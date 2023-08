Saiba quem é Rodrigo Góes, o nutricionista que viralizou nas redes sociais

Streamers, influenciadores e até clubes já interagiram com Rodrigo Góes

O streamer e influencer Casimiro Miguel reagiu durante uma 'live' a um vídeo em que Rodrigo analisa o 'shape' do Padre Marcelo Rossi; além dele, outras personalidades como Júlio Cocielo, Léo Stronda e Marcos Mion já interagiram com ele. Até mesmo o clube Manchester City, da Inglaterra, legendou uma publicação no Instagram com um bordão do nutricionista.