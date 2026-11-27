Robótica e turismo: estudantes criam robô que guia visitantes em Curitiba em três idiomas - (crédito: Uai Turismo)

Robótica e turismo: estudantes criam robô que guia visitantes em Curitiba em três idiomas (Desenvolvido por quatro adolescentes de 15 e 16 anos, o Mascate funciona sem conexão com a internet, apresenta a história e a diversidade cultural da capital paranaense e conquistou o segundo lugar em competição nacional de robótica. (Foto: Divulgacão))

Uma tecnologia desenvolvida por estudantes do ensino médio pode ganhar espaço na experiência turística de Curitiba. Criado por quatro adolescentes de 15 e 16 anos, o robô Mascate é capaz de conversar com visitantes em português, inglês e espanhol, apresentar informações sobre a história da cidade e indicar espaços culturais. O projeto conquistou o segundo lugar na WRO Brasil 2026, competição nacional de robótica realizada em Joinville, Santa Catarina, e despertou o interesse do órgão oficial de turismo da capital paranaense.

O protótipo foi desenvolvido fora do horário escolar por Gabriel Fernandes Steyer, Arthur Munaretto Fonseca, Rafael Lemos de Almeida Grabowski e Gabrielle Sehn, alunos do Positivo International School. A proposta é oferecer uma alternativa interativa às tradicionais placas informativas, aproximando turistas do patrimônio histórico e cultural da cidade.

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Robô apresenta a diversidade cultural de Curitiba

Produzido com componentes feitos em impressão 3D, o Mascate foi programado com uma base de dados dedicada a oito grupos que contribuíram para a formação histórica e cultural de Curitiba: povos originários, africanos, alemães, italianos, japoneses, poloneses, portugueses e ucranianos.

O sistema reúne entre 25 e 31 respostas específicas para cada grupo, com informações sobre tradições, manifestações culturais e espaços que podem ser visitados na capital. A iniciativa busca transformar a visita a parques, equipamentos culturais e pontos turísticos em uma experiência de aprendizado e interação.

Outro diferencial está na autonomia de funcionamento. O robô não depende de conexão com a internet, característica que permite considerar sua instalação em ambientes abertos ou locais com sinal instável.

“O diferencial dele é que funciona off-line, não depende de internet, não tem custo de manutenção e é totalmente customizável, podendo funcionar em qualquer sistema”, explica Gabriel Fernandes Steyer.

O desenvolvimento contou com a mentoria de Mauro Sergio Pereira Fonseca, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e pai de um dos integrantes da equipe.

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Projeto desperta interesse do turismo municipal

O reconhecimento na competição nacional abriu caminho para uma aproximação com o poder público. Depois de conquistar o segundo lugar na WRO Brasil 2026, os estudantes apresentaram o Mascate ao Curitiba Turismo (Ctur), órgão responsável pela promoção turística da cidade.

O grupo foi recebido pela superintendente Tatiana Neves, pela diretora de Turismo e Artesanato, Paula de Castro Tavares, e pelo assessor técnico Luis Felipe Andrade. Durante o encontro, os representantes conheceram o funcionamento do protótipo e avaliaram possibilidades de aplicação da tecnologia em diferentes espaços municipais.

Tatiana Neves destacou o potencial da criação dos adolescentes e mencionou possibilidades de utilização tanto em atrações turísticas quanto em escolas públicas.

“O robô que vocês desenvolveram já supera outros modelos recentes que vi em uma feira internacional. Ele tem diversas aplicabilidades em nossa cidade, como em pontos turísticos e nas nossas escolas públicas. Pode ser adaptado para diversas funções”, afirmou a superintendente.

Os parques e cartões-postais de Curitiba, como o icônico Jardim Botânico, ganham novas possibilidades de interação com o Mascate, robô trilíngue criado por estudantes locais para guiar turistas pela história e diversidade cultural da capital paranaense. (Foto: Divulgacão)

Tecnologia pode ampliar a experiência dos visitantes

Ainda em fase de protótipo, o Mascate continua sendo aprimorado pelos estudantes. A proposta reúne recursos de robótica, educação e valorização do patrimônio cultural, com potencial para tornar a informação turística mais acessível a visitantes brasileiros e estrangeiros.

Caso avance para uma futura implementação, a tecnologia poderá funcionar como um ponto de informação interativo, oferecendo orientações e conteúdos históricos sem depender de conexão com a internet.

Os interessados em acompanhar o desenvolvimento da iniciativa podem acessar o perfil do projeto no Instagram: @mascate.robo.

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