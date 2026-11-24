Caldas Novas (GO) sedia o 25º ENCONTRO DA HOTELARIA nessa semana (ENCONTRO DA HOTELARIA Edição Caldas Novas, no Jardins Acqua Park. Prepare-se para dias incríveis de conexão e conhecimento no setor hoteleiro. (Foto: Divulgação))

Caldas Novas em Goiás, maior estância hidrotermal do mundo, que recebe mais de três milhões de visitantes anualmente, será a anfitriã da 25ª edição do ENCONTRO DA HOTELARIA, um dos mais importantes eventos da hotelaria brasileira e o único itinerante.

Promovido pela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) e, nesta edição em parceria com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Caldas Novas e Rio Quente (SINDHORBS),

conta com o apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo CNC, da Fecomércio GO Sesc Senac, do Sebrae, do Sindicato de Hotéis de Goiânia, do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Brasília, da ABIH-GO e da AQUA IGR Águas Quentes.

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Consolidado por uma trajetória de sucesso, o ENCONTRO DA HOTELARIA cuja edição inaugural aconteceu em 2006 já percorreu importantes destinos turísticos e os principais polos estratégicos de Minas Gerais, como: Belo Horizonte, Caxambu, Poços de Caldas, Juiz de Fora, Ouro Preto, Montes Claros, Capitólio, Governador Valadares, Uberlândia, Monte Verde, Confins/BH Airport, Tiradentes, Brumadinho, Pouso Alegre, Sete Lagoas e Araxá. Em 2025, realizou sua primeira edição fora de Minas Gerais, em Olímpia (SP), chegando pela primeira vez à Goiás e com isso ampliando sua presença nacional e expandindo fronteiras para além da região sudeste do país.

Para Marcos Valério Rocha, coordenador do Escritório Regional da FBHA em Minas Gerais, idealizador e organizador do evento realizar essa edição em Goiás representa um grande desafio e enorme satisfação, destaco o potencial de Caldas Novas, um dos principais destinos turísticos do Brasil, com um dos maiores parques hoteleiros do país, além das oportunidades de desenvolvimento da hotelaria e do turismo em toda a região destaca para coluna Marcos Valério.

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Propósitos do ENCONTRO DA HOTELARIA

O evento tem como propósitos principais promover a atualização, capacitação e qualificação dos profissionais dos setores de hotelaria, gastronomia e turismo em geral, por meio de palestras, painéis e atividades conduzidas por especialistas e gestores reconhecidos do mercado. A programação é distribuída em dois dias abordando temas como: Melhores práticas da hospitalidade, tecnologia, tendências, legislação, modelos de investimentos, gestão de pessoas entre outros pilares fundamentais. A participação de empresários, investidores, jornalistas e profissionais da hotelaria e do turismo é fundamental para ampliar conhecimentos, identificar oportunidades, estabelecer parcerias estratégicas e gerar novos negócios. O encontro também contará com uma mostra de produtos, serviços e soluções para a hotelaria, aproximando fornecedores e players do setor possibilitando o fomento de negócios mútuos.

FESTIVAL HOTEL GOURMET O Momento mais saboroso do evento

Um dos destaques da diversificada programação será o FESTIVAL HOTEL GOURMET, que acontece nessa 5ªfeira, 26 de novembro, às 19h. A iniciativa valoriza os dois setores basilares da hospitalidade: Hospedagem e Alimentação. O festival propõe sempre apresentar a gastronomia como diferencial competitivo capaz de atrair, surpreender e por fim fidelizar hóspedes e passantes que transitam pelos incontáveis meios de hospedagem do Brasil. Nesta edição do festival os chefs Sérgio Ribeiro (WAM Hotéis), Rogério Guedes (Viver Caldas Novas Hotéis e Resort), Divino Milton (Hotel Lagoa do Sol), Walas Deodoro (diRoma Hotéis & Parques), Vinícius Pereira (Hotel Morada do Sol), Delmi Gonçalves (diRoma Hotéis & Parques) e Raquel de Oliveira (Rio Quente Parques & Resorts) apresentarão aos presentes receitas e degustações especiais exemplificando a gastronomia oferecida em seus empreendimentos.

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Programação do evento

26 de novembro Quinta-Feira

12h Credenciamento

13h Solenidade de abertura

13h30 A importância das organizações patronais, laborais, empresariais e profissionais na representação e defesa do setor Alexandre Sampaio (Presidente da FBHA)

14h Hospitalidade sem fronteiras: Como criar experiências do Rio de Janeiro a Cartagena Ricardo Kawa (Gerente Geral do Hotel Hilton Cartagena – Colômbia)

15h30 Painel jurídico: Escala 5×2, Reforma Tributária, NR1 e insalubridade – Dra. Lirian Cavalhero (Assessora Jurídica da FBHA)

16h30 Atração, contratação e retenção de talentos na hotelaria e gastronomia Viviane Magalhães (Diretora de Talentos, Cultura e Felicidade da Rede Tauá Resorts & Convention)

18h Toda viagem é cultural: Experiência, identidade e valor para o turismo e a hotelaria Leônidas Oliveira (Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais)

19h FESTIVAL HOTEL GOURMET

27 de novembro Sexta-Feira

Manhã

9h Futuro do turismo e hotelaria: Personalização, tecnologia, diversidade e sustentabilidade Giovanna Tavares (Professora, Pesquisadora e Instrutora em Turismo e Hospitalidade do Senac Goiás)

11h Mão de obra em transformação: O extraordinário poder de dar às pessoas mais do que elas esperam Antônio Henrique Borges (Assessor de Rel. Institucionais do SENAC Nacional)

Tarde

14h Investimento imobiliário hoteleiro: Trajetória e tendências Caio Calfat (Diretor da Caio Calfat Real Estate Consulting)

15h30 Gestor 5.0 Liderança focada na gestão de equipes multifuncionais – Maarten Van Sluys (Consultor MVS Consultoria Hoteleira)

16h30 Marketing e vendas 2027: As tecnologias que vão mudar o jogo da hotelaria Gustavo Syllos (Consultor Sênior da Forma & Conteúdo)

18h Cortando da alta: Motivação e comprometimento da sua equipe Cristiano Lopes (Professor, Consultor e Palestrante em Motivação)

Atividades paralelas NOS DOIS DIAS | 16h às 18h AUDITÓRIO 2

Minicursos de gastronomia Senac Goiás

Minicurso Gestão e Rotinas da Governança Hoteleira: Excelência em hospitalidade e o papel essencial das governantas e camareiras Ariadne Silva (AS Consultoria Hoteleira)

25º ENCONTRO DA HOTELARIA Edição Caldas Novas

Data e horário: 26/11 das 13h às 19h e dia 27/11 das 9h às 19h.

Local: Jardins Acqua Park Vila Circular Francisca Lima Bezerra s/n, Chácara Roma,

Caldas Novas – GO

Programação: www.encontrohotel.com.br

Para mim estar mais uma vez no ENCONTRO DA HOTELARIA como curador do evento é motivo de alegria e orgulho. Mais uma ocasião para receber os tantos amigos que fiz nos meus recém completos 40 anos de carreira na hotelaria. Com toda certeza faremos mais um grande Encontro, desta vez na próspera região Centro-Oeste do país

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys LinkedIn: maartenvs1 Email: mvsluys@gmail.com

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