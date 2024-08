Izquierdo, o jogador uruguaio que morreu após passar mal em jogo no Morumbis

O zagueiro teve uma rápida experiência no futebol internacional, atuando no Atlético de San Luis, do México. Depois, retornou ao Uruguai para jogar no Wanderers, onde chamou atenção do Nacional. No entanto, sem um espaço no clube, ele foi emprestado para o Liverpool do Uruguai, um time de menor expressão, do bairro de Belvedere.