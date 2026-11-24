Black Friday de viagens 2026: veja ofertas e como evitar golpes (Planejamento antecipado permite comparar pacotes de hotéis e cruzeiros e aproveitar os descontos da Black Friday de viagens para os próximos meses. (Foto: Uai Turismo/IA))

A Black Friday de viagens de 2026 será em 27 de novembro, mas hotéis, operadoras de cruzeiros e parques já abriram campanhas para quem pretende viajar nos próximos meses. Há ofertas para estadias até o fim de 2027 e outras que exigem embarque ou hospedagem ainda neste ano. Antes de reservar, confira se o desconto aparece nas datas em que você pode viajar e quanto a viagem inteira vai custar.

A gastronomia também entra nessa agenda. Entre as ofertas de varejo do Grupo La Pastina, um vinho branco do Vale de Uco, em Mendoza, foi anunciado a R$ 47,40, ante R$ 158 informados pela empresa. A promoção é para a garrafa, e a origem do vinho pode servir de ponto de partida para um roteiro de enoturismo. Para quem ficou com vontade de conhecer a região, vale pesquisar quais vinícolas recebem visitantes, o que as degustações incluem e quanto custa o deslocamento entre as propriedades.

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Por que a Black Friday importa para o turismo?

Para hotéis e operadoras, a data permite vender em novembro viagens que só vão acontecer meses depois. Com parte das reservas feitas com antecedência, as empresas conseguem planejar a ocupação e a receita. Para o viajante com flexibilidade, a campanha abre uma janela para comparar datas, inclusive fora da alta temporada.

A Results Hotelaria, administradora responsável pela Travel Inn, projeta faturar R$ 7,3 milhões em novembro de 2026, alta de 10% sobre o mesmo mês de 2025. A projeção é para o faturamento total do mês. Na empresa, o esquenta e a Black Friday formam a terceira maior campanha comercial do ano, atrás das ações de verão e de férias de meio de ano.

A intenção de compra, porém, recuou. Viagens e turismo foram citados por 29% dos entrevistados que pretendiam ou poderiam comprar na Black Friday deste ano, ante 34% em 2025, segundo pesquisa da Fiserv com a Opinion Box. Em outro levantamento, da Booking.com, 37% dos viajantes brasileiros ouvidos disseram planejar viagens inteiras a partir de descontos específicos. Outros 27% afirmaram escolher períodos fora da alta temporada para economizar. Pesquisa Fiserv e levantamento Booking.com.

Ofertas da Black Friday de viagens para comparar

As condições abaixo foram divulgadas pelas empresas. O preço final e a disponibilidade dependem da data, da acomodação e das regras de cada campanha.

Capitólio (MG) e outros destinos Summit Hotels. A rede anuncia 35% de desconto nas reservas diretas até 3 de dezembro. O Summit Capitólio Hotel está entre as unidades divulgadas. Consulte as datas elegíveis.

Minas Gerais, João Pessoa e outros destinos Tauá. O acesso antecipado para cadastrados começa em 23 de novembro e a abertura ao público está prevista para 25 de novembro. As estadias vão de dezembro de 2026 a novembro de 2027. O desconto máximo na hospedagem inclui pagamento via Pix. O pacote para João Pessoa tem saídas aos sábados, inclusive de Belo Horizonte.

Rio de Janeiro Lagune Barra Hotel. Entre 26 de novembro e 3 de dezembro, a campanha prevê 20% para uma noite, 25% para duas e 30% a partir de três. As estadias vão até o primeiro semestre de 2027. A tarifa é não reembolsável.

Teresópolis (RJ) Le Canton. Até 30 de novembro, o resort anuncia 40% para dias de semana, 30% para fins de semana e 25% para feriados, conforme o pacote. A condição de fim de semana exige duas diárias.

Porto de Galinhas (PE) Samoa. Até 46% em três empreendimentos na praia de Muro Alto, para estadias até 18 de dezembro de 2027. O benefício de day use em outro resort participante exige pelo menos três diárias e segue as regras da campanha.

Caldas Novas (GO) diRoma. Reservas até 30 de novembro, com desconto anunciado de até 40% em 14 hotéis para estadias ainda em 2026. O percentual máximo inclui Pix. O acesso ao parque aquático previsto no pacote exclui o dia do check-out.

Gramado (RS) e Natal (RN) Wyndham. Até 40%, com calendários diferentes. Em Gramado, as vendas ao público vão de 27 a 30 de novembro, para estadias até junho de 2027. Em Natal, a campanha vai até 30 de novembro, para estadias até 20 de dezembro de 2027.

Travel Inn, Atrio e Booking.com. Travel Inn e Booking.com têm campanhas abertas ao público até 2 de dezembro. A Travel Inn prevê estadias até dezembro de 2027. A Booking.com anuncia até 40% em acomodações e até 25% em aluguel de carros. A Atrio divulga até 45% até 6 de dezembro, com uso até 31 de outubro de 2027, conforme a oferta.

No Lagune, por exemplo, a terceira noite aumenta o percentual de desconto, mas pode elevar o total da estadia. Para decidir, compare primeiro quanto custam as noites que você já pretendia reservar. Se o período ainda depende da confirmação das férias, cote também uma tarifa com remarcação ou cancelamento.

Viajar fora da alta temporada e reservar com antecedência são estratégias que ajudam o consumidor a economizar e garantem ocupação para a rede hoteleira. (Foto: Uai Turismo/IA)

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Cruzeiros na Black Friday: o que entra no preço da cabine?

A Norwegian Cruise Line anuncia até R$ 8 mil de desconto e isenção das taxas de serviço pré-pagas em cabines e saídas selecionadas. Segundo o regulamento, a janela de reservas vai até 1º de dezembro, às 23h59 no horário da costa leste dos Estados Unidos. A campanha abrange roteiros pelas Bahamas, pelo Caribe, pelo Alasca e pela Europa, entre outros, incluindo saídas do Norwegian Aura, previsto para estrear em 2027, e do Norwegian Bella, em 2028.

A companhia também divulga o pacote Free at Sea, com bebidas, refeições em restaurantes de especialidade, Wi-Fi e créditos para excursões, conforme a reserva. Taxas portuárias e impostos ficam fora da promoção. Para comparar cabines, peça o total para todos os viajantes e confira quais benefícios se aplicam a cada hóspede. Em um embarque internacional, inclua no orçamento a passagem aérea e o deslocamento até o porto. Regulamento da Norwegian.

A Costa Cruzeiros, por sua vez, encerrou em 22 de novembro o Esquenta Blue Week divulgado para saídas selecionadas. O desconto dessa etapa chegava a 60% sobre a tarifa marítima. Para novas reservas, consulte a tarifa atual da saída desejada e confira quanto as taxas acrescentam ao total.

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Do Jalapão aos parques de Balneário Camboriú

No Jalapão e nas Serras Gerais (TO), a Korubo anuncia desconto de até 38% em saídas selecionadas de 2027, com acesso aos cadastrados a partir de 23 de novembro. O material também divulga expedições de seis dias em datas selecionadas de dezembro de 2026 por R$ 3.880, ante R$ 5.980. Antes de reservar, confira o ponto de encontro e quais refeições, deslocamentos e ingressos estão incluídos.

Em Balneário Camboriú (SC), o Grupo Oceanic anunciou para novembro um passaporte de atrações por R$ 149,90, ante R$ 399,90, e uma versão com o Space Adventure por R$ 179,90, ante R$ 489,90. Os passes valem por 12 meses a partir da compra. Quem pretende visitar só uma ou duas atrações pode comparar o combo com o preço dos ingressos avulsos.

Quando as compras são o motivo da viagem

Para quem já vai estar na Flórida, vale conferir os horários dos outlets de Orlando e dos centros comerciais de Kissimmee, sobretudo no feriado de Ação de Graças, em 26 de novembro. Para quem cogita viajar especialmente pelas compras, o cálculo começa pela passagem, pela hospedagem, pelo transporte e pela bagagem. O custo final em reais também depende do câmbio e da forma de pagamento.

Ofertas de vinhos na Black Friday podem inspirar roteiros de enoturismo, como visitas e degustações em vinícolas. (Foto: Uai Turismo/ IA)

Como saber se uma promoção de viagem vale a pena?

Compare a mesma reserva. Use as mesmas datas, número de hóspedes, categoria de quarto, refeições e política de cancelamento. Guarde uma cotação com data para ter uma referência. O Procon orienta acompanhar os preços com antecedência e salvar a oferta anunciada.

Confira o valor total. Some taxas, bagagem, estacionamento, traslados e outros gastos previstos. Se o anúncio mostra parcelas por diária, calcule o preço de todas as noites antes de comparar.

Leia as regras de uso. Verifique se a oferta exclui feriados, exige um mínimo de noites ou limita a remarcação. Para pacotes com aéreo e hospedagem, cote também os serviços separadamente.

Como evitar golpes ao reservar viagens na Black Friday?

Confirme a oferta por um canal oficial. Se receber um link por WhatsApp, rede social ou e-mail, localize o site ou aplicativo da empresa por conta própria. Se a campanha usar um link individual, confirme a origem com a empresa por um contato obtido no site oficial. Verifique também o CNPJ, o endereço e os canais de atendimento. Orientações do Procon-MT.

Confira o prestador e o destinatário do pagamento. O Ministério do Turismo recomenda consultar o Cadastur para verificar a regularidade de agências e meios de hospedagem. Antes de pagar por Pix ou boleto, confira o beneficiário e o valor. Se receber uma cobrança inesperada para manter uma reserva já feita, verifique o pedido pelo canal em que reservou. Orientações do Ministério do Turismo.

Guarde os comprovantes e aja rápido se suspeitar de fraude. Salve o anúncio, o regulamento, a confirmação e o comprovante de pagamento. Procure o banco imediatamente e registre um boletim de ocorrência. Em fraudes com Pix, é possível solicitar ao banco o Mecanismo Especial de Devolução (MED). A devolução depende da análise do caso e da disponibilidade de recursos. Em problemas comerciais com a reserva, procure o fornecedor e, se necessário, o Procon ou o Consumidor.gov.br, quando a empresa estiver cadastrada. Orientações do Banco Central.

A Black Friday pode representar uma boa oportunidade para antecipar as próximas férias, conhecer novos destinos e economizar em hospedagens e experiências. A melhor escolha, porém, não é necessariamente aquela que anuncia o maior desconto, mas a que oferece boas condições, transparência e um custo total compatível com o planejamento do viajante.

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