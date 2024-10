Horóscopo desta quinta-feira, 17 de outubro de 2024

Lua cheia de destino

Data estelar: Lua Cheia em Áries. Com esta Lua Cheia chegamos ao meio do caminho do ano astrológico, singrando o Infinito a velocidades colossais na nossa nave Terra, e deixando atrás de nós os rastros indeléveis de nossas atitudes, emoções e pensamentos, feitos cordas que, com a matéria prima que é o Tempo, vão costurando nosso destino pessoal e coletivo.