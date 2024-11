Confira uma lista de lançamentos para celebrar o Mês da Consciência Negra

Chupim - Itamar Vieira Junior

Em coautoria com a artista plástica Manuela Navas, ‘Chupim’ marca a estreia de Itamar na literatura infantil. O livro narra a história do menino Julim no trabalho em campos de arroz ao lado da família e critica a presença de crianças em tarefas que não deveriam ser delas.