Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (12/10)

TUDO VAI BEM



Data estelar: Lua cresce em Aquário.



Com a mesma intensidade com que crescem as sombras assustadoras que te intimidam também crescem as luzes libertadoras, e fica sobre tua consciência o ônus de decidir a quem dar mais crédito, se às sombras, que de tão familiares te pareceria impossível viver sem elas, ou se às luzes, que em algum lugar recôndito de tua alma sabes serem reais e vitais, mas que por ter te acostumado ao convencimento de que se nasce neste planeta para sofrer nunca mereceram tua confiança absoluta.



Nossa humanidade normalmente confia mais nas sombras, e por isso imagina que nosso reino deveria ser extirpado da face da Terra para tudo ser de novo natural, e ainda é muito tímida e cheia de pudores em depositar confiança de que, apesar das aparências, tudo continua indo da melhor maneira possível no esquema da evolução cósmica.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É impossível lidar somente com pessoas que sejam do seu agrado, a realidade é complexa o suficiente para que os recursos humanos se misturem, às vezes de tal maneira que pareceria impossível algo dar certo assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se você vai esperar que todos os detalhes estejam devidamente amarrados e sob controle, provavelmente não sairá do lugar e ficará esperando, só isso. É preciso dar o pontapé inicial mesmo que não esteja tudo pronto.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você enxerga soluções e oportunidades onde a maioria das pessoas atuais só consegue enxergar dificuldades e impossibilidades. Pois então, caberá a você demonstrar que estão todos equivocados, e que só sua alma está certa.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O dilema entre continuar respeitando os padrões que sempre deram certo em sua vida, mas que começam a perder sentido, e a vontade de se lançar ao futuro com atrevimento, se torna mais premente nesta parte do caminho.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

De alguma maneira vai ter de haver uma conversa franca, mas é melhor você não se apegar aos resultados, porque ainda são completamente incertos, e apesar disso, a conversa vai ter de acontecer mesmo assim. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

À medida que os projetos avançam, dá a sensação de que não haverá recursos suficientes para dar conta de tudo. Evite se preocupar antecipadamente, por enquanto continue em frente e solucione o que seja urgente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Evite esperar ajuda para solucionar as questões complexas que se apresentam, confie apenas no seu taco, e mesmo que no interior você se convença de que não vai dar conta do recado, ainda assim continue em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As sensações esquisitas que ninguém percebe, mas que para você são inquietantes o suficiente para não permitir que se acomode nem que se convença de tudo estar certo, é importante investigar mais do que se trata.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para as pessoas que não estarão na linha de frente dando conta de tudo é simples incentivar as outras e darem milhões de conselhos. Difícil mesmo é quem está no chão da fábrica para fazer acontecer.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Importante mesmo é dar o pontapé inicial, porque se todo mundo continuar dando opiniões e palpites, o cenário irá se complicando tanto que, no fim, as pessoas vão desistir porque tudo parecerá impossível.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Difícil encaixar essas ideias maravilhosas dentro das possibilidades imediatas de realização, mas isso não há de pesar nesta parte do caminho. Ao contrário, vale a pena se deixar levar pelas ideias maravilhosas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Mesmo que pareça que tudo vai dar errado, a alma se atreve a ir além de seus medos e prudências, para se lançar à aventura, sem nenhuma certeza sobre os resultados. A Graça Divina abençoa esse tipo de atitude. É assim.