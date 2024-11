Nasce Ravi, filho da influencer Viih Tube e do ex-BBB Eliezer

O filho da influenciadora digital Viih Tube e do ex-BBB Eliezer nasceu na última segunda-feira (11/11). Ravi é o segundo filho do casal, que anunciou a chegada do bebê pelos stories no Instagram apenas nesta terça-feira (12/11). Na publicação, Viih Tube compartilhou que o pequeno Ravi nasceu às 19h49, pesando 3,760 kg e medindo 49 cm.

O casal, que optou por manter a notícia de forma mais reservada, ainda não revelou o rosto do pequeno Ravi. Viih Tube e Eliezer já são pais de Lua, uma menina de 1 ano. O relacionamento deles foi oficializado em maio de 2022, e, em setembro do mesmo ano, o casal anunciou que estava esperando o primeiro filho. O grande passo foi dado em março de 2023, quando se casaram, no mesmo ano em que Lua nasceu, marcando um período cheio de celebrações para a família.

Viih Tube, de 24 anos, nasceu em São Paulo e foi criada em Sorocaba, interior do estado. Ela conquistou uma enorme base de seguidores e atualmente conta com mais de 11 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. Sua popularidade aumentou ainda mais após sua participação no "Big Brother Brasil 2020", onde conheceu Eliezer, com quem vive a história de amor. Eliezer, por sua vez, tem 34 anos e é natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro.