Kennedy Space Center prepara atração imersiva que simula testes de voo da NASA (Com tecnologia de aceleração interativa, Aero Test Lab permitirá que visitantes assumam o papel de engenheiros aeronáuticos e participem de simulações inspiradas em testes experimentais de aeronaves. (Foto: Divulgação/Kennedy Space Center Visitor Complex))

O Kennedy Space Center Visitor Complex prepara uma nova experiência para quem visita o complexo espacial da Flórida. Batizada de Aero Test Lab, a atração vai simular uma instalação de testes de voo da NASA, combinando tecnologia, aceleração real e participação dos visitantes em diferentes etapas de avaliação de aeronaves.

O projeto é desenvolvido em parceria com a Maurer Rides e utilizará a tecnologia SPIKE® Coaster, criada pela empresa alemã. A atração está em fase de desenvolvimento e construção, mas ainda não tem data de inauguração anunciada.

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A proposta é aproximar o público da ciência e da engenharia envolvidas na pesquisa experimental de voo. Durante a experiência, os participantes poderão interagir com controles, acompanhar indicadores de desempenho e experimentar diferentes condições de aceleração, em uma atividade que combina entretenimento e conteúdo educativo.

Segundo Therrin Protze, diretor de operações do Kennedy Space Center Visitor Complex, a novidade representa uma maneira diferente de apresentar as pesquisas e inovações da NASA. A atração também pretende mostrar como os estudos aeronáuticos da agência contribuem para o desenvolvimento da aviação e influenciam até mesmo as viagens aéreas comerciais.

Marco Hartwig, gerente de projetos da Maurer Rides, destaca o potencial da tecnologia SPIKE® Coaster para oferecer aceleração, movimentos dinâmicos e maior interação dos passageiros. A combinação entre engenharia de atrações e ambientação aeronáutica dará forma à experiência.

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Visitantes poderão participar de testes simulados de aeronaves

A experiência começa antes mesmo do embarque. Os visitantes poderão acompanhar parte da movimentação do veículo a partir de uma perspectiva semelhante à de uma equipe de solo. Ao deixar a estação, ele se aproximará da área de observação e se inclinará sobre a cabeça do público, antecipando os movimentos do percurso.

Na sequência, os participantes passarão por uma inspeção pré-voo simulada, com apresentação dos objetivos do teste, dos controles e das telas de acompanhamento.

Durante o trajeto, diferentes ambientes de avaliação serão apresentados por meio de painéis digitais, portais de teste e indicadores de desempenho. Um dos diferenciais será a possibilidade de controlar a velocidade do veículo e acionar zonas específicas de aceleração. As escolhas dos visitantes também contribuirão para a pontuação final da experiência.

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Pesquisa aeronáutica da NASA é tema central da atração

O Aero Test Lab dará destaque à aeronáutica, representada pela primeira letra da sigla NASA. A proposta é apresentar ao público uma área de atuação da agência que vai além da exploração espacial e tem papel importante no desenvolvimento de tecnologias para a aviação.

Entre os procedimentos e fenômenos que serão abordados nas simulações estão:

Condições de voo subsônicas, supersônicas e hipersônicas;

Análise do desempenho estrutural de aeronaves;

Testes de impacto de raios;

Detecção de formação de gelo;

Mecânica dos fluidos;

Testes de inversão.

Efeitos visuais, recursos sonoros e dados simulados ajudarão a reproduzir os desafios enfrentados por engenheiros durante o desenvolvimento e a avaliação de aeronaves.

Ao final do percurso, uma homenagem aos profissionais da NASA destacará a importância da engenharia aeronáutica e sua influência em aspectos do cotidiano, como a segurança e o desempenho dos voos comerciais.

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Kennedy Space Center terá nova experiência para visitantes

A chegada do Aero Test Lab amplia as experiências oferecidas pelo Kennedy Space Center Visitor Complex, conhecido pelas atrações relacionadas à história da exploração espacial, aos programas da NASA e às missões tripuladas.

A data de inauguração e outras informações sobre a nova atração serão divulgadas posteriormente.

Para informações sobre ingressos, programação e atividades do complexo, acesse o site oficial do Kennedy Space Center.

Serviço

Fica a dica: quem pretende visitar o complexo deve considerar a compra antecipada dos ingressos e consultar a programação antes da viagem. O calendário oficial de eventos permite acompanhar as atividades previstas para o período da visita.

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