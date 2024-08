Horóscopo desta quinta-feira, 29 de agosto de 2024

NOSSO DESTINO SAGRADO

Data estelar: Vênus ingressa em Libra em trígono com Plutão. Nossa humanidade, ignorante do íntimo relacionamento de nosso reino com o mundo das hierarquias divinas, aposta todas suas fichas no domínio econômico da civilização, distribuindo miséria aos muitos e privilégios aos poucos, sempre buscando inimigos que lhe sirvam de referência para garantir que a ignorância pareça força, enquanto poderia, se levantasse o véu da ignorância, viver em abundância, para o bem da maioria.