Repertórios de novelas

As canções de Agnaldo Rayol fizeram parte do repertórios de novelas da Globo. Destaca-se 'Tormento D'Amore', tema de abertura da novela 'Terra Nostra'. Além da participação na música 'Mia Gioconda, cantanda também por Chrystian & Ralf, tema de Jeremias Berdinazzi, na novela 'Rei do Gado'