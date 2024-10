Horóscopo desta quarta-feira, 16 de outubro de 2024

A majestade da vida

Data estelar: Lua quase Cheia em Áries. Nada temas, e se o temor, esse ignóbil companheiro do caminho, insistir em te soprar profecias medonhas ao ouvido, o trata com desdém, do mesmo jeito que tratarias alguém que insiste em puxar uma conversa que é impertinente e que te distrai do que realmente precisa ser valorizado.