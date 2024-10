Horóscopo deste sábado, 12 de outubro de 2024

TUDO VAI BEM.

Data estelar: Lua cresce em Aquário. Com a mesma intensidade com que crescem as sombras assustadoras que te intimidam também crescem as luzes libertadoras, e fica sobre tua consciência o ônus de decidir a quem dar mais crédito, se às sombras, que de tão familiares te pareceria impossível viver sem elas, ou se às luzes, que em algum lugar recôndito de tua alma sabes serem reais e vitais, mas que por ter te acostumado ao convencimento de que se nasce neste planeta para sofrer nunca mereceram tua confiança absoluta.