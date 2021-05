Veja quais equipes podem ostentar títulos invictos na temporada

VP VICTOR PARRINI*

Primeiro campeão estadual na atual temporada, o Brasiliense alcançou, além do troféu, uma marca interessante. A vitória sobre o Ceilândia, no último sábado (15/5), coroou uma campanha invicta da equipe de Taguatinga, com números convincentes, que refletem o bom futebol que o time vem jogando. Com boa parte dos estaduais pelo Brasil chegando ao fim, o Correio levantou quem são os esquadrões que ainda brigam pelo título local, com possibilidade de levantar o caneco de forma invicta, a exemplo do Jacaré.

Na região Nordeste, um dos grandes destaques é o Fortaleza. Nesta edição do Campeonato Cearense, o tricolor é quem vem comandando. Em sete partidas, todas pela fase de classificação, são cinco vitórias e dois empates. A campanha consiste em 20 gols marcados e apenas dois sofridos. Defendendo a invencibilidade e em busca da vaga na grande final estadual, o Leão, comandado por Juan Vojvoda entra em campo hoje, às 21h30, diante do Atlético-CE, na Arena Castelão.

No estado de São Paulo, nada de times que disputam a Série A do Brasileiro ou Libertadores. Por lá, a equipe a ser batida é o Água Santa, da Série A2 do Paulistão. O Gigante de Diadema está nas quartas de final da competição. Em busca do título e do acesso à elite do futebol paulista, são nove vitórias e sete empates. Nestes 16 jogos, foram 24 gols pró e dez contra. No duelo por uma vaga na semifinal, o time da região metropolitana de SP enfrenta a tradicional Portuguesa. No primeiro confronto, o Água Santa venceu por 2 x 0. O segundo embate será na sexta-feira (21/5).

Descendo o mapa, vindo para a região Centro-Oeste, quem também tem protagonizado pelos campos do Mato Grosso é um clube de Série A do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá é mais um do seleto grupo que não sabe o que é perder na competição local e, de quebra, ainda briga pela hegemonia no estado.

Em 14 jogos até aqui, são 12 vitórias e dois empates. O esquadrão comandado pelo treinador Alberto Valentim possui um ataque avassalador que balançou as redes adversárias 30 vezes e uma defesa que foi vazada em apenas cinco oportunidades. Na disputa pela taça mato-grossense, o dourado encara o Operário VG. Na partida de ida, realizada no último domingo (16/5), o time da elite nacional venceu por 2 x 1.



