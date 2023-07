Ranking Brasil tem quatro cidades entre as mais ensolaradas do mundo; veja ranking O relatório SunTrap Cities, da empresa Betway, elencou a cidades mais ensolaradas do mundo. O ranking mostra locais do globo com maior tempo de luz do dia ao longo do ano. Spoiler: Brasília é a terceira Por Correio Braziliense

Ed Alves/CB/DA.Press