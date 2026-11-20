Gastronomia japonesa ganha novo endereço na Savassi, em Belo Horizonte (Nazo Japanese chega a Belo Horizonte com novos pratos e releituras da gastronomia japonesa. (Foto: Uai Turismo) )

O restaurante apresenta novo cardápio na Savassi, com hand rolls, preparações com peixes e frutos do mar, pratos quentes e drinques autorais que combinam tradição japonesa e novas experiências de sabor.

Belo Horizonte recebe, em novembro, uma nova opção para os apreciadores da gastronomia japonesa. O Nazo Japanese chega à capital mineira com um cardápio que combina técnicas tradicionais, pesquisa de ingredientes e releituras contemporâneas da culinária do Japão. A qualidade dos peixes, a seleção criteriosa dos produtos e o cuidado com cada preparo estão entre os pilares da proposta gastronômica da marca, fundada em 2012.

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A criação do menu é resultado de pesquisas de sabores e experimentações com diferentes ingredientes. Entre as novidades estão os hand rolls, preparados com alga nori, arroz e variados recheios, além de receitas que valorizam peixes e frutos do mar. Notas cítricas, picantes e umami aparecem em diferentes combinações e ajudam a definir a identidade dos pratos.

Entre as entradas, o Carpaccio de Polvo é servido com raspas de limão, pimenta sriracha, flor de sal e cebolinha. Outra novidade é o Jyo Atum Spicy, preparado com arroz envolto em uma fatia de atum, tartar de atum, picles de pimenta jalapeño, molho de ostra e flor de sal. A receita combina diferentes texturas e intensidades de sabor.

O cardápio também contempla pratos quentes, como yakimeshis e robatas, que ampliam as opções para quem busca outras experiências além dos preparos tradicionais com peixes crus. Ingredientes como yuzu, frutas cítricas, wakame, furikake e pasta de missô aparecem em diferentes receitas. Os molhos também têm papel importante na composição dos pratos, com opções como Missô com Laranja, Ponzu e Maiô Nazo.

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Pesquisa e referências da culinária japonesa

O desenvolvimento do cardápio é conduzido por Rafael Lago, sócio do Nazo Japanese, que incorpora referências de viagens, pesquisas e experiências gastronômicas ao processo criativo. Uma das inspirações veio de uma passagem pelo Japão, onde conheceu uma alga nori de textura especialmente crocante. A descoberta despertou o interesse por novas possibilidades de preparo e passou a integrar as referências da cozinha.

Estamos sempre estudando, provando e buscando referências para trazer novidades ao Nazo. Um exemplo é uma alga nori supercrocante que experimentei no Japão e que agora estamos tentando trazer para o Brasil. Queremos explorar novos sabores e técnicas, mas sem inovar por inovar. Cada mudança precisa fazer sentido para a nossa cozinha e oferecer uma experiência que surpreenda o cliente, afirma Rafael.

O Sensei Douglas Kenji Morinaga também participa do trabalho gastronômico da marca. Chef e sushiman brasileiro, ele acumula mais de 20 anos de experiência na culinária japonesa. Sua atuação contribui para a preservação das técnicas tradicionais e para o desenvolvimento de preparações que exploram novas combinações sem perder de vista as referências dessa gastronomia.

Entre os destaques do menu do Nazo estão o Temaki Filadélfia, o Carpaccio de Polvo e o Hand Roll. (Foto: Divulgação)

Drinques autorais acompanham o menu

A carta de bebidas complementa a proposta gastronômica com drinques autorais que exploram diferentes combinações de ingredientes e perfis aromáticos.

Entre as opções está o Yuzu Tônica (Hana), preparado com gin Gordon’s, laranja Bahia grelhada, cravos e água tônica. O Sakura Lemon (Caipinara) combina vodka Smirnoff, morango, limão-siciliano, manjericão e pink lemonade.

Outra alternativa é o Osaka Mule, que leva gin Gordon’s, redução de frutas vermelhas com pimenta-rosa, suco de limão e espuma de gengibre, finalizado com canela.

Com unidades em Brasília e Goiânia, o Nazo Japanese integra o portfólio da CajuPar e amplia sua atuação nacional com a chegada a Belo Horizonte. A unidade mineira está instalada na Savassi e aposta na combinação entre tradição japonesa, pesquisa gastronômica e novas experiências de sabores.

Clássico com personalidade ou ousadia refrescante? Escolha entre o Whisky Sour Nazo e o Wasabi Fitz. Na dúvida, peça um de cada e descubra o seu favorito. (Foto: Uai Turismo)

Serviço

Nazo Japanese

Endereço: Rua Antônio de Albuquerque, 909, Savassi, Belo Horizonte (MG).

Rua Antônio de Albuquerque, 909, Savassi, Belo Horizonte (MG). Segunda a quinta-feira: 11h30 às 15h30 e 18h à meia-noite.

11h30 às 15h30 e 18h à meia-noite. Sexta-feira e sábado: 11h30 à 1h.

11h30 à 1h. Domingo: 11h30 às 22h30.

11h30 às 22h30. Feriados: 11h30 à 1h.

11h30 à 1h. Instagram: @nazo_bh

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