Quemchi, vivenciando o mar e as memórias de Chiloé (Na chamada Tierra de los mil paisajes, a vida segue entre ilhas, pesca, artesanato e tradições que ajudam a contar a história do arquipélago chileno. (Foto: Ubiraney Silva))

Como geógrafo, cruzar a Patagônia Chilena a bordo do Skorpios II foi uma experiência que me encantou e me permitiu conhecer um território em que a paisagem muda a cada curva dos canais. Há montanhas, florestas, geleiras e pequenas comunidades que parecem acompanhar, há gerações, o ritmo das águas. Entre essas paradas, Quemchi, me chamou a atenção pela simplicidade acolhedora e pela forte ligação entre o cotidiano de seus moradores e o mar.

Quemchi fica na costa nordeste da Ilha Grande de Chiloé, na Região de Los Lagos, no sul do Chile. É o centro de uma comuna que abrange localidades rurais e diversas ilhas menores, entre elas Caucahué e as Chauques. A comuna se conecta por estrada a outros pontos de Chiloé, como Ancud, Castro e Dalcahue, enquanto o deslocamento entre muitas comunidades insulares depende da navegação. Essa geografia faz do mar uma paisagem constante, mas também um caminho de trabalho, abastecimento e encontro.

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O mais interessante, é que todas estas informações, pude retirar de um modesto guia turístico impresso, que encontrei em um balcão de uma loja de artesanato! Naturalmente, que curioso, fui atrás de mais informações que vocês conhecerão no decorrer deste texto.

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Uma vida que acompanha as águas

Em Quemchi, a pesca artesanal e a agricultura fazem parte da base da vida local, ao lado da presença mais recente da atividade salmonícola. Nas áreas rurais, pequenas propriedades mantêm cultivos e criações familiares; no mar interior, a pesca e a extração de mariscos seguem ligadas à alimentação e à economia das comunidades. Em um território marcado por ilhas e distâncias, os deslocamentos, o clima e as marés, sabiamente participam das decisões de cada dia.

Essa relação entre terra e mar também aparece no artesanato. No centro de Quemchi, feiras e mercados reúnem peças de lã, cestaria, madeira, fibras vegetais, conservas e produtos feitos por artesãos e produtores locais. Um dos saberes mais representativos é o tecido em quelgwo, o tear chilote, no qual o trabalho com a lã e a confecção de mantas carregam técnicas, histórias familiares e conhecimentos transmitidos entre gerações.

Memorial Coloane e biblioteca pública. (Foto: Ubiraney Silva)

Interior do Memorial Coloane. (Foto: Ubiraney Silva)

A ilha de Aucar e a memória de Francisco Coloane

Entre os lugares que ajudam a compreender a identidade de Quemchi está a ilha de Aucar, ligada à costa por uma longa passarela de madeira. No pequeno ilhote, cercado por árvores e pelas águas do mar interior, ficam uma igreja e um cemitério.

O escritor Francisco Coloane, nascido na comuna, chamou Aucar de ilha das almas navegantes, uma imagem poética que parece combinar com o silêncio e a atmosfera daquele lugar. A ilha e seu entorno foram declarados Zona Típica pelo Chile.

A memória de Coloane também está presente na Casa Museu dedicada ao escritor, instalada junto à biblioteca pública de Quemchi aliás, dois monumentos da arquitetura, apesar de simples, mas extremamente simbólicos por abrigar estrategicamente a memória do maior representante da literatura daquela região. Para mim, o grande atrativo de Quemchi!

Outro destaque patrimonial é a igreja de Colo, parte da tradição das igrejas de madeira de Chiloé, reconhecidas como Patrimônio Mundial. Para quem dispõe de mais tempo, a comuna oferece ainda paisagens costeiras, comunidades rurais e caminhos que aproximam o visitante de um modo de vida construído entre o campo e o arquipélago. Não tivemos tempo para essa imersão, mas parece bem interessante.

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Sabores do mar e da terra

A gastronomia de Quemchi acompanha a cozinha tradicional de Chiloé, oferecendo peixes e mariscos do mar interior, batatas, carnes e produtos cultivados nas pequenas propriedades. O curanto é provavelmente o prato mais emblemático da região. Preparado tradicionalmente em um buraco com pedras aquecidas, reúne mariscos, carnes, batatas, milcaos e chapaleles, cobertos por folhas de nalca para cozinhar no vapor. Também não vivenciei este preparo, mas pelo que ouvi, é uma preparação coletiva, um ritual, ligado às ocasiões de reunião e celebração.

Não encontrei uma preparação exclusiva de Quemchi que seja reconhecida como o prato oficial da cidade, como temos no Brasil. O que marca sua mesa é a cozinha chilota em sentido amplo, feita com ingredientes do entorno e saberes preservados nas casas e nos fogões comunitários. Milcaos, chapaleles, peixes, mariscos e curanto ajudam a traduzir essa convivência entre o campo e o mar.

Paisagem de Quemchi. (Foto: Ubiraney Silva)

Uma parada que amplia a viagem

A Rota Chonos, operada pelo Skorpios II a partir de Puerto Montt, percorre canais, golfos e arquipélagos do sul chileno, com paradas em localidades como Quemchi, Dalcahue e Puerto Aguirre. O roteiro também inclui paisagens de grande imponência, como o fiorde de Quitralco, que é especial e ainda falarei sobre a cidade e a gigantesca e fascinante geleira San Rafael.

A programação que acompanhou esta viagem mostra bem essa diversidade, navegação por canais, aproximação de geleiras, observação da vida marinha e visitas a comunidades costeiras, tudo que precisava para me encantar.

O que gostei muito é que em Quemchi, encontrei uma face mais cotidiana da Patagônia Chilena. A grandiosidade da viagem não estava apenas nas geleiras e nas montanhas, mas estava ali, nas pequenas cidades e ilhas onde a vida se organiza em torno do mar, do trabalho e das tradições. Claro, ali tem gente e pelo visto, pessoas muito especiais. Saí dali com a sensação de que a chamada tierra de los mil paisajes não se revela de uma só vez, ela aparece aos poucos, na paisagem, nos ofícios, nos sabores e nas histórias de quem faz daquele lugar a sua casa.

Hoje, paro por aqui. Se te deixei com vontade de conhecer Quemchi, imagine quando te mostrar o restante de minha semana pela Rota Chonos, a bordo do Skorpios II. Pode aguardar, que vem muitas informações interessantes por aí!

Até a próxima.

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