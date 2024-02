Carnaval 2024: acompanhe a apuração das escolas de samba de São Paulo

Na tarde desta terça-feira (13/2), as 14 escolas do Grupo Especial de São Paulo passam pela apuração dos votos no Sambódromo do Anhembi. As escolas são pontuadas em nove quesitos: Evolução, Comissão de Frente, Fantasia, Enredo, Samba-Enredo, Bateria, Alegoria, Mestre-sala e porta-bandeira e Harmonia.

Ao todo, são 45 jurados, cinco para cada categoria. Todas as escolas começam o desfile com 10 pontos e vão perdendo décimos caso não cumpram os critérios. Dentre as notas dos cinco jurados de cada categoria, a menor sempre é descartada. As outras quatro são somadas.

Confira as notas recebidas por cada escola:

*Matéria em atualização!

Camisa Verde e Branco

Evolução: 29.7

Comissão de Frente:

Fantasia:

Enredo:

Samba enredo:

Bateria:

Alegoria:

Mestre-sala e porta-bandeira:

Harmonia:



Barroca Zona Sul

Evolução: 30

Comissão de Frente:

Fantasia:

Enredo:

Samba enredo:

Bateria:

Alegoria:

Mestre-sala e porta-bandeira:

Harmonia:



Dragões da Real

Evolução: 30

Comissão de Frente:

Fantasia:

Enredo:

Samba enredo:

Bateria:

Alegoria:

Mestre-sala e porta-bandeira:

Harmonia:



Independente

Evolução: 30

Comissão de Frente:

Fantasia:

Enredo:

Samba enredo:

Bateria:

Alegoria:

Mestre-sala e porta-bandeira:

Harmonia:



Acadêmicos do Tatuapé

Evolução: 30

Comissão de Frente:

Fantasia:

Enredo:

Samba enredo:

Bateria:

Alegoria:

Mestre-sala e porta-bandeira:

Harmonia:



Mancha Verde

Evolução: 29.9

Comissão de Frente:

Fantasia:

Enredo:

Samba enredo:

Bateria:

Alegoria:

Mestre-sala e porta-bandeira:

Harmonia:



Rosas de Ouro

Evolução: 29.8

Comissão de Frente:

Fantasia:

Enredo:

Samba enredo:

Bateria:

Alegoria:

Mestre-sala e porta-bandeira:

Harmonia:



Vai-Vai

Evolução: 29.6

Comissão de Frente:

Fantasia:

Enredo:

Samba enredo:

Bateria:

Alegoria:

Mestre-sala e porta-bandeira:

Harmonia:



Tom Maior

Evolução: 29.6

Comissão de Frente:

Fantasia:

Enredo:

Samba enredo:

Bateria:

Alegoria:

Mestre-sala e porta-bandeira:

Harmonia:



Mocidade Alegre

Evolução: 30

Comissão de Frente:

Fantasia:

Enredo:

Samba enredo:

Bateria:

Alegoria:

Mestre-sala e porta-bandeira:

Harmonia:



Gaviões da Fiel

Evolução: 29.9

Comissão de Frente:

Fantasia:

Enredo:

Samba enredo:

Bateria:

Alegoria:

Mestre-sala e porta-bandeira:

Harmonia:



Águia de Ouro

Evolução: 29.8

Comissão de Frente:

Fantasia:

Enredo:

Samba enredo:

Bateria:

Alegoria:

Mestre-sala e porta-bandeira:

Harmonia:



Império de Casa Verde

Evolução:

Comissão de Frente:

Fantasia:

Enredo:

Samba enredo:

Bateria:

Alegoria:

Mestre-sala e porta-bandeira:

Harmonia:



Acadêmicos do Tucuruvi

Evolução:

Comissão de Frente:

Fantasia:

Enredo:

Samba enredo:

Bateria:

Alegoria:

Mestre-sala e porta-bandeira:

Harmonia: