Tarragona aparece com seu patrimônio romano, e Reus, com o modernismo. O universo de Salvador Dalí também entra na conversa, incluindo sua casa em Portlligat. Há ainda experiências que convidam o visitante a participar. Arantxa sugere dedicar uma tarde à cerâmica, criando e pintando uma peça. A lembrança da viagem, nesse caso, começa a ser construída durante o passeio.

Na gastronomia, os calçots ganham destaque como uma tradição sazonal que vale conhecer. O assunto reforça a proposta de descobrir o destino também por seus sabores e costumes.

Dos Pirineus à natureza de Terres de lEbre

Os passeios ao ar livre ampliam as possibilidades. Na entrevista, Arantxa menciona esqui nos Pirineus, caminhadas e percursos de bicicleta. As bicicletas elétricas aparecem como uma alternativa para explorar o território sem exigir o mesmo preparo físico de modalidades esportivas. Em Terres de lEbre, a conversa passa pela observação de aves, pelos flamingos, pelas paisagens ligadas ao cultivo de arroz e pelas experiências com a produção de mexilhões e ostras.

Essa variedade também ajuda a pensar a viagem em diferentes épocas do ano. Em vez de concentrar todas as expectativas no verão europeu, o visitante pode escolher a estação de acordo com o que pretende viver: neve, cultura, gastronomia ou atividades na natureza.

Assista à entrevista com Arantxa Calvera

O episódio do Podcast Uai Turismo aprofunda a relação entre essas experiências e a transformação do turismo na Catalunha. Arantxa também fala sobre Gaudí, Joan Miró e a ligação do artista catalão com o poeta e diplomata brasileiro João Cabral de Melo Neto.

Assista à conversa completa abaixo e descubra como montar uma viagem que continue depois de Barcelona, e se aproxime da cultura e da vida local:

Para acompanhar informações sobre o destino, acesse o perfil @catalunyaexperience.br.

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A quinta temporada do Podcast Uai Turismo tem oferecimento da Booking.com e do Ouro Minas Hotel Belo Horizonte.