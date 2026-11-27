Panamá revela cinco experiências naturais para conhecer o país em diferentes épocas do ano - (crédito: Uai Turismo)

Panamá revela cinco experiências naturais para conhecer o país em diferentes épocas do ano (Turismo no Panamá, cinco experiências naturais. (Foto: Divulgacão/ Visit Panama))

A melhor época para conhecer um destino nem sempre depende das condições climáticas. Em muitos casos, a viagem ganha um significado especial quando coincide com um fenômeno natural ou uma atividade que acontece apenas em determinado período do ano.

No Panamá, essa relação com a natureza ajuda a definir diferentes experiências ao longo dos meses. Localizado entre dois continentes e banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico, o país está em uma importante rota migratória de baleias, tubarões, tartarugas marinhas e aves. Também abriga regiões montanhosas onde são cultivados alguns dos cafés mais valorizados do mundo.

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Essa diversidade permite organizar roteiros de acordo com os ciclos da vida selvagem, os períodos de colheita e as condições mais favoráveis para explorar diferentes ambientes. Confira cinco experiências que ajudam a descobrir o Panamá em diferentes épocas do ano.

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Colheita do café nas montanhas | Novembro a fevereiro

Nas regiões de Boquete e Tierras Altas, a temporada de colheita do café oferece uma oportunidade de conhecer de perto uma das tradições agrícolas mais importantes do Panamá.

O trabalho começa nas fazendas situadas em áreas de menor altitude e avança gradualmente até plantações localizadas a aproximadamente 2.100 metros. Durante as visitas, os viajantes podem acompanhar a colheita dos frutos maduros, conhecer os processos de produção e degustar variedades cultivadas pelas famílias produtoras.

Entre os destaques está o café Geisha, variedade panamenha reconhecida internacionalmente pela qualidade e pelos valores alcançados em leilões especializados. Em 2025, um lote chegou a US$ 30.204 por quilo no leilão Best of Panamá.

Mais do que uma experiência gastronômica, a visita aproxima os turistas da cultura cafeeira e das paisagens montanhosas do país.

Uma tradição no Panamá é a colheita de café. (Foto: Divulgação / Visit Panama)

Mergulho e vida marinha no Pacífico | Janeiro a abril

O Parque Nacional Coiba, localizado na costa do Pacífico, na província de Veraguas, é um dos principais destinos panamenhos para quem deseja explorar a biodiversidade marinha.

Reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO, o parque reúne ilhas, recifes e águas que abrigam diferentes espécies. Durante os mergulhos, é possível encontrar uma grande variedade de animais marinhos, incluindo tubarões e outras espécies de grande porte.

Entre os destaques está o tubarão-baleia, o maior peixe do mundo. Um exemplar monitorado nas proximidades de Coiba pelo Smithsonian Tropical Research Institute (STRI), em 2011, percorreu mais de 20 mil quilômetros pelo Oceano Pacífico.

A experiência reforça a importância da região para a conservação da vida marinha e para o turismo de natureza.

Uma atracão muito procurada no Panamá, são os mergulhos. A vida marinha é um show a parte. (Foto: Divulgação / Visit Panama)



Observação de baleias-jubarte | Julho a outubro

Entre julho e outubro, as águas do Panamá recebem baleias-jubarte que chegam à região durante seus deslocamentos migratórios para reprodução e nascimento dos filhotes.

O espetáculo pode ser acompanhado em diferentes pontos do litoral pacífico, incluindo o Arquipélago das Pérolas, a Isla Taboga, o Golfo de Chiriquí e a região de Pedasí, Playa Venao e Cambutal.

Um dos aspectos mais interessantes desse fenômeno é que o Panamá está entre os poucos lugares do mundo que recebem baleias-jubarte provenientes dos dois hemisférios. Essa característica amplia as possibilidades de observação e torna o país um destino especial para os interessados na vida marinha.

Os passeios de observação permitem acompanhar os animais em seu ambiente natural, sempre com respeito às orientações de conservação e às distâncias adequadas.

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No Panamá a observação das gigantes do mar impressiona. (Foto: Divulgação / Visit Panama)

Tartarugas marinhas e conservação comunitária | Julho a dezembro

A costa do Pacífico panamenho também reserva um encontro especial com a natureza: a chegada das tartarugas marinhas às praias para a desova.

Entre julho e dezembro, áreas como o Refúgio de Vida Silvestre Isla Cañas e a Playa La Marinera, em Tonosí, recebem tartarugas-oliva durante a temporada de arribada. Em determinadas noites, centenas ou milhares de fêmeas podem chegar simultaneamente à areia para depositar seus ovos.

O fenômeno, cuja intensidade varia de acordo com as condições naturais, é um dos acontecimentos mais marcantes do litoral panamenho.

Na vizinha Playa Venao, entre outubro e dezembro, os visitantes também podem conhecer iniciativas comunitárias voltadas à proteção dos ninhos e à soltura de filhotes. A organização local Tortugas Playa Venao participa desse trabalho de conservação e aproxima os viajantes dos esforços para preservar a espécie.

Recém-nascida, tartaruga-oliva entra no oceano no Pacífico do Panamá, região que serve para desova coletiva. (Foto: Divulgacão / Visit Panama)

Migração de aves: um espetáculo nos céus | Final de agosto a novembro

Para os apaixonados pela observação de aves, o período entre o final de agosto e novembro oferece um dos grandes espetáculos naturais do Panamá.

Durante a migração em direção à América do Sul, milhões de aves de rapina cruzam o país, especialmente na região da Cidade do Panamá. Estima-se que entre 2 milhões e 3 milhões de exemplares sobrevoem a região nesse período.

A diversidade de espécies também chama a atenção. No Global Big Day de 2025, o Panamá registrou 771 espécies de aves em apenas 24 horas, alcançando a sétima posição mundial e a primeira entre os países da América do Norte e Central, conforme os dados divulgados pela organização.

A experiência transforma o céu em atração e oferece aos visitantes diferentes oportunidades de observação e fotografia da vida selvagem.

Panamá recebe até 3 milhões de aves de rapina na migração anual. (Foto: Divulgação / Visit Panama)

Um destino para descobrir durante todo o ano

A diversidade geográfica do Panamá permite combinar diferentes experiências em uma mesma viagem. Dependendo da época escolhida, é possível conhecer as regiões cafeeiras das terras altas e explorar o litoral do Pacífico, observar baleias-jubarte ou participar de atividades ligadas à conservação das tartarugas marinhas.

Mais do que escolher uma estação, a proposta é planejar a viagem a partir dos acontecimentos naturais que tornam cada período especial. No Panamá, a natureza oferece motivos diferentes para conhecer o país ao longo de todo o ano.

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