CARNAVAL 2024 Mocidade Alegre campeã! Veja imagens do desfile da escola de samba de SP Desfile abordou as viagens de Mário de Andrade pela 'Brasiléia Desvairada'. É o 12º título da escola, que venceu também no ano passado; veja imagens Por Ronayre Nunes, Isabela Stanga, Thays Martins

Paulo Pinto/Agência Brasil