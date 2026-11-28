Percorrendo os canais e as ilhas do sul do Chile, cada parada revela um jeito particular de viver nesse território. Dalcahue foi uma delas, uma bela surpresa! Cheguei à cidade como parte da programação do cruzeiro pela Patagônia Chilena, a bordo do Skorpios II, e encontrei um lugar em que o movimento da feira, a presença do mar e a memória das construções de madeira se encontram em poucas quadras.
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Dalcahue fica na costa leste da Ilha Grande de Chiloé, diante do canal que a separa da ilha de Quinchao. Sua rampa marítima e a travessia de balsa fazem da cidade uma ligação importante com localidades como Curaco de Vélez e Achao. Também próxima de Castro e de outros centros de Chiloé, Dalcahue funciona como ponto de passagem e encontro entre moradores, produtores, artesãos e visitantes. Uma pequena efervescência, que vale a pena vivenciar.
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O próprio nome Dalcahue guarda uma lembrança de sua relação antiga com o mar. Na língua mapudungun falada em Chiloé, Dalkawe significa lugar de dalcas, embarcações feitas de tábuas unidas por fibras vegetais e usadas originalmente pelos chonos para navegar, pescar e percorrer os canais.
A localização da cidade, no trecho mais estreito do canal que separa a Ilha Grande de Chiloé de Quinchao, favoreceu desde cedo a travessia entre as duas margens. As antigas dalcas já não são o meio de transporte cotidiano, mas essa vocação de passagem permanece. Hoje, a balsa e as embarcações seguem conectando comunidades e lembrando que, em Dalcahue, o mar sempre foi caminho de trabalho, comércio e encontro.
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Uma cidade de comércio e ofícios
Fica fácil perceber, que a vocação comercial de Dalcahue aparece com força na Feira de Artesanato, instalada junto à orla. Ali, o visitante encontra tecidos de lã, mantas, gorros e peças de cestaria feitas com fibras vegetais, algumas trazidas das ilhas interiores. São trabalhos que revelam a habilidade de artesãs e artesãos e mantêm presentes técnicas que certamente, atravessam gerações. Naturalmente, a feira também movimenta a economia local e ajuda a aproximar quem chega da produção cultural de Chiloé.
No entanto, a cidade não vive apenas do turismo. O comércio, a atividade ligada aos produtos do mar, a agricultura e a criação de ovinos e bovinos também integram a economia da cidade. Fora do núcleo urbano, muitas famílias vivem em áreas rurais e costeiras, em comunidades distribuídas entre o mar interior, os campos e pequenas localidades. É uma vida em que o deslocamento pela água e a relação com a terra continuam fazendo parte da rotina.
Foi uma manhã de novembro, diferente! Esse passeio aconteceu conforme a programação da minha viagem. O Skorpios II chegou a Dalcahue depois de navegar entre as ilhas de Lemuy e Chelín. O roteiro previa o desembarque e uma visita à feira de artesanato e tive a oportunidade de conhecer de perto esse espaço de convivência e trabalho, onde o artesanato aparece como expressão da identidade local.
A igreja que olha para o canal
Em frente à Plaza de Armas está a Igreja de Nuestra Señora de los Dolores, um dos marcos históricos e arquitetônicos da cidade. Construída em madeira a partir de 1858, sobre uma antiga capela missionária, ela integra o conjunto de igrejas de Chiloé reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Sua localização, diante do canal entre a Ilha Grande e Quinchao, faz com que a paisagem marítima também componha a experiência de quem se aproxima do templo.
A tradição religiosa e comunitária permanece presente em toda a comuna. Além da igreja de Dalcahue, há outros templos históricos em localidades como San Juan e Tenaún. Eles ajudam a contar como a vida das comunidades chilotas se organizou, ao longo do tempo, em torno das capelas, dos caminhos costeiros e das relações entre vizinhos.
Em sua grande varanda de acolhimento dos fiéis, percebi uma oração disponível em um painel. Uma oração de oferecimento da vida e não perdi tempo, ali mesmo, ofereci minha vida e me pus à disposição para receber as graças que mereço.
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Oración de Ofrecimiento de Vida
Mi amable Jesús, delante de las Personas de la Santísima Trinidad, delante de Nuestra Madre del Cielo y toda la Corte celestial, ofrezco, según las intenciones de tu Corazón Eucarístico y las del Inmaculado Corazón de María Santísima, toda mi vida, todas mis santas Misas, Comuniones, buenas obras, sacrificios y sufrimientos, uniéndolos a los méritos de tu Santísima Sangre y tu muerte de cruz: para adorar a la Gloriosa Santísima Trinidad, para ofrecerle reparación por nuestras ofensas, por la unión de nuestra santa Madre Iglesia, por nuestros sacerdotes, por las buenas vocaciones sacerdotales y por todas las almas hasta el fin del mundo.
Recibe, Jesús mío, mi ofrecimiento de vida y concédeme gracia para perseverar en él fielmente hasta el fin de mi vida. Amén.
A gastronomia é outra maneira de conhecer Dalcahue. Nas cocinerías próximas à feira, a cozinha chilota combina ingredientes do mar e da terra. Curanto, milcaos, chapaleles, empanadas de mariscos e sopas aparecem entre os sabores tradicionais. São pratos que carregam a presença das batatas, dos mariscos e dos saberes domésticos que continuam sendo transmitidos nas cozinhas locais. Tudo muito simbólico, mas de fato, preferi não experimentar.
O tradicional curanto, preparado com mariscos, carnes, batatas e massas de batata como milcao e chapalele, é um dos pratos mais conhecidos do arquipélago. Não é uma receita exclusiva de Dalcahue, mas faz parte da tradição culinária que a cidade compartilha com outras comunidades de Chiloé.
Em torno desses sabores, a comida se transforma também em ocasião de encontros, amizades e convivência.
Minha passagem por Dalcahue foi bastante breve, mas suficiente para perceber que a cidade oferece mais do que uma parada no roteiro. A feira, a igreja e o canal revelam diferentes dimensões de um mesmo lugar. Me encantou conhecer o trabalho de quem preserva seus ofícios, a história que permanece na madeira e uma vida cotidiana ainda ligada às águas. Como bom mineiro, sei bem o que é valorizar a memória cultural e arquitetônica de nossos lugares de origem.
No percurso do Skorpios II, entre paisagens grandiosas e pequenas comunidades, Dalcahue me deixou uma impressão especial, a de que conhecer uma região também é observar como seus moradores mantêm viva a relação com o território.
Mas seguimos, a viagem ainda tem muitas histórias para contar. Continue acompanhando esta coluna, porque nas próximas edições vou compartilhar outros momentos e descobertas dessa experiência de navegar pela Patagônia Chilena a bordo do Skorpios II.
Até a próxima!
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