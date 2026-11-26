No Parque Estadual do Sumidouro a natureza se torna um caminho para todos - (crédito: Uai Turismo)

No Parque Estadual do Sumidouro a natureza se torna um caminho para todos (Parque Estadual do Sumidouro recebe cadeira adaptada para trilhas e amplia as possibilidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida vivenciarem um dos mais importantes territórios naturais, históricos e científicos de Minas Gerais. (Foto: Divulgacão) )

Em Minas Gerais, temos paisagens que impressionam pela beleza e aquelas que nos alcançam pela história, pela memória ou pelo significado que carregam. Mas, na verdade, uma paisagem somente se torna verdadeiramente pública quando diferentes pessoas também encontram condições para conhecê-la.

É com esse entendimento que o Parque Estadual do Sumidouro, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebe, no sábado, 28 de novembro, uma Cadeira Julietti. Desenvolvida especialmente para percorrer trilhas e terrenos irregulares, o equipamento permitirá que pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida tenham novas possibilidades de contato com as paisagens, os caminhos e os atrativos naturais da unidade de conservação.

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A entrega será realizada pela Columbia Sportswear durante uma edição mineira do Hike Society, projeto internacional que promove caminhadas coletivas e estimula o contato das pessoas com a natureza.

Criado no Reino Unido e atualmente presente em diferentes países, o Hike Society reúne tanto pessoas acostumadas às trilhas quanto aquelas que desejam experimentar, pela primeira vez, uma caminhada em ambiente natural. A proposta é tornar essa convivência mais acessível, coletiva e segura, aproximando novos públicos das atividades ao ar livre.

Somente em 2026, o projeto realizou 16 edições no Brasil, passando por Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal. Para 2027, a expectativa da Columbia é dobrar o número de experiências realizadas no país, ampliando as oportunidades de participação e o alcance das caminhadas.

A programação prevê uma travessia entre as portarias do parque, passando por lugares como a Lagoa do Sumidouro, o Mirante da Lagoa, a Paineira Gigante, uma fazenda centenária e áreas relacionadas às pesquisas conduzidas pelo naturalista Peter Lund.

Um território próximo e cheio de histórias

Localizado a cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte, entre os municípios de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, o Parque Estadual do Sumidouro ocupa aproximadamente 2 mil hectares. Sua proximidade com a capital facilita viagens curtas, roteiros de fim de semana, atividades escolares e experiências de turismo de natureza.

O parque reúne cavernas, paredões calcários, trilhas, mirantes, lagoas e áreas de vegetação pertencentes ao Cerrado e à Mata Atlântica. Mas sua importância transcende a paisagem. É um território fundamental para a arqueologia, a paleontologia e a espeleologia brasileiras, associado às descobertas realizadas por Peter Wilhelm Lund no século 19 e aos estudos sobre os primeiros habitantes do continente e a megafauna extinta.

Criada em 1980, a unidade integra a Rota das Grutas Peter Lund e tem entre suas finalidades a preservação do patrimônio ambiental e cultural, a pesquisa científica, a educação ambiental e o turismo. Já estive algumas vezes por lá e vale a pena conferir de perto toda esta riqueza.

Entre os atrativos mais conhecidos estão a Gruta da Lapinha, o Museu Peter Lund, a Lagoa do Sumidouro e a interessantíssima Casa Fernão Dias. Diferentes trilhas interpretativas completam a experiência e ajudam o visitante a compreender a riqueza natural e histórica da região.

O Parque do Sumidouro é daqueles lugares onde caminhar se torna conhecimento puro. A geografia, as formações rochosas, os vestígios da presença humana e as histórias relacionadas à ocupação do território ajudam o visitante a compreender que natureza e cultura raramente estão separadas.

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Uma cadeira que abre caminhos

A Cadeira Julietti possui uma única roda e uma estrutura própria para a passagem por caminhos estreitos, desníveis e superfícies nas quais uma cadeira de rodas convencional dificilmente conseguiria circular. Para sua utilização, é necessário o acompanhamento de condutores capacitados, além de uma avaliação prévia das condições de cada percurso.

O equipamento foi desenvolvido por Juliana Tozzi e Guilherme Simões Cordeiro, criadores do projeto Montanha para Todos. Após ter a mobilidade comprometida por uma doença neurológica rara, Juliana encontrou nessa solução a possibilidade de retornar às trilhas e recuperar uma convivência que sempre manteve com os ambientes naturais.

A experiência pessoal do casal acabou se transformando em uma iniciativa com alcance coletivo. Hoje, a cadeira representa não apenas uma alternativa de deslocamento, mas uma oportunidade para que outras pessoas possam sentir o vento, acompanhar uma caminhada, observar uma paisagem do alto e compartilhar momentos que, durante muito tempo, lhes foram praticamente negados.

Para Camila Pinheiro, gerente de Marketing da Columbia Sportswear Brasil, a natureza deve ser compreendida como um espaço de conexão, embora nem todas as pessoas ainda tenham as mesmas oportunidades de acesso. Segundo ela, a entrega da Cadeira Julietti procura transformar esse compromisso com a inclusão em uma ação concreta.

Fundada em 1938, nos Estados Unidos, a Columbia Sportswear atua mundialmente no segmento de vestuário, calçados e equipamentos destinados às atividades ao ar livre e vem utilizando o Hike Society como uma forma de incentivar experiências coletivas em ambientes naturais.

Além de disponibilizar o equipamento, a iniciativa reforça uma questão importante para o turismo de natureza. Não basta convidar as pessoas a conhecer determinado lugar quando os caminhos continuam inacessíveis para uma parcela significativa da população. O importante e necessários, é criar condições para que a experiência aconteça com segurança, acompanhamento e respeito às necessidades de cada visitante.

Minas Gerais já utiliza cadeiras adaptadas em diferentes unidades de conservação, reconhecendo que o acesso aos ambientes naturais deve ser um direito. Naturalmente, cada percurso precisa oferecer condições adequadas de segurança, acompanhamento e planejamento.

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Inclusão fortalecendo o turismo

A chegada da Cadeira Julietti ao Parque Estadual do Sumidouro representa uma conquista importante. A iniciativa, desta entrega, chama a atenção para a necessidade de pensarmos o turismo a partir das diferenças e das necessidades reais das pessoas.

Quando um destino amplia suas condições de acessibilidade, ele também se prepara melhor para receber famílias, grupos de amigos e viajantes que, muitas vezes, deixam de realizar determinada experiência porque um de seus integrantes encontra limitações de acesso.

O turismo inclusivo não beneficia apenas a pessoa com deficiência, mas envolve acompanhantes, condutores, profissionais do receptivo, empreendedores, meios de hospedagem e estabelecimentos de alimentação, sem falar que estimula a qualificação dos serviços, melhora a informação ao visitante e ajuda a construir destinos mais atentos, acolhedores e socialmente responsáveis.

No caso do Sumidouro, esse movimento pode contribuir para ampliar a permanência dos visitantes na região, fortalecer a Rota das Grutas Peter Lund e aproximar os atrativos de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo.

A realização periódica dessas caminhadas amplia a visibilidade do Parque Estadual do Sumidouro e dos municípios de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo. Uma vez que a inclusão passa a fazer parte desse movimento, o destino aumenta sua capacidade de receber e diversifica os públicos interessados em conhecer a região.

É importante, porém, que a entrega seja acompanhada por uma rotina de utilização. A cadeira precisa estar acessível ao público, contar com condutores preparados e ser incorporada à programação do parque. Assim, deixa de representar apenas um gesto simbólico e passa a produzir resultados permanentes.

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A importância de chegar e poder participar

Ainda existe uma longa distância entre afirmar que a natureza pertence a todos e criar condições reais para que todos possam vivenciá-la. Um único equipamento não elimina as barreiras existentes, mas pode provocar uma mudança importante na maneira de planejar os espaços naturais e receber seus visitantes.

Também será necessário formar condutores, organizar procedimentos de segurança, divulgar as condições de utilização e manter o equipamento disponível e bem conservado. Inclusão não deve ser uma ação isolada nem apenas uma boa imagem institucional. O ideal é se consolidar como uma prática permanente.

Ao receber a Cadeira Julietti, o Parque Estadual do Sumidouro abre mais um caminho em seu território. Um caminho que talvez seja percorrido com a ajuda de outras pessoas, mas que oferece algo profundamente individual e difícil de medir, a emoção de estar presente.

Conhecer uma montanha, uma lagoa ou uma trilha não deveria ser privilégio de poucos. À medida que um parque amplia suas possibilidades de acesso, não são apenas as pessoas que chegam mais perto da natureza. É a própria sociedade que avança.

Fica a dica, Parque Estadual do Sumidouro!

Até a próxima!

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