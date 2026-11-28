O Kennedy Space Center Visitor Complex prepara uma nova experiência para quem visita o complexo espacial da Flórida. Batizada de Aero Test Lab, a atração vai simular uma instalação de testes de voo da NASA, combinando tecnologia, aceleração real e participação dos visitantes em diferentes etapas de avaliação de aeronaves.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O projeto é desenvolvido em parceria com a Maurer Rides e utilizará a tecnologia SPIKE® Coaster, criada pela empresa alemã. A atração está em fase de desenvolvimento e construção, mas ainda não tem data de inauguração anunciada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A proposta é aproximar o público da ciência e da engenharia envolvidas na pesquisa experimental de voo. Durante a experiência, os participantes poderão interagir com controles, acompanhar indicadores de desempenho e experimentar diferentes condições de aceleração, em uma atividade que combina entretenimento e conteúdo educativo.
Segundo Therrin Protze, diretor de operações do Kennedy Space Center Visitor Complex, a novidade representa uma maneira diferente de apresentar as pesquisas e inovações da NASA. A atração também pretende mostrar como os estudos aeronáuticos da agência contribuem para o desenvolvimento da aviação e influenciam até mesmo as viagens aéreas comerciais.
Marco Hartwig, gerente de projetos da Maurer Rides, destaca o potencial da tecnologia SPIKE® Coaster para oferecer aceleração, movimentos dinâmicos e maior interação dos passageiros. A combinação entre engenharia de atrações e ambientação aeronáutica dará forma à experiência.
LEIA MAIS: De passeios a hospedagem: concurso oferece experiências em Minas Gerais
Visitantes poderão participar de testes simulados de aeronaves
A experiência começa antes mesmo do embarque. Os visitantes poderão acompanhar parte da movimentação do veículo a partir de uma perspectiva semelhante à de uma equipe de solo. Ao deixar a estação, ele se aproximará da área de observação e se inclinará sobre a cabeça do público, antecipando os movimentos do percurso.
Na sequência, os participantes passarão por uma inspeção pré-voo simulada, com apresentação dos objetivos do teste, dos controles e das telas de acompanhamento.
Durante o trajeto, diferentes ambientes de avaliação serão apresentados por meio de painéis digitais, portais de teste e indicadores de desempenho. Um dos diferenciais será a possibilidade de controlar a velocidade do veículo e acionar zonas específicas de aceleração. As escolhas dos visitantes também contribuirão para a pontuação final da experiência.
LEIA MAIS: Encontros secretos, espionagem e refúgio de famílias reais. Como eram os bastidores da luxuosa Riviera Portuguesa nos anos 40.
Pesquisa aeronáutica da NASA é tema central da atração
O Aero Test Lab dará destaque à aeronáutica, representada pela primeira letra da sigla NASA. A proposta é apresentar ao público uma área de atuação da agência que vai além da exploração espacial e tem papel importante no desenvolvimento de tecnologias para a aviação.
Entre os procedimentos e fenômenos que serão abordados nas simulações estão:
- Condições de voo subsônicas, supersônicas e hipersônicas;
- Análise do desempenho estrutural de aeronaves;
- Testes de impacto de raios;
- Detecção de formação de gelo;
- Mecânica dos fluidos;
- Testes de inversão.
Efeitos visuais, recursos sonoros e dados simulados ajudarão a reproduzir os desafios enfrentados por engenheiros durante o desenvolvimento e a avaliação de aeronaves.
Ao final do percurso, uma homenagem aos profissionais da NASA destacará a importância da engenharia aeronáutica e sua influência em aspectos do cotidiano, como a segurança e o desempenho dos voos comerciais.
LEIA MAIS: Preá amplia opções de turismo e atrai viajantes em busca de descanso e natureza
Kennedy Space Center terá nova experiência para visitantes
A chegada do Aero Test Lab amplia as experiências oferecidas pelo Kennedy Space Center Visitor Complex, conhecido pelas atrações relacionadas à história da exploração espacial, aos programas da NASA e às missões tripuladas.
A data de inauguração e outras informações sobre a nova atração serão divulgadas posteriormente.
Para informações sobre ingressos, programação e atividades do complexo, acesse o site oficial do Kennedy Space Center.
Serviço
Fica a dica: quem pretende visitar o complexo deve considerar a compra antecipada dos ingressos e consultar a programação antes da viagem. O calendário oficial de eventos permite acompanhar as atividades previstas para o período da visita.
Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo