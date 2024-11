ENEM Os temas da redação do Enem na última década A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma parte importante da avaliação, visto que pode alavancar a nota do participante. Nesse sentido o tema é sempre esperado pelos candidatos. Confira os assuntos que caíram na última década: Por Raphaela Peixoto

Reprodução/Freepik